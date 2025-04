Un río de escombros por Santa Faz en Alicante

Un río de escombros que parece no tener fin se ha instalado en el entorno de Santa Faz. Desde hace meses, toneladas de desperdicios se acumulan en solares que, en apenas un mes, estarán llenos de peregrinos durante la tradicional romería. A día de hoy, y más tras la subida de las temperaturas, el panorama es preocupante, ya que familias enteras que acuden durante el fin de a estos terrenos para disfrutar del día se encuentran rodeadas de escombros, mientras los niños juegan entre materiales de construcción.

Los puntos críticos se encuentran en las parcelas situadas junto a la avenida de Dénia, entre el camino Cruz de la Piedra a Sant Joan y el vial de servicio del Barranco de Lloixa. En algunas zonas, los residuos aparecen de la noche a la mañana, acumulándose sin control en terrenos vacíos y convertidos en vertederos improvisados.

Un problema enquistado

Para los vecinos de Santa Faz, esta situación no es ninguna novedad. Vicente Rocamora, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Faz, lamenta la falta de soluciones. "Lo triste es que el tema de los escombros aparece en cualquier barrio. Creemos que ya no es solo cosa del Ayuntamiento, es algo que debería abordarse a nivel autonómico porque esto se está yendo de las manos. Los cauces legales no funcionan y la gente deja escombros en cualquier sitio".

Añade que cada año la historia se repite: "Es como una tradición. Tres días antes de la romería aparece alguien a limpiarlo todo. Pero la impunidad sigue siendo la norma". Este 2025, con la festividad del 1 de mayo coincidiendo con la Peregrina, la asistencia podría ser mayor y la preocupación de los vecinos aumenta.

Limpieza y vallado

Por el momento, el Ayuntamiento de Alicante no ha iniciado los trabajos de limpieza y desescombro, aunque se espera que se sigan los mismos procedimientos que en años anteriores. En 2024, a escasos días de la romería, se retiraron cientos de kilos de escombros.

Este año, además de la limpieza, el Ayuntamiento ha requerido a los propietarios el vallado de los solares para evitar nuevos vertidos y ha advertido con sanciones a los dueños de los terrenos que no cumplan con esta medida. "Se va a remitir una solicitud de vallado, las órdenes están dadas. La finalidad es que lo hagan y, en su caso, sancionarles no solo abandonado la cuantía de la limpieza, sino con sanciones", indicó el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, tras la Junta de Gobierno de este martes

Una historia que se repite

A pesar de estas medidas, los vecinos siguen desconfiando de su eficacia. "Cada año nos dicen lo mismo, y cada año volvemos a ver escombros aquí", se queja Rocamora. "El problema es que no solo pasa en Santa Faz, sino en toda la ciudad. Parece que algunos barrios nos hemos convertido en vertederos al aire libre", lamenta este representante vecinal quien recuerda que, mientras tanto, el reloj avanza y la romería está a la vuelta de la esquina.