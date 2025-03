El gobierno de Barcala intenta formar un frente común contra la Plataforma de Bomberos de Alicante

El gobierno de Luis Barcala quiere apagar cuanto antes el "incendio" en el cuerpo de bomberos de Alicante, después de la protesta de la plataforma (una agrupación surgida al margen de los sindicatos) en el último pleno. Lo que el ejecutivo local calificó de "intento de asalto" par parte de medio centenar de efectivos ha causado una gran preocupación en el seno del equipo de gobierno, que busca deslegitimar las protestas mediante un frente común. Para ello, el Ayuntamiento ha celebrado este lunes una reunión en la que se ha dado cita una amplia representación del gobierno municipal (con la coordinadora general, el concejal de Seguridad, la directora general y varios jefes de Servicio) y los principales representantes sindicales.

En el encuentro, el Consistorio ha trasladado su intención de abrir expediente disciplinario a los bomberos que participaron en la airada protesta. Unas reivindicaciones en las que fue necesaria la intervención de la Policía Local para evitar que los bomberos irrumpieran en el pleno con la intención de entregar un manifiesto al alcalde, Luis Barcala. "Nos preguntamos hasta dónde pretendía llegar ese grupo de bomberos en su forcejeo y cargando de forma tan agresiva contra los agentes, porque si hubieran conseguido romper y saltarse el cordón policial, no sabemos qué habría podido pasar", señaló la portavoz municipal, Cristina Cutanda, tras el incidente.

No obstante, este intento de generar un "frente común" contra la Plataforma de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante no ha salido como esperaba el Ayuntamiento. En el encuentro, al menos dos de los sindicatos (el mayoritario, SEP, y CC OO) mostraron su rechazo a que se abriese expediente a quienes secundaron la protesta. Los representantes sindicales reconocieron que se trató de una movilización "enérgica", pero subrayaron igualmente que el encuentro concluyó con aplausos y abrazos entre miembros de ambos cuerpos. Además, consideran que si no se produjeron denuncias ni identificaciones, no hay motivo para la sanción.

¿Reunión a la vista?

Otro de los puntos a tratar en el encuentro, en el que tampoco se ha alcanzado el consenso, ha sido el de plantear una posible reunión con la Plataforma, que consiguió reunir a más de medio centenar de efectivos en el último pleno. De nuevo el SEP y CC OO han visto con buenos ojos tratar de apostar por la vía del diálogo para conocer el punto de vista de quienes se han integrado en esta nueva agrupación, surgida al margen de los sindicatos.

Una postura que no ha sido compartida por los representantes del CSIF, del FESEP y de UGT, quienes se han reivindicado como los legítimos representantes de la plantilla. Tampoco se ha mostrado de acuerdo con reunirse con la plataforma el gobierno local. Pese a que Cutanda señaló la pasada semana que "existen diferentes cauces pacíficos para entregar sus reivindicaciones", estas vías no incluirán un cara a cara con el equipo de gobierno.

Esta afirmación le ha valido al concejal de Seguridad, Julio Calero, los reproches de parte de los sindicatos. Los portavoces de los funcionarios han recordado al edil popular que, el pasado año, el alcalde decidió reunirse con los mandos en vez de con las agrupaciones sindicales, que eran quienes impulsaban las reivindicaciones. Por ello, han afeado al gobierno local que cambie de parecer sobre quiénes son los legítimos interlocutores según lo crea conveniente.