El Gobierno cede y anuncia modificaciones en la prescripción de medicamentos en favor de los veterinarios

Por primera vez, el Gobierno se muestra abierto a modificar la norma estatal de prescripción de medicamentos veterinarios que entró en vigor en enero y que ha provocado la protesta general de los profesionales contra una ley que limita su criterio clínico, además de encarecer los tratamientos a los dueños de las mascotas.

De este modo, respondió el Partido Socialista en la comisión de agricultura del Senado tras la intervención este miércoles de Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, aunque habló en calidad de vicepresidente de la Organización Colegial Veterinaria, es decir, del consejo nacional.

Intervención muy aplaudida

Según la profesión, su intervención está siendo muy aplaudida por los veterinarios de todo el país en redes y "es un hecho que el PSOE y el Ministerio de Agricultura han aceptado la posibilidad de introducir modificaciones legislativas por primera vez tras tantas movilizaciones (manifestación de Barcelona -2 de febrero-; cierre de clínicas en casi todo el país -11 de febrero-; manifestación en Valencia -21 del mismo mes- y en A Coruña -día 23-; concentración en Ifema -día 28- y frente a la sede del Ministerio de Agricultura (MAPA) - 5 de marzo- y el paro en los centros y concentraciones frente a todas las delegaciones y subdelegaciones de las 52 provincias -el 26 de marzo-)".

El senador José Latorre dijo que están abiertos a discutir la situación. “Creo que la posición, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno, es estar abiertos a modificaciones que puedan ayudarles en la interpretación de la norma o a modificaciones que puedan hacerles la vida más fácil”, dijo.

Discurso de Gonzalo Moreno en el Senado:

Estimados senadores y senadoras.

Me encuentro ante ustedes para hablarles de los problemas a los que nos enfrentamos los veterinarios y veterinarias españoles de todos los sectores en los últimos años, y que, recientemente, nos han llevado a las calles.

El reglamento europeo 2019/6 sobre medicamentos veterinarios establece un marco común regulatorio para todos los países de la UE. El reglamento, y esta es la primera, pero no la última que voy a corregir al ministro de Agricultura, no es necesario trasponerlo, como dijo aquí hace dos semanas, resulta de obligado cumplimiento en todos sus elementos, y es directamente aplicable en cada estado miembro.

Lo que sí pueden hacer los distintos estados de la UE es regular de manera accesoria, complementar esa normativa europea con normativa nacional. Eso es lo que se hizo con el RD 666/2023, y leo textualmente: “Los aspectos regulados con suficiente detalle por la norma europea no se abordan en el presente real decreto, que opera como disposición complementaria a la europea”. Por tanto, la propia redacción desmiente las declaraciones del ministro en las que remarcó que no pueden realizar cambios en él, porque éste se ciñe a un marco regulatorio común en Europa.

Interpretación restrictiva

Aparte de las restricciones impuestas por el RD, en nuestro país tenemos otro problema añadido, y es la interpretación, también restrictiva que se hace, a diferencia de otros países, del propio reglamento comunitario. De hecho, esta interpretación ni siquiera la comparten las distintas administraciones competentes de nuestro país. La Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) mantiene, por el contrario, una interpretación mucho más laxa. De hecho, sabemos que la Agencia y el Ministerio están negociando, al menos desde hace 1 mes, una nota interpretativa sobre alguna de las limitaciones más importantes, como por ejemplo la que se impone a la capacidad de prescripción en base a nuestro criterio clínico y científico.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Agricultura se nos ha pedido a los veterinarios tranquilidad porque la normativa supuestamente nos ampara, y además -se dice- va a imperar la buena voluntad en el control por parte de las administraciones. Debo corregirles nuevamente. El Ministerio no puede prometer buena voluntad en aquello que ni siquiera le compete. La capacidad de inspección y control recae en las Comunidades Autónomas. Si el Estado no es capaz de establecer un criterio común entre Sanidad y Agricultura para que los inspectores lo apliquen, ya puedo adelantarles que la norma acabará por ser interpretada de manera diferente en cada comunidad, en cada provincia, o incluso por cada inspector.

