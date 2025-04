"Hice selectividad para que mis padres me dejaran cantar"

PREGUNTA 1: Su cantante más escuchado en 2024.

R: Vanessa Martín.

P 2: ¿Cuál fue su último concierto?

R: Uno de Vivir Quintana en la sala Villanos.

P 3: La película que más veces ha visto.

R: ET, siempre tiene detalles que descubres.

P 4: Y la última en conmoverle.

R: Interestellar.

P 5: ¿Por qué apodo le conocen su familia o amigos?

R: Inma. Solamente me llamaba Inmaculada mi madre cuando me regañaba.

P 6: ¿La Revuelta o El Hormiguero?

R: Seré políticamente correcta, los dos tienen cosas chulas. Pero La Revuelta.

P 7: ¿Qué póster tenía en la pared de su habitación de adolescente?

R: Uno de Ana Belén y Víctor Manuel.

P 8: La última serie que le ha seducido.

R: Stranger things, me rayó y me encanta.

P 9: De no haber sido cantante, hubiera sido...

R: Algo de estar al aire, me agobio mucho en sitios cerrados.

P 10: Su plato favorito.

R: El pollo asado o unos huevos rotos.

P 11: Y el que mejor cocina.

R: La tortilla de patata me sale muy bien.

P 12: Confiese, ¿qué robó de adolescente?

R: Un disco en El Corte Inglés, bueno eso fue un conocido, pero no me faltaron ganas.

P 13: A Alicante le falta...

R: Creo que nada, he vivido en México y he vuelto aquí para criar a mi hijo.

P 14: A Alicante le sobra...

R: Si sale alguien de casa malhumorado.

P 15: ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

R: Momo.

P 16: Su próximo destino de vacaciones.

R: México.

P 17: Un bar imprescindible.

R: El chiringuito de la Albufereta no tiene que envidiar nada a Miami.

P 18: ¿A qué es adicta?

R: A una buena cervecita y a una cita de amigos.

P 19: ¿Qué le relaja?

R: El mar.

P 20: ¿Kalimotxo o vino blanco?

R: Vino blanco.

P 21: ¿Qué coche tiene?

R: Un C3.

P 22: Última vez que usó transporte público.

R: En Madrid hace un mes.

P 23: El juguete que más ilusión le hizo.

R: Un oso enorme que era más grande que yo.

P 24: ¿Deja propina?

R: Sí, en México hay que dejar un 10 %.

P 25: ¿Podría ser Cantos de sirena número 1 en la actualidad?

R: Sí porque en el arte y en la música no hay nada imposible.

P 26: ¿Qué manifestación le marcó?

R: Las actuales de Valencia por la dana me encogen el corazón.

P 27: ¿Qué momento de su juventud recuerda?

R: Un festival de cantautores, Alicante debería recuperarlo, lo petaría y lo merecemos.

P 28: ¿Rolling Stones o Los Beatles?

R: Eso es como papá o mamá, seguimos trabajando con su herencia.

P 29: ¿De joven fue más hippie o más pija?

R: Más hippie siempre.

P 30: ¿Qué café pide?

R: Doble con espíritu de cortado, pero grande.

P 31: ¿Qué es ser cantautora?

R: Un estilo de vida, no ser sumisa.

P 32: España está...

R: En ebullición.

P 33: ¿Qué canción le duele confesar que le encanta?

R: Me duela o no, la de la Potra Salvaje me la piden mis alumnos y la toco mucho.

P 34: Trump es...

R: Un dolor de cabeza.

P 35: El taco que siempre tiene en la boca.

R: Cáspita.

P 36: ¿Es feminista?

R: Por supuesto.

P 37: Su opinión de la religión.

R: Que cada uno practique la que quiera. Yo digo en broma que soy budista de la Virgen del Carmen.

P 38: El último capricho que se ha dado.

R: Una comida en la Taberna del Mercat en Tibi.

P 39: ¿Qué deporte hace?

R: Vela, pasear y la siesta.

P 40: ¿De qué equipo es hincha?

R: Del Hércules, si no somos los alicantinos, ¿quiénes?

P 41: ¿Qué supuso ser número 1?

R: Un cambio radical, un orgullo que me acompañará siempre.

P 42: ¿Qué opina de los pisos turísticos?

R: Hacen falta, pero no es negativa una regulación.

P 43: ¿A qué se dedicaban sus padres?

R: A la radio y ama de casa.

P 44: ¿Se considera capitalista?

R: No, aunque estemos en un sistema así.

P 45: ¿Qué no perdona?

R: La deslealtad.

P 46: ¿Qué estudios tiene?

R: Hasta COU, hice la selectividad para que mis padres me dejaran dedicarme a la música.

P 47: En su nevera nunca falta...

R: Pan para hacerme tostadas por la mañana.

P 48: ¿Qué haría si le tocara el Euromillón?

R: Irme de fiesta.

P 49: Si le retaran a algo, ¿a qué cree ganaría?

R: No me gustan las competiciones.

P 50: Su rincón favorito de Alicante.

R: Cualquier lugar de la costa, el Puerto tiene rincones que son una maravilla. n