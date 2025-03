La contaminación que Campsa dejó en el puerto de Alicante es «inadmisible para la salud»

La contaminación que los treinta depósitos de la antigua Campsa (después CLH y ahora Exolum) dejaron en los terrenos del puerto de Alicante, donde estuvieron instalados durante más de tres décadas hasta su traslado en 1999 a la pedanía de Bacarot, supone «un riesgo inadmisible para la salud», además de existir «un foco secundario de contaminación del agua subterránea, que también está afectada».

Esta es una de la conclusiones de los análisis realizados en octubre de 2021 a instancias de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) sobre los 41.000 m2, distribuidos en dos parcelas, en las que se asentaron los tanques. Un informe que se encargó después de que en 2015, a raíz de la intención de Repsol de instalar una gasolinera, que no llegó a ver la luz, se detectaran restos de hidrocarburos en una concentración que determinaba que el suelo estaba contaminado.

El entorno, excluido de valoración

Los dos informes, uno de cada parcela pero con idénticos resultados, concluyen que el peligro sería para los hipotéticos futuros trabajadores «en interiores considerados». Pero se precisa, no obstante, que «no se han evaluado como potenciales receptores» de este riesgo a los trabajadores que se ocupen de las tareas de descontaminación (que utilizarían equipos individuales o colectivos de protección), ni a los empleados de las empresas del entorno (denominados off site) de la superficie contaminada.

«Se considera que los trabajadores on site (tanto en exteriores como en interiores) son receptores potencialmente más expuestos que un trabajador off site al encontrarse ambos en similares condiciones de exposición (duración y frecuencia, tasas de contacto e inhalación, etc) pero estar los primeros más cerca del foco de afección y, por tanto, estar expuestos a mayores concentraciones de contaminantes», recoge el estudio sobre estos terrenos, que se encuentran a escasos metros de instalaciones como Casa Mediterráneo, el colegio Benalúa o el Parque del Puerto y próximas al corazón de la ciudad.

Por vía aérea

En riesgo detectado «es no cancerígeno» y, en la práctica totalidad de los supuestos, los agentes contaminantes se trasladan por vía aérea entrando en el organismo por inhalación. Lo mismo que ocurre, en cuanto a «la migración de vapores por el aire», con el agua subterránea afectada, según concreta el estudio, que dejó también fuera de evaluación el baño y la pesca «dada la naturaleza industrial del puerto, con elevado tránsito de embarcaciones, lo que impide que se desarrollen dichas actividades», dice.

Limpieza a partir de junio

Con la confirmación de que los suelos estaban contaminados, la Autoridad Portuaria comunicó en 2021 el problema a Exolum, que el pasado junio presentó en la Conselleria de Medio Ambiente el proyecto de descontaminación voluntaria al que se ha dado luz verde hace unos días. Los trabajos tienen una duración de prevista de entre 15 y 18 meses y podrían comenzar el próximo mes de junio.

Desde la APA insisten en que no han parado con este tema «porque somos los primeros en querer que se resuelva el problema» y dejar limpios unos terrenos a los que se pretende dar un uso terciario, lo que no sería posible en la situación actual.

Desde hace nueve años

Pero desde la plataforma ciudadana Unir Alacant no entienden que hayan pasado nueve años desde que se supo de la existencia de los residuos y que todavía continúen ahí. Y lo que consideran incluso más grave, «la duda de que se informara de la gravedad de la contaminación a los consejeros que en 2018 y 2019 aprobaron por unanimidad la modificación que permite nuevos macrodepósitos de combustible en el puerto», con luz verde para instalarse tras las últimas resoluciones judiciales.

La plataforma interpreta que la existencia de contaminación implica que Campsa (Exolum) aún «no ha cumplido con su obligación de desmantelar las instalaciones con todas sus obligaciones inherentes al no descontaminar el suelo» y que, por lo tanto, estaría vigente el convenio que rubricaron los gobiernos central, autonómico y local junto a la APA en 1995 por el que se comprometían a que en un futuro no volviera a haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el puerto de Alicante». Una alegación que ya fue desestimada en su momento, como lamenta Carmen Sánchez Brufal, una de las portavoces del colectivo, y que desde la APA consideran que trata de «una mera declaración de intenciones».

