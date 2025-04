El dinero que el Consell destina a remodelar el centro de menores Alacant

La Generalitat invertirá 2,7 millones de euros en la remodelación integral del centro de menores Alacant, que cuenta con capacidad para 24 menores y una plantilla de 54 personas. Así lo desvelado este viernes la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en una visita este viernes a unas instalaciones que suelen tener problemas de sobreocupación.

En su transcurso, se ha referido al “compromiso del Consell con la atención de calidad a los menores” ya ha asegurado que la reforma de este centro de titularidad de la Generalitat estará concluida a final de año.

En total, este año el gobierno autonómico gastará en la mejora de centros de menores de toda la Comunidad este año más de 18,34 millones de euros de fondos europeos para la rehabilitación de centros de menores en todo el territorio autonómico.

El dinero, ha apuntado, procede de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del plan NextGenerationEU, "que este Gobierno está ejecutando ante la inoperatividad del Botànic que no fue capaz de ejecutarlos a riesgo de perderlos si no se invierte en los plazos establecido".

Héctor Fuentes

Problemas de conducta

La vicepresidenta también ha visitado en Alicante el centro de recepción y acogida de menores Lucentum I, que cuenta con un total de 30 plazas y con una plantilla de 45 personas, más otras 12 que comparte con "Lucentum II", una residencia específica de personas menores de edad con problemas graves de conducta.

Durante la visita, Camarero ha dicho que “la Comunidad Valenciana vive actualmente una crisis migratoria producida por la llegada de personas menores de edad migrantes sin referente familiar a través de diferentes vías, y que nuestro posicionamiento geográfico facilita la entrada de estos menores en pateras que llegan a nuestras costas. De hecho, es la principal vía de entrada y así está sucediendo, como en las últimas 24 horas que han entrado tres menores a los centros que han llegado en patera. Esto evidencia que la Comunidad es receptora de migrantes y cada día estamos recibiendo, aumentando así el porcentaje de ocupación que ya está saturado”.

Altos estándares de calidad

La consellera de Servicios Sociales ha resaltado que “la Comunidad dispone de un sistema orientado a los menores que garantiza una atención integral, con una ratio amplia de profesionales, que realiza un seguimiento específico de cada persona y que busca una atención personalizada y con altos estándares de calidad, para dar cobertura al desarrollo que necesitan los niños con la dignidad y la atención que requieren”.

En concreto, ha explicado que se prima la atención específica a los menores y ha realizado un esfuerzo "aumentando 122 plazas de atención residencial a menores no acompañados en 2024, con una aportación adicional en el presupuesto de más de 9 millones de euros. Esto suma “un coste anual superior a los 23 millones de euros, y a pesar de este coste, el Gobierno de España, a quien compete la política migratoria, destina a nuestro territorio solo 1,2 millones de euros”.

"A pesar del esfuerzo ya realizado, el sistema de protección sigue tensionado debido a la constante llegada de estos menores no acompañados” y ha explicado que “en 2024, la Generalitat atendió a más de 900 menores no acompañados y la ocupación está al 160 % debido a que, de las 317 plazas con las que contamos, hay una media de entre 480 y 490 menores de manera permanente en el sistema y que asume el Gobierno de la Generalitat prácticamente a pulmón, sin la ayuda del Ejecutivo de Sánchez”.

Decisión irresponsable del Gobierno

En este punto, “nuestro sistema de protección no tiene capacidad para acoger a más menores no acompañados” y ha exigido al Gobierno central “los recursos necesarios para prestar una atención digna a los menores migrantes no acompañados”, ha afirmado.

En el encuentro con profesionales que atienden los centros, Camarero ha reiterado la solidaridad de la Generalitat con la situación que atraviesa Canarias en materia de menores no acompañados, al tiempo que ha criticado la decisión “irresponsable” del Gobierno de Pedro Sánchez de querer enviar estos menores a las comunidades autónomas "de manera unilateral y sin la correspondiente dotación de recursos para proveer de espacio y personal adecuados", lo que ha calificado como “parche”.

Vulneración de competencias

Además, la vicepresidenta ha añadido que esto supone una "vulneración de las competencias exclusivas de la Comunidad Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores", por lo que el Consell ha acordado recurrir al Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.