Ni una cama libre: Albacete cuelga el cartel de "completo" por las Convivencias de Candidatas de las Hogueras de Alicante

Las calles de Albacete se preparan para recibir este fin de semana a las Convivencias de Candidatas a Bellea del Foc 2025 de las Hogueras de Alicante. El evento, que se celebrará del 4 al 6 de abril, ya ha generado un impacto directo en la ocupación hotelera, colgando el cartel de "completo" en los establecimientos de la ciudad. Con una agenda repleta de actividades, se espera que más de un millar de personas vinculadas a las fiestas de las Hogueras desembarquen en Albacete para un fin de semana con dos mascletás y la cremà de la hoguera de las convivencias.

Sin otros eventos destacados en el calendario, la llegada de los foguerers marcará la actividad del fin de semana. Según datos de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT), las aproximadamente 1.080 plazas hoteleras de la ciudad están ya reservadas. "Estos días solo tenemos las convivencias de Hogueras que, según los datos de nuestros asociados, han llenado el 100% de la capacidad hotelera de la ciudad", explica Begoña Garijo, gerente de la entidad provincial.

Ocupación al máximo

Aunque Albacete suele registrar una alta ocupación los fines de semana gracias a congresos y competiciones deportivas, este en particular es diferente. "Estamos teniendo un índice de visitas fuera de la temporada de feria muy importante, pero con las convivencias no quedan camas. No es habitual una situación así cuando no hay previsto congresos ni eventos deportivos", afirma Garijo.

Además, el perfil de cliente que ha reservado estas habitaciones para disfrutar del fin de semana de las convivencias son en su mayoría familias, aunque también los hay conformados por grupos de amigos.

Impacto en la hostelería

Además, este fin de semana se inauguran las tradicionales tascas en el recinto ferial, que fucionan solo de abril a septiembre, lo que supone un aliciente más para los visitantes alicantinos, ya que gran parte de las celebraciones de las conviencias se desarrollarán en este recinto.

Con cerca de 600 bares y restaurantes, la oferta gastronómica de Albacete se ve capaz de absorber la demanda de visitantes durante este fin de semana de convivencia. "Los restaurantes están prácticamente llenos, pero la ampliación de la oferta con las tascas ayudará a gestionar la afluencia", explican desde la entidad hostelera de Albacete.

Un fin de semana de tradición

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Alicante y la Federació de Fogueres, cuenta con un programa repleto de actividades. El día grande será el sábado 5 de abril, cuando las candidatas a Bellea del Foc d'Alacant 2025 y sus damas de honor sean recibidas oficialmente en el Ayuntamiento de Albacete a las 11:00 horas.

El día continuará con un pasacalles hasta el recinto ferial, acompañado por la banda Ciudad de Asís. Allí, los asistentes disfrutarán de un concierto de música festera a las 12:30, seguido de una degustación de arroz alicantino a las 13:30. La primera mascletà del día se disparará a las 14:00, antes del traslado de los participantes al hotel para la comida.

Este año, a diferencia del anterior, los miembros de las comisiones y las candidatas compartirán salón durante la comida, evitando así la separación que se produjo en la edición anterior. Por la tarde, a las 19:00, se celebrará un nuevo pasacalles que culminará con la visita a la hoguera de las convivencias.

La jornada festiva culminará con una segunda mascletà a las 20:30 y, finalmente, la cremà de la hoguera a las 21:00, un acto cargado de emoción que pondrá el broche de oro a la convivencia.