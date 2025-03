El Museo de Hogueras de Alicante: poco espacio y escasos cuidados para un arte eterno

El Museo de Hogueras es el otro gran escaparate de la fiesta más importante de la ciudad. Sus salas albergan ninots indultados, carteles históricos y una colección de recuerdos que narran la evolución de las Hogueras en tres etapas. Sin embargo, el espacio se ha quedado insuficiente para albergar la gran cantidad de patrimonio festero que se genera año tras año. Esta semana, dos ninots más, los indultados en 2024. Así lo señalan cinco de los últimos presidentes de la Federació de Fogueres -o Gestora de Hogueras hasta su cambio en 2006- quienes coinciden en la necesidad de ampliar el museo o buscar soluciones para mejorar su exposición. Las propuestas van desde la búsqueda de un espacio complementario para las piezas hasta la modernización del museo con tecnologías interactivas. Unas iniciativas que también parecen tener presentes en la Concejalía de Fiestas desde la que señalan a este diario que se encuentran estudiando una reforma integral del espacio sin cambio de ubicación, aunque sin fecha concreta.

«El museo necesita adaptarse al siglo XXI. Deberíamos tener elementos como una mascletà virtual» David Olivares — Actual presidente de la Federació de Fogueres

El Museo de Hogueras abrió sus puertas en 2003 con la intención de convertirse en un centro de referencia para la Fiesta. Sin embargo, lo que en su momento fue suficiente, el paso del tiempo y la acumulación de piezas han convertido su limitado espacio en un problema. «Cuando lo inauguramos, el museo podía albergar los nuevos contenidos año tras año», recuerda Andrés Llorens, presidente de la Gestora de Hogueras entre 1996 y 1998 y uno de los impulsores del proyecto. «Pero ahora, con más de dos décadas de historia, la realidad es que la sala se ha quedado pequeña», comenta Llorens.

«El museo es uno de los más visitados, pero se ha quedado pequeño para todo lo que queremos exponer» Toñi Martín-Zarco — Presidenta de la Federació de Fogueres de 2019 a 2023

En estos años se han acumulado más de una veintena de ninots adultos e infantiles indultados, carteles de cada edición y una gran cantidad de material documental han ido llenando las salas del museo. Un acopio anual que, junto a las donaciones, ha generado una distribución que limita la posibilidad de mostrar todo el patrimonio con el que cuentas las Hogueras.

A esta situación se suma el hecho de que el museo no ha recibido mejoras significativas desde su última renovación en 2020. Aunque en esa actualización se reorganizó la exposición e incorporó un área dedicada a la indumentaria festera, las necesidades han seguido creciendo. «El museo es uno de los más visitados de la ciudad, pero se ha quedado pequeño para todo lo que queremos exponer», admite Toñi Martín-Zarco, presidenta de la Federació de Fogueres entre 2019 y 2023. «Se ha hablado de renovaciones, pero no hay sitio para seguir incorporando elementos sin que el museo se sature», añade Martín-Zarco.

«Hay auténticas maravillas que podrían estar expuestas y que ahora mismo están en almacenes» Pedro Valera — Presidente de la Federació de Fogueres de 2006 a 2012

Una sala pequeña

Ante esta situación, las voces dentro del mundo de las Hogueras han comenzado a plantear diferentes soluciones. David Olivares, presidente actual de la Federació de Fogueres, aboga por una modernización del espacio y la inclusión de nuevas tecnologías: «El museo necesita adaptarse al siglo XXI. Deberíamos incorporar elementos como una mascletà virtual, una guía interactiva o un proceso que muestre cómo se hace un ninot y una hoguera», comenta Olivares. Además, el presidente de la Federació plantea otra solución para el problema de espacio sin necesidad de trasladar el museo: «Podemos rotar los ninots expuestos. De esta forma, se da cabida a más piezas sin necesidad de una ampliación física».

«Si no podemos ampliar el espacio, al menos deberíamos ir renovando la muestra» José Manuel Lledó — Presidente de la Gestora de Hogueras de 2000 a 2005

Por su parte, José Manuel Lledó, quien estuvo al frente de la Gestora de Hogueras entre 2000 y 2005, aboga por actualizar los contenidos del museo y darles mayor rotación. «Hay fondos que llevan años sin moverse. Si no podemos ampliar el espacio, al menos deberíamos ir renovando la muestra para que los visitantes puedan ver todo el patrimonio», comenta Lledó.

Sin embargo, el problema del espacio sigue sin resolverse. Una de las propuestas que más respaldo ha encontrado es la de habilitar una segunda sede en otra ubicación municipal, sin necesidad de trasladar el museo principal. «El centro de la ciudad es la ubicación ideal, pero hay otros espacios municipales que podrían servir para exhibiciones complementarias», sugiere Llorens. «La antigua fábrica de tabacos, por ejemplo, tiene naves diáfanas que podrían albergar todo aquello que ya no cabe en el museo». Pedro Valera, presidente de la Federació de Fogueres entre 2006 y 2012, comparte esta visión. «Habría que buscar una fórmula para que el museo siga creciendo sin perder su esencia. Hay auténticas maravillas que podrían estar expuestas y que ahora mismo están en almacenes porque no hay espacio suficiente, como la cartelería, que mucha no se actualiza desde 2019», afirma Valera.

«Hay otros espacios municipales que podrían servir para exhibiciones complementarias» Andrés Llorens — Presidente de la Gestora de Hogueras de 1996 a 1998

Otro de los problemas que arrastra el museo es el deterioro de las piezas expuestas. Sin medidas de protección adecuadas, muchos ninots muestran grietas y daños debido al contacto directo con los visitantes. «El público no puede acercarse a estas obras, tocarlas y estropearlas. Hay personas que incluso se sientan en los ninots», lamentaba en 2019 el entonces concejal de Fiestas y expresidente de la Federació, Manuel Jiménez. En ese momento, el Ayuntamiento aprobó una inversión de 15.000 euros para restaurar las figuras más dañadas y se prometió la instalación de medidas de seguridad como urnas o protecciones de metacrilato. Sin embargo, seis años después, el museo sigue a la espera de cambios sustanciales. «Los ninots necesitan un mantenimiento constante», advierte Valera, quien añade: «Pasan años expuestos sin la protección adecuada, y eso acelera su deterioro».

Renovación sin traslado

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda (PP), reconoce la necesidad de actualizar el museo, pero rechaza un cambio de ubicación, y asegura que se está trabajando en un plan de reforma. «Estamos en un momento en el que la Fiesta crece año tras año en número de festeros y en la calidad de las hogueras. Se está elaborando, actualmente, un estudio interno para mejorar el museo. Incluso, se realizarían las obras que fuesen necesarias para ello», afirmó Cutanda en respuesta a preguntas de este diario, aunque sin fijar plazos.

«Se está elaborando un estudio interno para mejorar el museo. Incluso se realizarían obras que fuesen necesarias» Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas (PP)

Eso sí, la edil descarta un cambio de ubicación: «Se quiere, en definitiva, adecuar el museo a los actuales tiempos. Eso sí, sin que se vea obligado a abandonar el enclave tan maravilloso en el que está situado para mostrar qué son las Hogueras». La modernización del museo podría llegar a tiempo para el centenario de la Fiesta, en apenas tres años. «Deseamos que esa adecuación sea una feliz realidad de cara a 2028, cuando celebraremos el centenario de las Hogueras», señala la concejala de Fiestas.