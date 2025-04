El "boom" turístico y la falta de tren colapsan el autobús al aeropuerto de Alicante

O llamar a un taxi o coger el autobús, las opciones para llegar al aeropuerto en transporte público desde Alicante no son abundantes. A la espera (desde hace décadas) de la conexión ferroviaria con la terminal, la línea C6 se ha convertido en una de las más demandadas de la ciudad, tanto por quienes acaban de aterrizar o pretenden tomar un vuelo como por los propios trabajadores del aeródromo.

En las últimas semanas, la llegada de la Semana Santa, unida al "boom" constante de turistas que experimenta la ciudad, han abarrotado la línea. Los usuarios habituales aseguran que los vehículos se llenan rápidamente en las primeras paradas, impidiendo hacer uso del mismo a multitud de pasajeros, por lo que reclaman un refuerzo del servicio. Preguntado sobre si esta mejora del recorrido está en los planes del Ayuntamiento, el ejecutivo local de Luis Barcala guarda silencio.

El pasado año, la línea C6 experimentó un refuerzo importante de lunes a sábado, sumando dos vehículos al recorrido habitual y contando con autobuses diurnos cada 20 minutos desde la Puerta del Mar, entre las 6:30 y las 22:50 horas. Horarios que permiten dos autobuses más a los que ya venían cubriendo la ruta. Sin embargo, este aumento ha sido rápidamente asumido por el alto volumen de usuarios, que se incrementa especialmente en fechas como las de las próximas semanas y durante toda la temporada estival.

Malestar entre los trabajadores

Esta situación, que afecta especialmente a los empleados de la terminal que hacen uso del autocar a diario, ha generado malestar entre los trabajadores. Un responsable de seguridad ha señalado a este diario que "la situación es grosera, casi esperpéntica". En la tercera parada con sentido aeropuerto, la del Mercado, sostiene que "ya hay mucha gente que no puede subir al autobús porque los conductores no pueden dar cabida a más". Además, argumenta que, dado el alto volumen de viajeros, estos "no tienen dónde colocar sus equipajes".

El trabajador destaca que los vehículos del recorrido "no son vehículos preparados para ello, sino para trayectos urbanos" y que es habitual toparse con imágenes como viajeros "con bebés rodeados de manera asfixiante entre usuarios en el interior de autocar".

Un problema habitual, a juicio de este empleado: "A veces pasan por las paradas hasta dos buses seguidos sin poder subir a nadie más", lamenta. Respecto a la falta de alternativas, mantiene que es "inaudito para un aeropuerto de la categoría del de Alicante" que esta línea de autobús sea la única conexión por transporte público colectivo, especialmente cuando el aeródroma bate año tras año su propio récord de pasajeros.

"El taxi no es asumible"

En la misma línea, una trabajadora de Aena ha apuntado que esta situación de vehículos abarrotados "se repite con frecuencia" y afecta tanto a trabajadores como a viajeros con vuelos programados, "generando incertidumbre y problemas de movilidad". Además, incide en que es "especialmente preocupante" el caso del personal de tripulación de aerolíneas, "cuya impuntualidad puede provocar retrasos en los vuelos", con el consiguiente impacto económico.

Esta empleada sostiene también que, sin una alternativa de transporte público eficiente, muchos usuarios se ven obligados a recurrir a taxis, "un gasto elevado para trabajadores cuyos salarios no permiten asumir este coste con regularidad". Por todo ello, considera "urgente" una solución que consiga "evitar estos problemas y garantizar un transporte público fiable para todos".