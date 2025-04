Pancartas y confeti: Alicante se rinde a las candidatas a Bellea del Foc tras las convivencias

Un mar de abrazos, flores y emoción. En el parking de Teulada, en Alicante, el asfalto dejó de ser gris para convertirse en una explosión de color, emoción y alegría. Globos de colores, cañones de confeti, ramos de flores, dulces, fotografías y pancartas personalizadas dieron la bienvenida a las 82 candidatas a Bellea del Foc 2025, que regresaban de un intenso fin de semana de convivencias en Albacete.

Desde primeras horas, familiares, amigos y comisiones fueron llegando al lugar con ilusión desbordada. Se habían preparado durante días para este momento, conscientes de la importancia que supone para las aspirantes convertirse en la máxima representante de la Fiesta. La llegada de los autobuses fue el punto álgido de una mañana cargada de emoción. Un río de abrazos, lágrimas y sonrisas inundó el ambiente cuando las candidatas descendieron de los vehículos y se fundieron con su gente.

"La marea de gente te emociona"

Para Rebeca Mendiluces, una de las candidatas, fue un momento inolvidable. "Espectacular. No me esperaba nada, pero al entrar con los autobuses y ver toda esa marea de gente apoyando a sus candidatas... te emociona. Al final somos compañeras, estamos unidas, y eso lo hace aún más bonito", comentó Mendiluces. A su llegada, la esperaban globos y flores, pero para ella, lo más valioso era "toda la gente, mi gente, que es lo más importante", aseguró.

María Serna coincidía con la experiencia de sus compañeras tras el recibimiento. "Estoy súper contenta. Toda mi comisión y mi familia me estaban esperando. Me han hecho muy feliz con este recibimiento. No podía pedir más". A su lado, Andrea Aliaga hablaba con entusiasmo: "Ha sido muy emocionante. En Albacete lo dimos todo y ahora este recibimiento ha sido increíble. Mi comisión tenía mucha ilusión y se han volcado con regalitos, globos… todo precioso", indicó.

Ese sentimiento se repetía una y otra vez entre las jóvenes. Virginia Agulló, también candidata, relataba entre risas y emoción: "Mi hoguera entera estaba allí, junto a mi belleza infantil. Me trajeron un ramo, globos —porque saben que me encantan— y hasta una bandeja de desayuno. El viaje de vuelta fue divertido, pero el mejor momento fue llegar y ver a mi familia. ¡Qué bonito", señaló.

Amor y apoyo de las comisiones

Así han recibido a las candidatas a Bellea del Foc a su llegada a Alicante tras sus convivencias en Albacete / Pilar Cortés

El cariño no se improvisa, y detrás del recibimiento hubo una organización minuciosa. Fuensanta Medina, desde su comisión, explicó cómo lo prepararon. "Queríamos que sintiera nuestro apoyo, que viera lo importante que es para nosotros. Las convivencias son intensas, y llegar aquí, ver todo ese cariño… es muy emocionante. Solo con ver la emoción en su cara ya ha merecido la pena".

Lo mismo pensaban desde otras comisiones. María Jesús González contaba que el recibimiento fue fruto del trabajo en equipo: "Cada uno hizo una cosa y lo preparamos todo para traerlo aquí. Les dimos un ramo de rosas y globos con el número con el que participa en la elección. Al ver su cara de ilusión, todo esfuerzo ha valido la pena".

Albacete, un fin de semana de fraternidad

Pero la fiesta no empezó en Alicante. El gran recibimiento fue la guinda a un fin de semana cargado de emociones en Albacete, que comenzó con un acto institucional en el Museo de la Cuchillería. Allí, los alcaldes de Alicante y Albacete, Luis Barcala y Manuel Serrano, firmaron un convenio de colaboración para reforzar los vínculos culturales, turísticos y festivos entre ambas ciudades.

Tras la firma, las candidatas desfilaron en un pasacalles desde el centro tradicional de la ciudad hasta el recinto ferial, acompañadas por la banda Ciudad de Asís. En el recinto, se vivieron algunos de los momentos más intensos: dos mascletaes a cargo de Pirotecnia Hermanos Sirvent sacudieron Albacete, combinando luz y sonido en un espectáculo que sorprendió al público local y a los visitantes alicantinos.

La emoción alcanzó su punto álgido con la Cremà de la hoguera de las convivencias, diseñada por Javier Gómez Morollón y con un presupuesto de 24.000 euros. Representaba la fiesta alicantina en todo su esplendor, con guiños al Carnaval, los Moros y Cristianos, y las Hogueras. La figura central, un saragüell soplando una llama, simbolizaba la chispa colectiva que enciende el fuego festero.

Más de 10.000 personas presenciaron una cremà lenta y simbólica, cargada de pólvora y emoción, donde las candidatas bailaron alrededor de las cenizas, cerrando un fin de semana que dejó huella.