Falta de seguridad jurídica

Afrontamos un escenario pues de falta de seguridad jurídica, lo que no parece la mejor garantía para ejercer una profesión de cuyo trabajo depende el bienestar animal y la salud pública.

Además, en la elaboración e interpretación de estas normativas no se ha tenido en cuenta a la profesión veterinaria, ni sus peculiaridades… Son muchas especies y patologías diferentes, gran variabilidad de tamaños y pesos, pocos recursos farmacéuticos… Y nada de eso se ha considerado. Se legisla desde la creencia de que los veterinarios no trabajan adecuadamente, se nos criminaliza. Se desconoce la realidad del sector, y falta una visión práctica, técnica, y científica.

Los veterinarios hemos tratado de trasladar esta problemática al ministro. Entendemos que las normas no las ha elaborado ni interpretado él, pero, pese a que declara que nos respeta, a día de hoy, sigue sin recibirnos. Por sus manifestaciones en esta misma cámara podemos comprobar que sí le preocupan otros aspectos, como las consecuencias electorales que pueda tener enfrentarse a los tutores de animales de compañía. A ellos se dirigió el ministro en el referido pleno para transmitirles un mensaje de tranquilidad y confirmar que la ley permite a los veterinarios “prescribir aquello que realmente necesitan nuestros animales de compañía”.

Los veterinarios se rebelan contra la nueva normativa de medicamentos antibióticos porque encarece los tratamientos / Pilar Cortés

Animalistas

También voy a desmentir esto. Esta es una problemática que nos afecta a todos como sociedad, y Sr ministro está granjeándose usted un gran consenso. Hemos recibido ya el apoyo de organizaciones que en otros aspectos resultaría complicado que pudieran coincidir: hablo de los animalistas de PACMA, de los agricultores de ASAJA, o de la propia Federación de Caza. Además casi 200.000 ciudadanos se han puesto del lado del veterinario en peticiones por internet. Todos perciben lo mismo que nosotros, que se está poniendo en peligro la salud y el bienestar animal, y con ello, la salud pública. Trataré de explicarlo.

Problemas que afectan a la libertad de prescripción

En España, el uso de medicamentos al margen de la autorización de comercialización está estrictamente restringido. Así lo interpreta el Ministerio de Agricultura cuando regula y, leo literalmente, que: “los medicamentos deben emplearse exclusivamente conforme a las indicaciones, especies y regímenes de dosificación establecidos en la ficha técnica, SIN posibilidad de desviación”

Sin embargo, el Reglamento europeo establece que los medicamentos deben usarse conforme a los términos de la autorización, pero también contempla su uso fuera de estas condiciones.

A diferencia de España, en otros países comunitarios, para aclarar este aspecto y otorgar mayor seguridad jurídica al trabajo de los veterinarios, se han emitido notas aclaratorias que favorecen el principio de la independencia del veterinario, ampliando su libertad para realizar prescripciones fundamentadas en su criterio profesional y conocimiento científico. Es el caso de Francia, que permite modificaciones que el veterinario debe justificar con publicación(es) científica(s), o el de Suecia, que ha aclarado que:

“Nunca la intención de la legislación puede ser NO permitir a un veterinario ajustar el uso de un medicamento en relación con la ficha técnica, cuando el objetivo es garantizar el bienestar animal, u ofrecer un tratamiento eficaz para un animal con el menor riesgo posible de efectos secundarios, que podrían ser incluso el desarrollo de resistencias”.

En España, el Ministerio impide a los veterinarios tener cierta flexibilidad justificada en el uso de medicamentos fuera de lo establecido en su ficha técnica, y, por tanto, conduce a problemas de salud y bienestar animal, y de salud pública. Fíjense que hasta la Agencia Europea del Medicamento reconoce que el seguimiento estricto de las fichas técnicas puede provocar en algunos casos el aumento de resistencias a los antibióticos.

Permítanme la licencia de poner varios ejemplos figurados que trataré de personalizar en sus señorías:

Granja de ovejas

La familia de la senadora del PNV, Estefanía Beltrán, mantiene desde hace generaciones una pequeña granja de oveja latxa en la montaña alavesa. La ganadería es una de las principales actividades que más y mejor permiten fijar población en el mundo rural.

