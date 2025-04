El Prendimiento: Una procesión con memoria sanitaria y vínculos museísticos

Cada Lunes Santo, los jardines del Museo Arqueológico de Alicante se convierten en el epicentro de la emoción cofrade. Y es que en este espacio, los tronos de la Hermandad del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo comienzan desde hace casi treinta años su recorrido en un ambiente cargado de devoción y solemnidad. Este año, aunque la hermandad no presentan grandes novedades, los hermanos que la componen se han volcado en la preparación para que cada detalle brille con la misma intensidad de siempre a lo largo del recorrido oficial. La salida del museo, el encuentro con la Hermandad del Gran Poder en la Parroquia de la Misericordia y el emocionante cierre en la Plaza del Ayuntamiento prometen volver a conmover a los asistentes.

La magia del montaje

Como describe José Miguel Ivorra, presidente de la hermandad desde 2004, la emoción comienza mucho antes de la procesión. "Quizá lo que más me gusta, como presidente de mi hermandad, es el montaje en el patio del museo arqueológico. Ya no es la estación de penitencia en sí, sino el llevar los tronos, montarlos, poner las flores... Todo ese proceso es especial y cuando llega la hora de salir el cuerpo casi no responde, hay mucha emoción", confiesa Ivorra.

Y es que, detrás de la solemnidad de la procesión, hay semanas de preparación minuciosa. Los miembros de la hermandad trabajan con esmero en la puesta a punto de las imágenes titulares, el Cristo del Prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo, que este año lucirán la medalla de Mayordomo de Honor de la Cofradía California de Cartagena. Un reconocimiento que refuerza el vínculo entre ambas hermandades.

Un recorrido de momentos imborrables

El Lunes Santo en Alicante está marcado por cuatro procesiones, y la del Prendimiento es una de las más esperadas. La hermandad fue fundada en 1996 y, desde su primera salida en 1997, se ha convertido en una de las procesiones más representativas del Lunes Santo en la ciudad.

Sus orígenes están ligados al antiguo Hospital Provincial de Alicante, cuyos trabajadores decidieron mantener los lazos de unión a través de esta manifestación de fe. De ahí que los colores de la hermandad, blanco y verde, sigan recordando su pasado sanitario. También rinden homenaje a la capilla del hospital, donde se veneraba una imagen de la Virgen, lo que motivó la incorporación de la talla de Nuestra Señora del Consuelo. En el año 2000, se sumó el paso del Lavatorio.

Una invitación a vivir el Lunes Santo

A pesar de ser un día laborable, desde la Hermandad hacen un llamamiento a la participación. "Me gustaría pedirle a la gente que no se pierda el Lunes Santo aunque al día siguiente sea laborable. Las cuatro procesiones que salen el Lunes Santo son muy interesantes y merecen ser vistas. Queremos animar a todos a que se acerquen y disfruten de esta jornada", indica Ivorra.

La música es otro de los grandes protagonistas del Prendimiento. Este año, la Agrupación Musical Nuestra Señora del Consuelo y la Agrupación Musical La Sinfónica de Crevillent serán las encargadas de poner sonido al recorrido. Marchas como Jesús del Prendimiento y Virgen Madre del Consuelo, compuestas por Miguel Ángel Ivorra Olmedo, resonarán con fuerza en la ciudad.