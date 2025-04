"Las medidas del gobierno de Trump suponen una agresión directa a los países de América del Sur"

Charo Hernández-Mora, que lleva seis años colaborando con Manos Unidas, visitó recientemente Alicante para presentar la campaña 66 de la entidad con el lema “Prosperidad para erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad”. La voluntaria aprovecha la entrevista con INFORMACIÓN para "transmitir el mensaje de vuelta que traigo de los viajes a Bolivia y Colombia, visitando los proyectos" y se muestra agradecida a voluntarios y donantes de los proyectos en estos dos países. "Se quedan sonrientes y felices mientras nos ven alejarnos por el camino, polvoriento o embarrado. Han recobrado la esperanza", afirma.

¿Qué destacaría de la labor de Manos Unidas?

En estos años hemos llevado progreso y desarrollo a las personas más empobrecidas y vulnerables, contribuyendo a que tengan una vida digna. Somos mensajeros de esperanza en estas zonas, no están solos en su lucha por conquistar una vida mejor que la que tienen, hay muchísimas personas en España que a través de Manos Unidas les hacen llegar su apoyo y solidaridad. En nuestros viajes somos incansables contando cómo y de dónde obtenemos los fondos, y les llega directamente al corazón saber de toda esa gente corriente y anónima, capaz de echar la mano al bolsillo para contribuir con lo que puedan para ayudarles.

¿Y de la labor de la Iglesia en esas zonas?

Muchos de los proyectos que apoyamos son desarrollados por instituciones religiosas, la Iglesia católica cuenta con muchos misioneros y misioneras en estos países, hermanos valientes, generosos y comprometidos que viven entre los más vulnerables y conocen de primera mano sus necesidades. En el caso de Colombia, la problemática es más compleja por la situación de conflicto armado en la que viven. Ahí la labor de la Iglesia, tan presente y respetada en todos los territorios, hasta los más alejados, está siendo fundamental en los procesos de Paz.

¡¿Qué problemas le preocupan de la zona donde trabaja?

Bolivia es un país muy grande, un poco más que el doble de España. La población rural indígena y campesina vive en territorios alejados y muy mal comunicados con los núcleos urbanos más poblados. Para llegar a ellos, parte del trayecto lo tienen que hacer por pistas sin asfaltar y por caminos interminables de difícil orografía, e incluso intransitables muchas veces en la época de lluvias. Además, parte de su territorio está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la zona andina. Lo que más nos preocupa es la situación de inseguridad alimentaria en la que viven en estas zonas rurales alejadas, poco pobladas y con climatología adversa.

Recursos alimentarios

Hay problemas con el acceso a los alimentos...

El acceso a los alimentos no es fácil para ellos; o bien no cuentan con los recursos para obtenerlos, o no los pueden conseguir por su ubicación tan aislada. Por tanto, tienen que cultivarlos, pero lo que practican es una agricultura de subsistencia que difícilmente va a proporcionales lo que necesitan para tener una alimentación equilibrada. También la falta de agua es preocupante, y muchas veces la que tienen no es potable. En segundo lugar, nos preocupa la situación de la mujer. Bolivia cuenta con un modelo de sociedad patriarcal, la mujer está relegada a un segundo plano en el día a día de las comunidades, en la toma de decisiones y en su propio reconocimiento como persona. En Colombia, como he mencionado, es muy preocupante la situación de conflicto armado que vuelve a recrudecerse, y la implementación del proceso de paz no está avanzando como se esperaba.

¿Tiene acceso toda la población a una vivienda y a enseñanza?

