86 aniversario del Stanbrook: "Alicante se convirtió en la puerta del exilio"

Hace 86 años, el 28 de marzo de 1939, el buque Stanbrook zarpó del puerto de Alicante con los últimos 2.600 exiliados de la Guerra Civil española rumbo a Orán. Como cada año, la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica ha celebrado este sábado un acto de homenaje en el puerto, junto al busto del capitán Archibald Dickson, para recordar cómo la ciudad se convirtió en la última puerta de escape para muchos republicanos.

Más de medio centenar de personas asistieron a la ceremonia, en la que se leyeron dos manifiestos destacando que el final de la guerra "no supuso la paz, sino la victoria". Se rememoraron los momentos de tensión vividos aquel día en la dársena alicantina, cuando el navío se iba llenando poco a poco y la incertidumbre embargaba a quienes esperaban una salida. También hubo palabras para aquellos que no lograron escapar y quedaron atrapados en la represión franquista, cuando ya no llegaron más barcos.

"No fue una salida fácil"

Entre los intervinientes estuvo Ignacio Ramos Altamira, bisnieto del jurista, historiador y pedagogo Rafael Altamira, quien recordó la difícil odisea de su antepasado. "No fue, como algunos han dicho, una salida fácil. Desde el estallido de la guerra, su vida estuvo en peligro y tuvo grandes dificultades para huir de España", señaló.

También destacó que, pese a la oportunidad de regresar con garantías ofrecida por el régimen franquista, Altamira se negó. "Falleció en México, pero más de 70 años después ha vuelto con todos los honores. Ahora, nuestra obligación es seguir trabajando por la recuperación de la memoria democrática".

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, también tomó la palabra para reconocer la labor de la Comisión Cívica. "Nos ayuda a mantener viva la memoria. Este es un lugar cargado de historia, donde muchas personas vivieron sus últimos momentos de esperanza. La memoria histórica no es solo una cuestión del pasado, sino un compromiso con la verdad y la reparación en el presente", afirmó.

El homenaje concluyó con la tradicional ofrenda floral: flores de color rojo, amarillo y morado, los tonos de la bandera republicana, fueron lanzadas al mar por los asistentes.

Presencia política

Entre las personalidades presentes, además de Nieves, se encontraban la diputada nacional y presidenta del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Araceli Poblador; la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, junto a otros concejales de su grupo; el secretario comarcal de Més-Compromís Alacantí, Natxo Bellido; la concejala de Compromís, Sara Llobell; y el portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento, Manolo Copé.