Esta explotación ha estado afectada por graves problemas de enteritis bacterianas en los corderos, que se han tratado con una Clortetraciclina autorizada en veterinaria en el año 1994 y cuya ficha técnica no se ha modificado desde entonces, desde hace más de 30 años. Pese a que el veterinario conoce que la evidencia científica actual recomienda una dosis de 20-25 mg/kg/día, ha tenido que prescribir la dosis autorizada en la ficha técnica, que es de 3,75 mg/kg, es decir, 6 veces menos de la dosis terapéutica. Esto, lejos de aliviar el problema de salud y bienestar que sufren los animales, y las pérdidas económicas que esto supone, ha generado, al aplicar una dosis sub-terapéutica de antibiótico, la aparición de bacterias resistentes que dificultan la resolución del problema, restan viabilidad a la granja, y generan un problema de salud pública que puede incluso acabar afectando a sus propietarios.

Falta de flexibilidad en la prescripción

Respecto al anterior problema, desde el Ministerio solo se permite una excepción, y es, vuelvo a leer: “la aplicación de la cascada por vacío terapéutico, y solo en el caso de que no existan medicamentos autorizados para una especie e indicación concreta”.

Esto está previsto en el Reglamento, que establece que: “cuando no existan medicamentos veterinarios autorizados para una indicación relativa a una especie animal (…), el veterinario responsable, bajo su responsabilidad personal directa y, en particular, para evitar causar un sufrimiento inaceptable, podrá excepcionalmente tratar a los animales enfermos con: a) un medicamento veterinario autorizado en ese Estado o en otro Estado miembro para su uso en la misma especie o en otra especie animal, para la misma u otra indicación b) si no existe ninguno de los medicamentos veterinarios mencionados en la letra a, un medicamento de uso humano autorizado”.

El problema es que, nuevamente, a diferencia de otros países, España hace la interpretación más restrictiva de la norma europea. Antes de explicarlo, quiero subrayar, que utilizar esta vía excepcional carga al veterinario de responsabilidades, que solo las asume con el fin de paliar un sufrimiento injustificado o evitar riesgo importante para animales y personas. No obtiene ningún beneficio personal o económico. Este riesgo es aceptado por los veterinarios para procurar un bien ajeno asumiendo unas responsabilidades importantes. Lo hace para cubrir los vacíos que se producen en la medicina veterinaria, y que, por cierto, no son su responsabilidad.

Ante este problema, el ministerio vuelve a mostrarse rígido, indicado que: “En todos los casos, siempre que exista un medicamento autorizado en España para la especie animal y la indicación que se quiere tratar, no podrán prescribirse otros medicamentos”.

Situaciones personales

Llop.

Pastor Catalán. Siete años. Es responsabilidad del senador de ERC Jordi Gaseni. Lamentablemente, tiene Leishmaniosis desde hace 1 año y medio, una enfermedad común en animales que viven en el litoral mediterráneo, pero que también afecta a las personas. Es una zoonosis. De hecho, la tasa de Leishmaniosis en personas en estas regiones triplica la media nacional.

Se ha estado tratando con antimoniato de meglumina, y con alopurinol. Es el tratamiento que recomiendan las principales asociaciones científicas. Pero con la actual normativa, el alopurinol no se puede usar, ya que, pese a ser un principio activo utilizado internacionalmente en veterinaria, en España solo tenemos fármacos de humana. Por ello, lo siento senador, no vamos a poder tratar a Llop, que seguirá enfermo y siendo portador del parásito, con las posibles consecuencias no solo para su salud, sino también el riesgo que supondrá para las personas que vivan cerca de él, entre ellos, sus propietarios.

Ahora vamos a evaluar aquellos problemas establecidos por la normativa española, principalmente con el RD 666/2023, y que España podría solventar con una modificación de la normativa:

Categorización obligatoria de antibióticos

Antes de que entrara en vigor el RD 666, España ya había reducido el 70% de los antibióticos usados en ganadería. Por otro lado, su uso en animales de compañía, supone, según el Ministerio de Sanidad, el 0,19% del total de antibióticos consumidos en nuestro país, incluidos los de humana. Aun así, el Ministerio de Agricultura parece pensar que el problema de las resistencias lo generamos los veterinarios, y decidió establecer el marco más restrictivo para el uso de antibióticos en veterinaria de la UE.