La respuesta es claramente no. La vivienda cuenta con lo mínimo, prácticamente un suelo donde dormir y un techo que les cobije de la lluvia y el viento, casi no dispone de nada más. Para ir a la escuela, en muchos casos los niños tienen que hacer varios kilómetros a pie para llegar, pues hay una escuela para varias comunidades. Se trata de escuela primaria, para la secundaria ya tienen que salir de los territorios, con la dificultad de contar con los recursos necesarios para ello. Les falta tener al menos las necesidades básicas cubiertas en todas estas facetas. A eso dedicamos diariamente nuestros esfuerzos en Manos Unidas, con la ayuda de todas las personas que ponen su confianza en nuestra organización como vehículo para hacer llegar su solidaridad a las personas más empobrecidas del planeta. De ahí el lema de la campaña de este año, “Compartir es nuestra mayor riqueza”, junto con la certeza de que la prosperidad, para ser de verdad, tiene que incluirnos a todos, una prosperidad compartida por todos los seres humanos.

La política de Trump

Cómo ven en la zona la vuelta de Trump, ¿preocupa cómo pueda afectar a su economía y a sus inmigrantes en EEUU?

Las medidas que está adoptando el gobierno de Trump están suponiendo una agresión directa a todos los países de la región. Es conocido el enfrentamiento que mantuvo con el gobierno de Colombia, con la repatriación forzada de personas de esta nacionalidad. No son medidas que otras administraciones precedentes no hubieran tomado, pero las formas con que se están adoptando, generan enfrentamiento y crispación. ¿Se van a intensificar o no las deportaciones?, eso el tiempo nos lo dirá. Otra de las medidas ha sido la suspensión de la actividad de USAID, la agencia de ayuda internacional de Estados Unidos. Sus fondos estaban llegando directa o indirectamente (a través de ongs u otro tipo de colaboraciones) a los países. En el caso de Colombia, nos consta que parte de las medidas de implementación de los acuerdos de paz contaban con estos fondos. Todo ello puede poner en peligro los avances que se han podido ir consiguiendo. Incluso, pueden afectar a las negociaciones con el resto de actores armados.

¿Qué más les preocupa de la política del presidente de EE UU?

La administración de Trump tiene un tinte negacionista, por lo que la presión sobre los recursos naturales puede verse intensificada en toda la región, traduciéndose en presión sobre los territorios y los pueblos indígenas y originarios, mayor persecución de los/as defensores/as de derechos humanos,…, acaparamiento de tierras, incremento de las desigualdades y de las poblaciones excluidas.

¿Cuál es el papel de la mujer en estas zonas?

Para ellos, culturalmente, solo se capacitarían y formarían los hombres, las mujeres quedarían al cuidado de la casa y de los hijos (en las actividades de los proyectos nos encontramos con maridos que no dejan asistir a sus mujeres a los talleres de capacitación). Que las mujeres aspiren a tener algún puesto de responsabilidad en sus comunidades, impensable. Pero eso sí, además de las labores domésticas, tienen que acudir a ayudar en las labores del campo y a faenar con los animales. Un eje transversal en nuestros proyectos es la mujer, hay que fortalecerlas de una manera integral. Lo primero, casi, es que se valoren ellas mismas como persona; la situación en la que viven, de generación en generación, de no ser tenidas en cuenta para nada, las ha llevado a no atreverse siquiera a hablar o a opinar cuando hay hombres delante.

Violencia de género

¿Hay casos de maltrato?

Hay casos de maltrato dentro de las familias y de violencia contra la mujer. Hasta tal punto que en muchos casos se ha naturalizado, es decir, la mujer lo considera normal pues ya lo vio en su casa con su madre. Por eso, una parte fundamental del trabajo de Manos Unidas es fortalecer a la mujer en todas las facetas para que sea capaz de romper con este ciclo de violencia y salir de él.

¿Los gobiernos atienden estas zonas?

Ambos gobiernos, el de Bolivia y el de Colombia, han implementado políticas para atender las regiones más pobres, pero son claramente insuficientes y la aplicación efectiva de las mismas está muy lejos de conseguirse en muchas áreas. En zonas rurales y periféricas, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, persisten altos niveles de pobreza y desigualdad, debido a factores como la falta de infraestructura, conflictos armados, y dificultades logísticas para llevar los servicios y recursos a estas áreas. Si bien existen avances, la pobreza es aún un desafío complejo que requiere un enfoque integral y sostenido. Las diferencias en el nivel de vida entre las regiones urbanas y rurales sigue siendo un reto importante.

