Las Hogueras ponen rumbo a Albacete

Las candidatas a Bellea del Foc 2025 viajan a Albacete. Más de ochenta aspirantes a convertirse en la máxima representante de la Fiesta ponen rumbo a la ciudad manchega en la que durante este fin de semana se celebrarán las convivencias y lo hacen con nervios y expectación.

Un evento, organizado por la Federació de Fogueres y el Ayuntamiento de Alicante, que busca promocionar las Hogueras y que se convierte en la pista de salida hacia la Gala de Candidatas y la Elección. Por ello, la despedida de las candidatas a las puertas del autobús en el viajan a Albacete ha estado marcada por la ilusión y los buenos consejos de familiares y compañeros de comisión.

Una despedida cargada de emoción

A las puertas del autobús, el ambiente era una mezcla de emociones. Familias, amigos y compañeros de comisión se han acercado para despedir a las candidatas con abrazos, besos y palabras de aliento. Entre risas y consejos de última hora, la emoción se hacía palpable en cada despedida.

Mercedes Pérez, madre de una de las candidatas que acudió con su perro para despedir a su hija, compartía su alegría. “Le hemos recomendado que disfrute muchísimo de esta experiencia. Es un momento único y tiene que aprovecharlo al máximo”, indica Pérez.

Por su parte, Mariló Doménech, madre de otra de las candidata, resaltaba la importancia de la convivencia entre las jóvenes. "Lo fundamental es que se lo pasen genial y vivan estos días con intensidad. Había que venir a despedirlas y, por supuesto, el domingo estaremos aquí para recibirlas”, confirma Doménech.

Para algunos padres, la despedida no ha sido un adiós definitivo, sino un simple "hasta luego". Julio Blázquez, por ejemplo, tenía claro que no quería perderse ni un solo detalle. "A mi hija le he dicho que sea ella misma, que disfrute y se divierta. Nosotros también nos vamos ahora a Albacete, seguro que llegamos antes que ella”, asegura Blázquez.

Candidatas: Nervios y ganas de vivir la experiencia

Entre las candidatas, la ilusión era el sentimiento predominante. Aunque algunas confesaban sentir un poco de nervios, todas coincidían en que esta era una oportunidad irrepetible.

María Gea reconocía la emoción del momento por estar de camino a sus convivencias. “Estamos expectantes por ver todo lo que nos espera. La familia nos ha dicho que disfrutemos cada segundo y que aprovechemos esta experiencia única”, señala Gea.

En la misma línea, Paula Nicolás destacaba la importancia de compartir esta vivencia con sus compañeras. “Teníamos muchas ganas de que llegara este fin de semana. Creemos que juntas lo vamos a pasar genial. Nuestra familia está muy emocionada y, si pueden venir a vernos, será una alegría para todas”, comenta Nicolás.

Sin embargo, no todas llegan en las mejores condiciones físicas. Lucía Jerez, que afronta las convivencias con muletas debido a un fibroma en el peroné, aseguraba que nada le impediría participar. "Me duele, pero lo importante es estar aquí y vivir la experiencia”, afirma Jerez.

Por su parte, Alba Lillo recordaba el verdadero propósito de este encuentro. "Estamos muy emocionadas y queremos disfrutar al máximo. Además, es una gran oportunidad para promocionar la Fiesta, que es a lo que venimos”, destaca Lillo.

Las candidatas a Bellea del Foc viajan a Albacete para las convivencias / Pilar Cortés

Un fin de semana de tradición

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Alicante y la Federació de Fogueres, cuenta con un programa repleto de actividades. El día grande será el sábado 5 de abril, cuando las candidatas a Bellea del Foc d'Alacant 2025 y sus damas de honor sean recibidas oficialmente en el Ayuntamiento de Albacete a las 11:00 horas.

El día continuará con un pasacalles hasta el recinto ferial, acompañado por la banda Ciudad de Asís. Allí, los asistentes disfrutarán de un concierto de música festera a las 12:30, seguido de una degustación de arroz alicantino a las 13:30. La primera mascletà del día se disparará a las 14:00, a cargo de la pirotécnia Hermanos Sirvent, antes del traslado de los participantes al hotel para la comida.

Este año, a diferencia del anterior, los miembros de las comisiones y las candidatas compartirán salón durante la comida, evitando así la separación que se produjo en la edición anterior.

Por la tarde, a las 19:00, se celebrará un nuevo pasacalles que culminará con la visita a la hoguera de las convivencias.

La jornada festiva culminará con una segunda mascletà a las 20:30 y, finalmente, la cremà de la hoguera a las 21:00, un acto cargado de emoción que pondrá el broche de oro a la convivencia.