En Europa, la categorización de antibióticos es una recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, clasificándolos en función del riesgo que su uso representa para las resistencias antimicrobianas. Una perspectiva que ya aplicaba nuestra profesión en su práctica diaria, según reflejan informes de la EMA, que indican que los veterinarios solo recurrimos a los antibióticos más restringidos del grupo B en un 3% de los casos.

En España, con el ral decreto, los antibióticos de categoría superior solo podrán utilizarse cuando los de categoría inferior resulten ineficaces, retrasando la aplicación de ciertos tratamientos. Además, el uso de los de categoría B requiere pruebas de cultivo y sensibilidad antes de su administración, excepto en casos de urgencia. Todo esto sin considerar particularidades de nuestro sector, como que el mercado de medicamentos veterinarios está dirigido a más especies y es mucho más reducido que el de humana. Por poner un ejemplo, en el grupo D de antibióticos, solo existen fármacos autorizados en veterinaria para el 25% de los principios activos.

Ejemplo hipotético

Viernes. Gato Común Europeo. Seis años. Es responsabilidad de una senadora del PSOE. Es un animal muy difícil de manejar porque fue adoptado con dos años. Se ha adaptado a la vida en su hogar con otro gato, pero las visitas al veterinario son muy complejas. Tampoco deja que en casa se le administren tratamientos orales. Es positivo a Leucemia.

Presenta una infección cutánea grave tras una pelea con el otro animal,. Tiene que acudir al veterinario cada 48 horas para anestesiarlo y recibir una dosis de amoxicilina de larga duración inyectable, con el riesgo que supone en Viernes cada una de las anestesias. Podría inyectarse desde el principio cefavecina, un antibiótico que tiene un efecto prolongado de 14 días, pero es del grupo B y necesita un cultivo previo para poder utilizarse. La norma no permite curar a Viernes sin poner en riesgo su salud y su vida.

Suministro de medicamentos

En España, y pese a que el Reglamento europeo lo permite, los veterinarios no están autorizados para vender medicamentos según una disposición establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2015.

En Europa, frente a las únicas excepciones de Italia y España, impera un sistema de distribución de medicamentos veterinarios, en el que los profesionales de la veterinaria tienen la facultad de prescribir y suministrar los fármacos necesarios para completar los tratamientos de sus pacientes. Con este modelo, siguiendo la filosofía del uso racional de los medicamentos, se recibe la cantidad justa y necesaria de fármacos directamente tras la consulta asegurando una continuidad asistencial directa, impidiendo queden sobrantes en los hogares de los tutores, y evitando riesgos de uso indebido.

Sistema de notificación de prescripciones PresVet

España cuenta con un sistema oficial para la recopilación de datos relativos a la venta y uso de antibióticos en veterinaria, en cumplimiento con el artículo 57 del Reglamento 2019/6. Se llama ESUAVET y está gestionado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Este sistema utiliza unidades de medida estandarizadas a nivel de la UE, y, según reconoce el Ministerio de Sanidad, es suficiente para cumplir con las obligaciones establecidas por el Reglamento europeo.

Sin embargo, El Ministerio de Agricultura ha implementado mediante el RD 666/2023, y a diferencia de otros países europeos, un sistema adicional de recogida de datos, PresVet, que no utiliza las unidades de medida estandarizadas por la EMA ni se contempla en el Reglamento. El sistema genera una duplicidad evidente y va en contra del objetivo del Reglamento de reducir la carga administrativa. PresVet no solo es innecesario sino que, además, es excesivo porque exige comunicar una gran cantidad de información difícilmente justificable de cada prescripción como, por ejemplo, el porcentaje de envase total que se va a utilizar en el tratamiento. Por otro lado, en Europa la exigencia de notificación de ventas y uso de antimicrobianos en animales de compañía no se implementará hasta el año 2030. PresVet no puede aportar estos datos, ni es el sistema oficial para comunicarlos, pero aun así está recogiendo de manera obligatoria, y 5 años antes de lo establecido, los datos de todas prescripciones de antimicrobianos.