En Colombia sigue el problema de las guerrillas. ¿Cómo afecta a su población? ¿Hay mucha confrontación civil? ¿Provoca esto mucha inmigración?

Colombia vivió un momento histórico en el 2016 con la firma de los acuerdos de paz del gobierno, en ese momento liderado por el presidente Santos, con las FARC. Los acuerdos conllevaban asumir un itinerario de responsabilidades sectoriales que han tenido significativos traspiés en su cumplimiento, entre ellos la lucha contra los cultivos ilícitos, la reforma agraria, el esclarecimiento de la verdad poniendo en marcha un sistema de Justicia específico, la integración social y política de los guerrilleros que entregaban las armas… Este camino ha sufrido grandes escollos en cuanto al débil cumplimiento del resarcimiento de las víctimas. También se incumplió ante el grupo armado desmovilizado, no se han llegado a depurar las responsabilidades que podían haberse identificado a través de las Comisiones de la Verdad y de la JEP (Justicia Especial para la Paz)…La institucionalidad no se ha hecho presente en los territorios de donde salían los grupos de las FARC. Allí donde salieron las FARC se posicionaron otros grupos armados (Ejército de liberación Nacional (ELN) grupos paramilitares, bandas criminales….) que ejercen el control en el territorio y amedrentan a la población. Sin olvidar que el narcotráfico es una forma de vida para estos grupos al margen de la ley. El incumplimiento con los desmovilizados de las FARC ha generado disidencias que han vuelto a tener presencia en los territorios estratégicos, volviendo a surgir el problema de los reclutamientos forzados a niños/as y jóvenes.

¿Y en las ciudades?

El conflicto es mucho menos visible en los contextos urbanos, aquellos que votaron no a los acuerdos. Pero en el ámbito rural vuelve a estar más presente estos últimos años. No se trata de un problema de confrontación civil en sí, la población está deseosa de vivir en su comunidad y seguir cultivando sus chacras, sino de temor desde las comunidades a esos grupos armados. Se traduce en agresiones concretas a líderes/lideresas y defensores/as de los derechos humanos y defensores/as medioambientales, ejemplarizantes para toda la comunidad (literalmente, hay comunidades que están en shock porque se ha obligado a la población a presenciar cómo asesinaban a alguno de sus líderes/lideresas). Estas acciones se traducen en confinamientos, impidiendo la libre circulación por los territorios, o en desplazamientos temporales, saliendo de las comunidades hasta que constatan que tienen unas mínimas garantías de regresar. Pero estos desplazamientos fortuitos se repiten en un mismo año, lo que impide la vida en armonía y el desarrollo de la comunidad.

Gobiernos internacionales

¿Qué deberían hacer los gobiernos internacionales en estos casos? ¿Hacen algo o se mira para otro lado?

Los gobiernos internacionales deben ejercer un rol de garantes del derecho internacional humanitario, a la vez que apoyar las iniciativas del gobierno dirigidas a la búsqueda de la paz. Tengamos en cuenta que vivimos en una realidad interconectada, los esfuerzos de un gobierno para luchar, por ejemplo, contra el narcotráfico (que alimenta a estos grupos armados) no son suficientes sin una articulación internacional. Los cárteles de otro país ya están presentes en toda la región. Debe existir una buena colaboración entre los estados fronterizos, en el caso de Colombia particularmente, en fronteras como la de Venezuela o Ecuador. Las Cortes internacionales de Derechos Humanos tienen que contar con la credibilidad y respaldo de los estados miembros, de forma que las sentencias lleguen a ser vinculantes para todos, sin tener una mirada sesgada.

