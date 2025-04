¿Llega ya el 'caloret' a la provincia de Alicante?

Pasado un marzo muy inestable con poco sol y mucha lluvia, sobre todo en el norte de la provincia de Alicante, parece que abril trae ya el "caloret". Al menos en lo que respecta a este fin de semana en algunos puntos, aunque habrá contrastes dependiendo de la zona. Las temperaturas máximas suben pero de forma desigual. Ya este jueves han estado en muchos puntos del centro y sur rondando los 23 e incluso los 24 grados. Y entre el viernes y el domingo se esperan valores que puedan alcanzar en el sur los 27 o 28 grados, aunque en otras zonas no pasarán de 20.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mercurio va a ir en ascenso en los próximos días, salvo en el interior norte de la provincia. Así, por ejemplo este viernes se espera en Alicante capital una máxima de 23, al igual que este jueves. Y podría alcanzar los 25 el sábado.

Y en Elche y Orihuela por ejemplo se esperan el viernes y el sábado hasta 27 grados, y el domingo 28 en Orihuela, por lo que si el viento lo permite, es posible que las playas faciliten algunos chapuzones este fin de semana, sobre todo en la Vega Baja y el Baix Vinalopó.

De todas formas no solo van a subir las temperaturas. Y es que la provincia puede recibir los coletazos de la borrasca atlántica Nuria entre esta tarde noche y el viernes, sobre todo en el norte de Alicante, donde hay riesgo de lluvias, aunque en un principio no hay activada ninguna alerta y no se espera que sean abundantes.

Este jueves la máxima, según la red de observatorios de Avamet, se ha registrado en Orxeta con 23,8 grados, seguida de Finestrat con 23,6, Altea con 23,5 y Xixona con 23,2. Eso sí, el viento que ha soplado durante buena parte de la jornada ha refrescado la sensación térmica.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado sobre la borrasca Nuria que "no va a tener mucho efecto en la provincia de Alicante. Están pasando diferentes líneas nubosidad pero no están dejando precipitaciones, como mucho alguna llovizna en las comarcas del interior, especialmente para este viernes".

Fin de semana tranquilo

Así, en cuanto al resto del fin de semana y la próxima semana ha señalado que "va a estar tranquilo". Y ha agregado que "no se espera subida importante de temperaturas. De hecho el pronóstico está señalando entre 21 y 23 grados de máxima, y mínimas algo más templadas, de 14, 16 grados, quizá un poco inferiores en las comarcas del interior. Pero ya no son temperaturas mínimas frías, y las máximas tampoco calurosas", aunque en algunos puntos del Baix Vinalopó y la Vega Baja Aemet prevé alcanzar los 27 o 28 grados.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha apuntado que "serán unas temperaturas muy agradables. Y tenemos un viento del sur, suroeste, y junto a las nubes está entrando también polvo sahariano, por lo que seguramente las lluvias o lloviznas que puedan caer el viernes dejarán algún resto de lluvia de barro, pero en general muy poca actividad".

Previsión para el viernes

Así, para este viernes la previsión de Aemet es de cielo nuboso, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles la primera mitad del día en la mitad norte; por la tarde, no se descartan chubascos y tormentas en el interior. Viento de componente norte, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el resto, sin descartar rachas muy fuertes en la madrugada; por la tarde girará a sur en el litoral y disminuirá a flojo en el resto. Y en cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de 27 en Orihuela y Elche, 23 en Alicante, y 21 en Alcoy y Dénia, mientras que las mínimas rondarán en estas ciudades entre los 11 y los 14 grados.

Para el sábado se espera predominio de cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior y de nubosidad alta en general por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento flojo de componente oeste con intervalos de intensidad moderada en el interior, girando a suroeste en el litoral por la tarde. Así, Alicante alcanzará los 25 grados, Elche y Orihuela los 27, Dénia 23 y Alcoy los 20 de máxima, con mínimas muy parecidas a las del día anterior.

Dos persoans en una terraza de Alicante este jueves / Jose Navarro

Y el domingo Aemet prevé cielo poco nuboso con nubosidad alta, tendiendo a intervalos de nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior de Alicante. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste en el interior, y aumentando a este y sureste flojo en el litoral durante las horas centrales. Para esta jornada se espera que se puedan alcanzar los 28 grados en la Vega Baja, en localidades como Orihuela o Callosa de Segura. Y en Elche 26. En cambio, en Guardamar no pasarán de 23 y en Torrevieja la máxima prevista es de 22 grados.

En cuanto a la próxima semana, hay riesgo de lluvias para los primeros días, y las temperaturas máximas seguirán por encima de los 20 grados el lunes y el martes.