Conclusiones

Estamos ante una normativa inspirada en el sector farmacéutico de humana, y sin tener en cuenta las peculiaridades de nuestra profesión. En humana hablamos de 1 especie, tenemos niños y adultos sin excesiva variabilidad de pesos. En veterinaria tratamos desde un hámster a un elefante, pero tenemos mucha menos flexibilidad para usar los medicamentos. La AEMPS reconoce que tenemos 7 veces menos medicamentos autorizados que en humana, 8 veces menos tipo de presentaciones disponibles para adaptarnos a las distintas especies y sus pesos, y siendo los principios activos los mismos en farmacología, en veterinaria solo disponemos fármacos autorizados para el 40% de los principios que si tienen la suerte de tener disponibles en humana.

Si unimos esto a un escenario de trabajo restrictivo y limitante, y la interpretación que se hace de la europea tenemos:

Falta de seguridad jurídica

No hay consenso en la interpretación por parte de las administraciones competentes. Dos departamentos que dependen del Estado y que deberían trabajar juntos. Los datos que necesitan sobre resistencias ya los tiene el Ministerio de Sanidad. No es necesario generar más burocracia con PresVet. Así es imposible que el veterinario trabaje con libertad, y pueda aplicar los tratamientos que necesitan los animales.

Problemas de salud animal

Por supuesto que de lo anterior se deriva que los veterinarios no van a poder tratar como necesitan a sus pacientes. Y ello se traduce en problemas de salud y bienestar animal. De hecho, compañeros de animales de producción nos están reportando que en los últimos años han notado un aumento de mortalidad, y si bien, este es un aspecto complejo, de origen multifactorial, indican que parte del problema se debe a lo estricta que resulta la normativa.

- Además en ocasiones los tratamientos más adecuados se van a ver retrasados. Ya sea por la categorización obligatoria de los antibióticos, o por no poder suministrar directamente medicamentos en su justa cantidad a nuestros pacientes.

Problemas de salud pública

- Tratamiento no adecuado de zoonosis como la Leishmaniosis, por no flexibilizar la prescripción excepcional. 60% enfermedades infecciosas en humanos proceden de los animales.

- Problemas de resistencias por tener que seguir de manera estricta lo que se indica en las fichas técnicas (debo recordar que esto lo indica hasta la propia Agencia Europea del Medicamento).

- Problemas de resistencias por tener que escalar a antibióticos de grupo C o B de veterinaria, antes que poder usar los de grupo D (menos restringidos) de humana, por las limitaciones en la prescripción.

- No suministrar el tratamiento justo a nuestros pacientes entendemos también puede generar problemas de resistencias, por los sobrantes de los tratamientos que pueden generar automedicación o bien acabar en la basura y en el medio ambiente.

Problemas como sociedad

Se van a producir problemas de bienestar y salud animal, pero también de salud pública, ya sea por problemas que hemos descrito de aumento de resistencias, o por no poder tratar adecuadamente enfermedades zoonóticas que podrán transmitirse a las personas. Pero no solo hablamos de salud, como estamos viendo en EEUU con la gripe aviar, los problemas de salud animal pueden acabar afectándonos a todos como sociedad, por la pérdida de rentabilidad de granjas, abandono del mundo rural, encarecimiento de los alimentos, etc.

Frente a esto creo que se debe obedecer a la ciencia, darle mucho más peso. Debemos cambiar el marco de trabajo de nuestro país en este ámbito, que está obsoleto, y ajustarnos a los países de nuestro entorno.

Hay que contar con los veterinarios, y escucharles, no criminalizarles ni poner trabas en su trabajo, y desde luego interpretar la normativa con flexibilidad para permitir que el criterio profesional, científico de los veterinarios sea lo que prime en una atribución sanitaria como es la capacidad de prescripción, y el uso de medicamentos para el tratamiento de enfermedades. Desde el Consejo General, viendo que las administraciones no responden, y en defensa por supuesto de nuestros intereses, pero también de los de nuestros pacientes, y de la propia sociedad española, les anuncio que es lo que vamos a intentar promoviendo una Iniciativa Legislativa Popular".