Aumento de pecho vía axilar: El doctor Rubén Hidalgo responde a las preguntas más frecuentes

El aumento de pecho sigue siendo una de las cirugías estéticas más demandadas, pero no todas las pacientes saben que existe una técnica avanzada que evita cicatrices visibles en la mama. Se trata de la intervención por vía axilar, un procedimiento menos común que utiliza una pequeña incisión en la axila para colocar los implantes con precisión endoscópica. El doctor Rubén Hidalgo es cirujano plástico en ilahy, clínica de IMED Hospitales, y pone sobre la mesa las ventajas de este procedimiento frente a los métodos tradicionales. Qué factores hay que tener en cuenta antes de decidirse por él, la recuperación, postoperatorios, mitos, dudas frecuentes... Para quién es y por qué puede ser una buena opción.

El doctor Rubén Hidalgo, cirujano plástico en ilahy. / Información

¿Qué es la cirugía de aumento de mama vía axilar y qué la hace diferente de otras técnicas?

El aumento de mama vía axilar es un procedimiento innovador en el que los implantes se colocan a través de una pequeña incisión en la axila, sin realizar cortes en la mama. A diferencia de otros accesos como el submamario o el periareolar, esta técnica permite obtener resultados naturales sin cicatrices visibles en el pecho, de forma mínimamente invasiva. En ilahy, la clínica de medicina estética y cirugía plástica de IMED Hospitales, ofrecemos esta avanzada técnica con la máxima seguridad y precisión, garantizando un proceso quirúrgico en las mejores condiciones hospitalarias.

¿Cuáles son las principales ventajas de elegir la vía axilar frente a otros accesos como el submamario o periareolar?

No deja cicatrices en la mama; la incisión queda oculta en el pliegue natural de la axila. La glándula mamaria se ve menos afectada porque se respeta completamente el tejido mamario. Es un procedimiento mínimamente invasivo, donde no lesionamos el surco submamario ni la areola. La recuperación también es más rápida: al no cortar el tejido mamario, las molestias postoperatorias suelen ser menores. Y los resultados son más naturales puesto que conseguimos una transición suave en el escote. Además, al no realizar ninguna cicatriz en la mama, no dejamos estigma de cirugía.

Esta técnica permite obtener resultados naturales sin cicatrices visibles

¿Cómo se realiza el procedimiento paso a paso?

Se administra anestesia general para garantizar el confort de la paciente.Se realiza una incisión en la axila, de unos 3-4 cm, estratégicamente colocada para ser imperceptible. Se utiliza tecnología endoscópica para crear un bolsillo preciso para el implante. Luego, se coloca el implante en plano submuscular o dual, según el caso. Después se cierra la incisión con suturas finas y técnicas que favorecen una cicatrización óptima. Además, se puede combinar con el uso de Laser UrgoTouch® para potenciar la cicatrización y conseguir cicatrices casi invisibles con el paso del tiempo. La paciente recibe el alta en menos de 24 horas y se realiza un seguimiento postoperatorio. En ilahy, utilizamos tecnología de última generación para que el procedimiento sea seguro y minimamente invasivo.

¿Qué tipo de prótesis se utilizan para este tipo de cirugía?

Trabajamos con implantes de gel de silicona cohesivo de alta calidad, certificados y avalados por organismos internacionales. Dependiendo del caso, elegimos entre prótesis redondas o anatómicas, siempre buscando la mejor armonía corporal para cada paciente. El abordaje axilar no supone ninguna limitación con respecto al uso de tipo de implante ni de tamaño.

Elegimos una prótesis u otras en busca de la mejor armonía corporal para cada paciente

¿Es un procedimiento adecuado para todas las mujeres o hay ciertas condiciones que podrían hacer que no sea recomendable?

