Los colegios concertados reivindican en Alicante la pluralidad educativa

Pluralidad educativa y libertad de elección. Eso es lo que reclaman los colegios concertados, según se está poniendo de manifiesto en el congreso nacional que celebra en Alicante la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE). Un evento que ha sido inaugurado este miércoles en el Auditorio de la Diputación (ADDA), y en el que el conseller José Antonio Rovira se ha alineado con las exigencias de esta organización, destacando el aumento presupuestario previsto para este año.

Un total de 303 compromisarios, 150 afiliados, delegados de personal y miembros del comité de empresa de toda España, participan hasta este jueves en el congreso del que es el sindicato mayoritario de la educación concertada y uno de los más significativos de la enseñanza privada y de atención a personas con discapacidad. Se han dado cita en Alicante para analizar la gestión y logros obtenidos por la organización en los últimos cuatro años, elegir al nuevo secretario general y avanzar en los desafíos y retos de la organización para el próximo mandato.

El evento, como no podía ser de otra forma, también está teniendo su vertiente reivindicativa. Así lo ha remarcado el todavía secretario general del sindicato, Jesús Pueyo, quien destaca la necesidad de que haya un mayor reconocimiento a la labor que lleva a cabo la educación concertada, «ante los graves e injustificados ataques que estamos recibiendo por parte de algunas organizaciones. Solo esperamos que el Gobierno no vaya por esa senda, porque no tiene sentido atentar contra la libertad de elección en una sociedad que es plural», dijo. En esta misma línea, Pueyo exige al Ejecutivo central la constitución de la comisión que tiene que estudiar el coste real de la educación concertada.

Actuación

El secretario general ha sido el primero en intervenir en la apertura del congreso, tras una ponencia sobre inteligencia artificial a cargo de María Comín, directora de Educación Preuniversitaria de Microsoft España, y un concierto a cargo de la Banda Sinfónica de FSIE, integrada por músicos de diferentes centros educativos de la provincia.

La apertura del congreso ha incluido una actuación de la banda del FSIE. / Pilar Cortés

También ha intervenido el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, para dar la bienvenida a los asistentes, antes de que tomara la palabra la directora general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Susana Tejadillos, que ha elogiado la labor del sindicato y expresado el compromiso del Gobierno con los profesionales, independientemente de su afiliación.

Ha cerrado la apertura el conseller de Educación, José Antonio Rovira, quien ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha incrementado el presupuesto para la concertada en un 3 %, «porque es la misma educación y debe tener los mismos recursos».

El congreso continuará este jueves en el Hotel Meliá, con la presentación de los informes de finanzas y de gestión por parte del secretario general saliente, la presentación de candidaturas y la elección de su sustituto y su equipo directivo.