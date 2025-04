La UA estrena un microscopio virtual para formar a estudiantes de Medicina

La Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado un microscopio virtual para mejorar la formación teórica y práctica en Histología e Histopatología del alumnado de los grados en Medicina, Biología, Enfermería y Nutrición, entre otros. La institución afirma que se trata de una de las mejores colecciones de muestras de tejido humano disponibles actualmente. Se trata de un proyecto financiado por la Comisión Europea.

La plataforma, accesible a través de internet desde cualquier ubicación, cuenta con cerca de 300 preparaciones que cubren la docencia de todos los tejidos que forman el organismo. Incluye muestras normales y patológicas, aspecto que permite extender su aplicación en los estudios de Medicina, complementando la formación en histopatología.

Cada muestra va acompañada de una descripción con enlaces a las estructuras más importantes. Otra de las innovaciones de este microscopio virtual es que está disponible en seis idiomas: inglés, francés, español, rumano, polaco y búlgaro. De hecho, el microscopio virtual es fruto del trabajo de la institución alicantina y de las universidades de Iasi (Rumania), Gdansk (Polonia), Plovdiv (Bulgaria) y del Peloponeso (Grecia).

Más allá del laboratorio

Según José Luis Girela, profesor en el departamento de Biotecnología de la UA, “es un avance fundamental en la mejora de la calidad docente en las disciplinas de Histología y refuerza la formación de los estudiantes más allá de las prácticas en el laboratorio”.

Noemí Martínez, profesora del mismo departamento, destaca que “el alumnado tiene la posibilidad de crear sus propias anotaciones”. Estos comentarios permanecen almacenados en la cuenta de cada usuario para su posterior revisión.

Sobre su uso, los profesores señalan que “una de las características que más destaca el alumnado es la fluidez con la que se muestran las imágenes a diferentes aumentos, y la altísima calidad de las imágenes histológicas”. Las preparaciones, escaneadas a alta resolución, permiten modificar el nivel de aumento de forma continua, hasta poder visualizar todos los detalles de las diferentes células que forman cada tejido.

Algunas de las muestras que se ven en el microscopio / INFORMACIÓN

Acceso gratuito previo registro

El acceso al microscopio virtual es gratuito, aunque requiere de registro previo, y está disponible en la página web del proyecto. Para su desarrollo, el consorcio de investigación ha recibido una financiación de 250.000 euros dentro del programa Erasmus+ de cooperación interuniversitaria.

Esta herramienta es resultado del proyecto “Digital transformation of Histology and Histopathology by Virtual Microscopy (VM) for an innovative medical school curriculum”.

El equipo de la UA que ha participado en el diseño de este microscopio está formado por los profesores José Luis Girela, como coordinador del proyecto, y Noemí Martínez, ambos de la Facultad de Ciencias, y las profesoras Rosa Mª Pérez y Flores Vizcaya, de la Facultad de Ciencias de la Salud.