En clínicas ilahy la primera consulta siempre es con tu cirujano, él realiza una evaluación personalizada para determinar la mejor opción para cada paciente. Como decíamos, la vía axilar no supone ninguna limitación para el uso de diferentes implantes; sin embargo, desde mi punto de vista, no es una técnica ideal para pacientes que buscan resultados muy marcados con prótesis de gran tamaño. Tampoco es útil en pacientes con asimetrías muy marcadas ni con el pecho caído. El aumento mamario por vía axilar es una técnica ideal para pacientes que busquen un resultado armónico y natural, sin cicatrices visibles en la mama.

En ilahy son especialistas en aumento de pecho vía axilar / Información

¿Qué tipo de cuidados postoperatorios son necesarios tras esta cirugía y cuánto tiempo tarda en recuperarse una paciente?

Durante los primeros días se recomienda reposo relativo y evitar levantar los brazos por encima de los hombros. En la primera semana se pueden retomar actividades diarias sin esfuerzos. Y durante el primer mes se debe evitar actividad física intensa y movimientos bruscos. Los resultados definitivos se aprecian a partir de los tres a seis meses, cuando los implantes se asientan completamente. En ilahy acompañamos a nuestras pacientes en todo el proceso de recuperación para garantizar los mejores resultados.

¿Qué hace que ilahy sea la opción ideal para quienes desean someterse a esta intervención?

Somos la clínica de medicina estética y cirugía plástica de IMED Hospitales, lo que significa que contamos con infraestructura hospitalaria de primer nivel. Nuestros cirujanos son especialistas en cirugía mamaria y técnicas mínimamente invasivas. Todos pertenecientes a la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética) lo que garantiza un cuadro médico de primer nivel. Utilizamos tecnología endoscópica avanzada para una mayor precisión y seguridad, y ofrecemos un seguimiento personalizado con un equipo multidisciplinar en todas las etapas del tratamiento.

Estamos integrados en IMED Hospitales y contamos con una infraestructura hospitalaria de primer nivel

¿Es necesario que el cirujano tenga alguna especialidad?, ¿puede realizar esta técnica cualquier cirujano plástico?

No todos los cirujanos plásticos están entrenados en esta técnica. Se requiere especialización en cirugía mamaria y técnicas mínimamente invasivas, experiencia en abordaje axilar y uso de tecnología endoscópica, y formación específica en cirugía estética de mama. Nuestros cirujanos, en ilahy, cuentan con una amplia trayectoria en esta técnica, asegurando resultados excelentes.

¿Puede realizarse en cualquier clínica de cirugía plástica?

No, no todas las clínicas de cirugía plástica están preparadas para realizar un aumento de mama vía axilar con las máximas garantías de seguridad y resultados óptimos. Esta técnica requiere un entorno quirúrgico especializado, tecnología avanzada y un equipo médico con experiencia en cirugía mamaria mínimamente invasiva. En ilahy , al ser la clínica de medicina estética y cirugía plástica de IMED Hospitales, contamos con quirófanos equipados con tecnología endoscópica, un equipo de cirujanos plásticos especializados en abordaje axilar y el respaldo de un hospital de referencia. Esto nos permite ofrecer a nuestras pacientes un procedimiento seguro, con una recuperación más rápida y resultados naturales.

Ofrecemos un procedimiento seguro, una recuperación más rápida y resultados naturales

Esta es la marca que queda tras la operación en una paciente tras un mes y medio. / Información

¿Qué consejos le darías a las mujeres que están considerando este procedimiento y tienen dudas o miedos sobre el proceso?

Que se informen bien, que consulten con cirujanos especializados en vía axilar. Hay muchos mitos sobre esta técnica fruto de su desconocimiento. Que pregunten todas sus dudas; un buen especialista que tenga experiencia en esta técnica debe explicarles el proceso con claridad. La confianza en un equipo médico con respaldo hospitalario es clave, es lo más importante. Y que piensen en el resultado a largo plazo: Esta técnica ofrece una recuperación más cómoda y resultados naturales. En ilahy estamos comprometidos con la excelencia en cirugía plástica. Si estás considerando un aumento de pecho vía axilar, estaremos encantados de asesorarte y ofrecerte la mejor opción según tus necesidades.