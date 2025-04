Los fantasmas de la torre Rizo

El 9 de octubre de 2005 el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant publicó el primer libro dedicado íntegramente a las Torres de Defensa de la Huerta de Alicante, el cual llevó por título ese mismo nombre y fue escrito por Francisco José Ramón Martínez. Por vez primera se recogía por escrito y de forma exclusiva la historia de estas fortificaciones que ya habían ido apareciendo tímidamente en diversas páginas de internet, como la que creé yo mismo allá por 2003. Anteriormente ya existían algunas publicaciones que citaban brevemente estas fortificaciones al hablar de las Torres de Vigía de la Costa. Posteriormente se publicarían otras obras como el excelente libro Las torres de l’Horta d’Alacant. Un patrimonio singular publicado por la Universidad de Alicante en colaboración con los cuatro Ayuntamientos de la Huerta de Alicante. Esta obra es fruto del incansable trabajo de divulgación de Enric Aragonés i Francés y Juan López Sala del colectivo Alacant en Bici y Plinthus.es respectivamente. No quisiera terminar este breve repaso de libros sobre las torres de defensa sin citar el inmenso trabajo de divulgación del que fuera profesor del IES Gran Vía Antonio Campos Pardillos, un enamorado de Alicante y su Huerta y una excelente persona a la que Alicante aún le debe un reconocimiento. Remito a estos autores para conocer la historia de estos baluartes defensivos contra los ataques de los piratas berberiscos.

En estos días las torres de la Huerta están siendo noticia por dos motivos. En primer lugar por la finalización de las obras de restauración de Torre Boter. Unos trabajos que han consolidado este baluarte defensivo que estaba necesitado de reformas. Se trata de una torre que sorprende no solo por su esbeltez y su singular tejado a dos aguas sino por su interior, que ha permanecido prácticamente inalterable desde el siglo XVI.

Por otro lado, está de actualidad el desmonte y traslado piedra a piedra de la torre Plàcia desde su histórica ubicación en la actual calle de Clara Campoamor hasta su nueva ubicación en los jardines de la avenida Pintor Pérez Gil. Un traslado polémico, pero que parece que se está realizando con diligencia y profesionalidad siendo esta solución la menos mala de todas.

Pero Plàcia no es el único caso de torre desmontada. Muy cerca de la nueva ubicación de la torre de defensa se hallaba otra torre más moderna aunque de menor envergadura: la torre Rizo. Según la clasificación que hace Paco Ramón en su libro, la torre Rizo responde a la última tipología de torre defensiva que puede datarse a caballo entre los siglos XVI y XVII. Si la de Plàcia presenta un talud inclinado y una mampostería más basta, la de Rizo tendría una sillería más trabajada y un plinto recto en su base. Las pocas fotos que se conservan de ella nos muestran una torre de escasa altura que o bien había sufrido algún derrumbe o bien no se había llegado a terminar del todo por falta de dinero o por la finalización de los ataques de los piratas. Los chavales de la partida de la Condomina la conocían como la Casa del «Rile» por su aspecto tenebroso, y era, por tanto, el lugar escogido para sus aventuras y para contar historias de miedo.

Como recordarán del artículo del mes pasado, el 27 de noviembre de 1997 las palas excavadoras entraron el Parque de Agua poniendo fin a la breve historia del parque acuático. En su lugar se iba a levantar el nuevo campo de golf. Muy cerca del parque se encontraba la torre Rizo, prácticamente oculta por unos pinos y adosada a una casa ruinosa. Apenas veinte días después, este diario llevaba en su portada la noticia del derribo de la torre Rizo por parte de sus propietarios. La denuncia de estos hechos la había hecho el arqueólogo que supervisaba las obras de Hansa Urbana que eludía toda responsabilidad por este derribo.

La oposición en el Ayuntamiento denunció al equipo de gobierno por dejación de funciones de protección de estos baluartes defensivos. Curiosamente el concejal de Cultura, Pedro Romero, alegó desconocer todo sobre el tema, salvo lo publicado por la prensa y afirmó que no era un asunto de su incumbencia el tomar medidas legales por este derribo.

Poco después, los hermanos Bañuls Aracil, propietarios de la casa y torre afirmaron ante INFORMACIÓN que Hansa Urbana tenía previsto derribar la torre porque era una ruina y que ellos la desmontaron y catalogaron pieza por pieza para salvarla y reconstruirla donde se les indicara una vez fueran respondidas sus alegaciones a la urbanización del PAU4 de la Condomina. Acusaron a la promotora de vendetta por haber alegado en contra de la reparcelación forzosa. Hansa Urbana negó tales acusaciones y esgrimió el informe de impacto ambiental en el que se recogía la necesidad de respetar y poner en valor las torres existentes en el plan parcial. Aunque hemos de decir que las de Plàcia y Ferrer, pese a no haber sido derribadas, quedaron abandonadas y encajonadas entre edificaciones modernas.

Los Bañuls habían solicitado en su momento que, al igual que otras torres de defensa afectadas por el plan parcial, como la de Plàcia, la de Rizo permaneciera en su lugar y en manos de sus dueños legítimos, algo que fue denegado ya que el terreno de la finca quedaba afectado por uno de los hoyos del campo de golf.

No era el único elemento patrimonial a proteger dentro del campo de golf. Fruto de las excavaciones realizadas en la zona quedó a la vista una villa romana que fue puesta en valor y se conservaron además los restos de la finca Canicia, consistentes en unas arcadas y una puerta de acceso de sillería con un escudo nobiliario en su clave que se encontraban ya en los antiguos jardines del parque acuático.

Apenas unos meses antes de los hechos, en julio de 1997, se comunicó al Ayuntamiento que las 23 torres de defensa de la Huerta habían quedado declaradas Bien de Interés Cultural. Pese a que se hablaba de la totalidad de las torres, en el listado no se encontraba expresamente citada la de Rizo, la número 24. Pocas semanas después del derribo, la olvidada torre Rizo fue declarada también BIC, a lo que yo añadiría un «a título póstumo».

Pese a que la oposición llevó al juzgado este derribo, en abril de 1999, se desestimó la denuncia ya que la torre Rizo, en el momento de su desaparición, no era Bien de Interés Cultural. A esta sentencia le podemos buscar varios «peros». La torre no estaba citada expresamente como BIC en el listado de la Conselleria, pero se hablaba de la totalidad de las torres como bienes protegidos. Además, en el momento de su derribo existía un expediente abierto de catalogación, algo según la familia Bañuls, no les fue comunicado desde Conselleria cuando se interesaron por el tema.

Y ahora, al llegar al final de este artículo, tanto ustedes como yo, tenemos en mente una duda: ¿qué fue de los sillares de la torre Rizo? Y yo añadiría más ¿acabarán como los de la Aduaneta o como los de la Torre Plàcia? Porque en este momento lo que tenemos de la torre Rizo es un BIC ilocalizable en formato Exin Castillos. Con sus fantasmas y todo.