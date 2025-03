¿Has sentido estos días descargas eléctricas al tocar objetos metálicos? Esta es la explicación

Si este fin de semana has notado pequeños chispazos al tocar el pomo de una puerta, la carrocería de un coche o incluso a otra persona, no te preocupes: no es magia ni un problema eléctrico en tu hogar. La causa es la electricidad estática, un fenómeno que se intensifica cuando la humedad relativa es muy baja, como ha ocurrido estos días en muchas zonas, donde ha descendido hasta el 20-30%.

Pero, ¿por qué sucede esto? La electricidad estática se genera cuando hay una acumulación de carga eléctrica en nuestro cuerpo. Esto ocurre porque, al movernos y frotarnos contra distintos materiales (ropa, alfombras, sillas, etc.), ganamos o perdemos electrones, lo que nos carga eléctricamente. Cuando tocamos un objeto conductor, como el metal, esta carga se descarga de golpe en forma de una pequeña chispa, que sentimos como una descarga eléctrica.

El papel de la humedad en la electricidad estática

La humedad del aire juega un papel fundamental en este fenómeno. Cuando el ambiente es seco, el aire no conduce bien la electricidad y nuestra piel retiene más carga estática. En cambio, cuando la humedad es alta, las moléculas de agua en el aire ayudan a disipar la carga eléctrica de manera gradual, evitando los chispazos.

Durante el día, especialmente en zonas con clima seco o cuando hay vientos de poniente, la humedad relativa puede caer a niveles muy bajos, lo que favorece la acumulación de electricidad estática. Sin embargo, al anochecer, la humedad suele aumentar, lo que reduce la probabilidad de estos pequeños calambres.

Cómo evitar las descargas eléctricas por electricidad estática

Si te resulta molesto recibir estas descargas, hay varias formas de reducir la acumulación de electricidad estática en tu cuerpo: