Un millar de personas reivindican el derecho al hogar en Alicante: "La vivienda para quien la habita"

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los jóvenes españoles. La subida constante de los precios, que organizaciones como las Plataformas de Afectados por la Hipoteca o el Sindicat de Barri de Carolines atribuyen al auge de los alojamientos turísticos, ha modificado las leyes del mercado, afectando incluso a los barrios más marginales de la localidad. Como respuesta, una manifestación ha llenado este sábado las calles de Alicante para exigir la limitación de los precios del alquiler, así como acabar con las "políticas de expansión urbanística y turística".

Bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda", hasta una treintena de asociaciones vecinales de distintos barrios de Alicante han reclamado la "desmercantilización de la vivienda", la "defensa del territorio" y la "regularización del precio de alquiler". La movilización ha arrancado pasadas las 18:00 horas desde la Plaza Manila, donde representantes sindicales y barriales, con la asistencia de cerca de un millar de manifestantes, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Alicante, han proferido cánticos para reivindicar "un acceso justo a la vivienda".

"Hemos convocado esta manifestación porque el precio de la vivienda es inasumible hoy en día", explican a este diario miembros del Sindicat de Barri de Carolines: "Nos están expulsando de nuestras casas, en los barrios vemos cómo llegan turistas y se van vecinos, gente mayor y dependiente, familias con niños que están yendo a la calle o viven hacinadas en pisos pequeños porque no encuentran vivienda, todo esto sumado a que los jóvenes tampoco pueden emanciparse".

Un millar de manifestantes claman por una vivienda digna en Alicante / Héctor Fuentes

Si algo predominaba entre el millar de manifestantes en Alicante, que finalizaron su recorrido en la Plaza de la Montanyeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, era el descontento de los jóvenes, que, hastiados por no encontrar una vivienda, se unieron a esta concentración. "Es una coyuntura en la cual es necesario salir a la calle, protestar, enfadarnos y acabar con el negocio de la especulación", reiteró uno de los manifestantes.

La convocatoria se ha gestado sin apenas incidentes, aunque se ha reportado alguna pintada reivindicativa en el escaparate de una inmobiliaria a la altura de la Plaza Manila, motivo por el que se ha alertado a los efectivos policiales. Con proclamas y cánticos como "la vivienda para quien la habita", "fuera fondos buitre de nuestros barrios" o "defensem les nostres cases, defensem la nostra classe", los manifestantes levantaron la voz con pancartas como "por el derecho a una vivienda digna, no más desahucios" o "sin vivienda digna no hay salud". Una convocatoria que, pese a no llegar a los números de Madrid, Barcelona o Valencia, suscitó el apoyo de un notorio número de manifestantes que fue incrementándose conforme avanzaba la concentración.

Foco en los barrios periféricos

Uno de los puntos clave de esta movilización reflejó la crispación en los barrios periféricos de Alicante. Varias plataformas y asociaciones vecinales mostraron su descontento, alegando que "la vivienda no tiene ninguna función social hoy en día, pues están usándola como un bien de mercado", advierten desde el Sindicat de Barri de Carolines. Según datos desglosados por la propia organización en la movilización, "es deleznable que más del 50% de la vivienda comprada actualmente en Alicante sea comprada por inversores que quieren especular con ella y expulsar a las vecinas de los barrios".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, presente en alguno de los cánticos de los manifestantes / Héctor Fuentes

Otra de las organizaciones que, sin haberse adherido como colectivo a la movilización, hizo acto de presencia fue la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), cuyo principal objetivo se basa en defender los derechos de las personas migrantes. "Estamos aquí para defender el acceso a la vivienda de cualquier persona, pero sobre todo para las personas migrantes y refugiadas, que tienen más problemas y obstáculos para acceder a una vivienda, siendo doblemente discriminadas para acceder al mercado porque no pueden acceder a ningún tipo de ayudas del alquiler", indicó el portavoz de la ONG a este medio.

Gran respaldo nacional

Miles de personas se han manifestado durante este sábado en más de 40 municipios bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda" en una acción sin precedentes en protesta por la carestía y la escasez de vivienda convocada por los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos tras meses de articulación territorial y coordinación entre colectivos sociales, con el objetivo de denunciar el auge de los alquileres, el descontrol del mercado turístico y la falta de respuesta institucional.

La marcha más numerosa ha tenido lugar en Madrid, donde los organizadores han elevado la participación entre 100.000 y 150.000 manifestantes, cifra que la Delegación del Gobierno rebaja a 15.000. Así, entre otras luchas, los convocantes solicitan contratos de alquiler indefinidos, la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada, que se prohíba la compra de casas si no es para vivir en ellas, que se "desarticulen" los grupos de desokupación y la ampliación del parque público de vivienda mediante las casas de la Sareb y expropiaciones.