Francisco Venzalá: «No se puede utilizar la educación como arma arrojadiza en la política»

La enseñanza pública mantiene una situación de preponderancia sobre la privada. ¿Cómo lo valora?

Nosotros mantenemos una relación cordial con los compañeros de la concertada, pero la enseñanza pública es la que garantiza la igualdad de oportunidades, además de llegar a cualquier rincón donde no llega la otra. De ahí que haya mucha más matriculación.

Desde la concertada se quejan de que tienen un déficit histórico a nivel de financiación. ¿Qué opina al respecto?

Por nuestra parte, y por lo que he dicho con anterioridad, siempre hemos venido reclamando al Gobierno que priorice a la enseñanza pública a la hora de atender sus demandas. Y en este terreno hay cosas que actualizar, sobre todo a nivel de escolarización, ya que los recortes en materia de unidades que sufrimos nosotros no lo sufren en la concertada. Y eso no obvia, insisto, que haya grandes profesionales tanto en un lado como en el otro, pero nosotros tenemos que defender los intereses de la pública.

La educación es uno de los temas recurrentes en la confrontación política...

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es precisamente ese, el uso partidista e ideológico que sufre la educación en este país, cuando debería ser un tema de consenso y la principal apuesta por parte de todos. Y ese enfrentamiento se pone de manifiesto en cuestiones como los continuos cambios educativos que venimos registrando. Una ley de este ámbito tendría que estar en vigor al menos diez años para que se viesen los resultados, y resulta que en España la cambian cada dos por tres. Así que lo que está claro es que no se puede utilizar la educación como arma arrojadiza en la política.

Siguiendo con la política, ¿qué opinión le merece la decisión del gobierno de reforzar los controles en la creación de universidades?

Como sindicato de la pública es evidente que defendemos lo público, pero no vamos a entrar en juicios de valor de otra índole, teniendo en cuenta que nos saldríamos del ámbito profesional. Lo que sí puedo decir es que estamos a favor de la enseñanza de calidad y que eso se consigue, entre otras cuestiones, dotando de los recursos necesarios a la enseñanza pública.

Hablemos de la Formación Profesional. Desde las empresas se quejan de que tienen problemas para encontrar profesionales cualificados...

En este terreno lo primero que tengo que decir es que resulta lamentable que estén aumentando los centros de enseñanza privada con fondos de inversión especulativos frente a la enseñanza pública. Con todo, lo que hay que hacer es establecer y fortalecer la colaboración entre las administraciones educativas y las empresas con la finalidad de aplicar planes de formación que sirvan para contar con profesionales de calidad que atiendan las necesidades existentes.

En la Comunidad Valenciana la última polémica ha estado relacionada con la consulta sobre la lengua base, lo que ha provocado críticas desde algunos sectores, que acusan al Consell de intentar discriminar al valenciano. ¿Opinan lo mismo?

De forma global, el dominio de las lenguas es cultura y conocimiento, de manera que, cuantos más idiomas se conozcan, mucho mejor. A partir de ahí, lo que también digo es que los debates políticos e ideológicos generan incertidumbre e inseguridad en la enseñanza.

El Gobierno está trabajando con los sindicatos en el diseño de la profesión docente. ¿Qué propuestas han puesto sobre la mesa?

Acabamos de arrancar con el objetivo de mejorar la profesión a nivel de horarios, ratios y burocracia. Tenemos que abordar cómo tienen que ser los profesores ante los nuevos retos actuales, y también habría que implicar más a los padres en la formación de sus hijos, porque pueden desempeñar un papel muy importante. Está demostrado que solo con leer en familia o con preguntarle a un alumno por cómo le ha ido la clase, las notas mejoran de manera notable. Es por ello por lo que hay que fomentar el contacto entre el centro y las familias.

¿El tema salarial está encima de la mesa?

Hay que respetar las competencias autonómicas, pero lo que no puede ser es que haya diferencias tan amplias entre lo que se cobra en una autonomía o en otra, porque al final es la misma profesión.

También se están abordando cambios en las enseñanzas artísticas...

Justo este lunes tenemos una convocatoria en este sentido. De lo que se trata es de acometer una reestructuración e intentar mejorar en lo posible lo que hay ahora mismo.

Hay muchas quejas con relación al estado en el que se encuentran muchos centros educativos...

Hemos pedido al Ministerio que haga una radiografía de las instalaciones educativas para abordar el problema. También tenemos un caballo de batalla con las ratios, porque no es lo mismo dar una clase con 30 alumnos que con 20. Se trata de algo de sentido común.

