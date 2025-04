Los 5 tratamientos que más piden los hombres en esta clínica estética de Alicante

No se dice nada nuevo si hablamos de que el cuidado estético ya no solo es cosa de mujeres. Hace mucho tiempo que no es así. Cada vez más hombres apuestan por tratamientos estéticos para mejorar su imagen de forma natural y sin cambios bruscos. En Alicante, clínicas especializadas han creado unidades exclusivas para ellos, como ilahy con su rama for MEN, desde la que ofrece soluciones adaptadas y garantiza resultados eficaces.

¿Pero cuáles son los tratamientos más demandados por los hombres en la actualidad? Estos son los cinco que más se llevan a cabo en esta clínica estética de Alicante.

1. Rejuvenecimiento facial: piel fresca y revitalizada

Uno de los principales objetivos de los pacientes masculinos es lucir un rostro descansado y joven. Pero, ojo, evitando a toda costa tener un rostro artificial: el objetivo es conseguirlo sin perder naturalidad. Para ello, en ilahy for MEN se aplican tratamientos personalizados que mejoran la calidad de la piel, reducen manchas, atenúan arrugas y revitalizan el cutis.

Las líneas de expresión pueden hacer que un rostro se muestre cansado o envejecido. / Información

Entre las opciones más utilizadas están las terapias con exosomas, los peelings médicos y la mesoterapia facial con vitaminas y ácido hialurónico.

2. Neuromoduladores del tercio superior: adiós a las arrugas

Las líneas de expresión en el entrecejo, la frente y el contorno de ojos pueden hacer que un rostro se muestre cansado o envejecido. Los neuromoduladores del tercio superior se han convertido en uno de los tratamientos estrella entre los hombres, ya que permiten suavizar estas arrugas sin alterar la expresión facial. Con unos retoques bien aplicados, el equipo de ilahy for MEN consigue un aspecto más relajado y rejuvenecido en cuestión de días.

3. Inductores de colágeno: firmeza y elasticidad para la piel

El colágeno es clave para mantener la firmeza de la piel, pero con el paso del tiempo su producción disminuye. Con la edad, los niveles van hacia abajo. Por eso los tratamientos con inductores de colágeno, como la hidroxiapatita cálcica o el ácido poliláctico, son muy solicitados por los hombres que buscan mejorar la estructura y densidad de su piel.

ilahy for MEN ofrece tratamientos con colágeno para mantener la firmeza de la piel. / Información

Estos tratamientos activan la regeneración celular de manera progresiva, consiguiendo un efecto natural y duradero.

4. Tratamientos capilares: freno a la caída del cabello

La alopecia es una de las preocupaciones estéticas más comunes entre los hombres. La sensación de ir quedándose sin pelo poco a poco es muy negativa para muchas personas. Para combatirla, en ilahy for MEN ofrecen soluciones como mesoterapia capilar, microinjertos capilares o el tratamiento de regeneración capilar con células madre.

Estos procedimientos ayudan a frenar la caída del cabello, fortalecer los folículos y estimular el crecimiento de nuevo cabello en las áreas afectadas.

5. Modelado corporal: redefinir la figura sin cirugía

Cada vez más hombres buscan esculpir su cuerpo sin necesidad de intervenciones invasivas. Para ellos, los tratamientos de reducción de grasa localizada y reafirmación corporal son una excelente alternativa. Aunque algunos de los tratamientos más solicitados entre los hombres son los siguientes: la marcación abdominal y la ginecomastia.

ilahy ofrece también tratamientos de reducción de grasa localizada y reafirmación corporal. / Información

Con la marcación abdominal, también conocida como liposucción de alta definición, se consigue resaltar los abdominales del paciente. Mientras que la ginecomastia corrige el agrandamiento anómalo de las mamas y devuelve el tamaño y la posición natural del pecho al paciente.

ilahy for MEN: estética masculina en manos de expertos

En ilahy son plenamente conscientes de la creciente demanda de tratamientos estéticos masculinos. Es por eso que han desarrollado una unidad especializada en ellos: ilahy for MEN. Un espacio exclusivo diseñado para ofrecer atención personalizada a los hombres que buscan mejorar su imagen, siempre sin perder naturalidad.

Las clínicas de ilahy tienen un enorme valor añadido: se encuentran en el entorno seguro de IMED Hospitales, por lo que garantizan la aplicación de los tratamientos más innovadores con la supervisión de un equipo médico altamente cualificado. Es decir, logran los mejores resultados personalizando cada procedimiento, utilizando tecnología avanzada, y asegurando los mejores resultados sin comprometer la salud de los pacientes.

