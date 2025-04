Retiros budistas en Alicante: buscar la paz interior para enfrentar el día a día

Con el canto de los pájaros como telón de fondo, en un entorno privilegiado como el Parque Natural de la Font Roja, en Alcoy, un grupo de unas quince personas medita bajo un manto de pinos. Respiran aire puro y buscan la calma interior en un retiro budista. Su objetivo: encontrar la paz en uno mismo para, desde ahí, poder compartirla con los demás y vivir felices.

Durante la escapada de paz, los participantes reciben enseñanzas que buscan cultivar una mente apacible y equilibrada. Guen Kelsang Ganden, maestro residente en el centro budista de Alicante, señala que la clave está en entrenar la mente para familiarizarse con la paz interior. "Cuando tu mente está en paz, eres feliz. En estos retiros aprendemos a cultivar esa paz, y eso se empieza a reflejar en la vida diaria", asegura. Según él, el efecto no se queda en la montaña: "Cuando haces un retiro, recibes un impulso. Regresas con buena energía y eso se nota. Lo transmites a tu familia, a tus amigos…".

Meditación al aire libre en el retiro budista. / Juani Ruz

El enfoque de las meditaciones no consiste en dejar la mente en blanco, sino en dirigirla hacia "objetos virtuosos", como el amor, la compasión o la gratitud. "Aquello en lo que te concentras, transforma tu mente. Por ejemplo, si meditas en el amor, ese sentimiento te da paz, te hace sentir bien, y luego, fuera de la meditación, tu mente tiende a amar y a estimar más fácilmente a los demás, porque ya está familiarizada con ese estado", explica el maestro.

Guen Ganden advierte también del efecto contrario: "Si alimentas pensamientos negativos, como el odio, eso se queda en tu mente. Te hace daño a ti y también a los demás, porque lo acabas reflejando en tu día a día".

Budismo moderno

El budismo moderno que se practica en estos retiros, llamado Kadampa, se basa en las enseñanzas del maestro Gueshe Kelsang Gyatso Rinpoche. Según explica Guen Kelsang Ganden, este maestro llegó a Occidente con tan solo dos libros y una profunda motivación por compartir la sabiduría budista.

Gueshe Kelsang Gyatso Rinpoche adaptó las enseñanzas tradicionales del budismo tibetano a la mentalidad y el estilo de vida de las sociedades occidentales, siempre con el permiso de su maestro y sin perder la esencia del mensaje original de Buda. Su objetivo fue hacer accesible esta filosofía milenaria a personas que viven en un contexto cultural completamente distinto al del Tíbet, pero que también buscan paz interior y significado en sus vidas, como es el caso de los alicantinos que han participado en la escapada.

Durante el retiro, los participantes no solo practican meditación, sino que también realizan pequeñas acciones simbólicas que forman parte del camino espiritual. Una de ellas es la preparación de ofrendas en la sala de meditación, que dedican con respeto y devoción al maestro Gueshe Kelsang Gyatso Rinpoche. "Estas ofrendas son una muestra de generosidad hacia los budas", explica el maestro sobre el agua, flores y demás adornos que hay en el altar de la sala. A través de este gesto, se cultiva la generosidad, una de las cualidades esenciales en el budismo, que ayuda a contrarrestar la avaricia.

Gran familia

A lo largo de los dos días y medio que dura el retiro, los participantes conviven como si fueran una gran familia. Comparten el mismo espacio, cocinan juntos, se apoyan mutuamente y, sobre todo, se escuchan.

Ofrendas que se hacen previamente a la práctica de la meditación. / Juani Ruz

Algunos asistentes reconocen que, cuando eres un participante nobel, el ambiente "te choca", ya que la sensación es de que "aquí todo el mundo es feliz, como si no tuvieran problemas", comentan. Esther, una de las participantes, explica con sinceridad el antes y el después de su experiencia con el budismo y los retiros: "Te das cuenta de que estabas todo el día irritada, indignada, de mal rollo... y ahora es diferente. La paz mental te llega y te cambia a ti y a la gente que tienes a tu alrededor".

Participantes

Margarita, por su parte, destaca cómo este camino ha tenido un impacto personal profundo: "Me ha cambiado totalmente. Antes me daba vergüenza hablar en público. Meditar me ha dado tranquilidad, me ha relajado".

Eva aporta otra perspectiva, enfocada en cómo los aprendizajes del retiro se trasladan al día a día. "Todos los días te enfrentas a situaciones difíciles, antes te enfadabas con alguien y le hacías la cruz. Ahora lo trabajas desde la paciencia y el amor. Vives mucho mejor. Ya no te lo tomas tan personal, tienes paciencia, puedes acercarte a esa persona internamente, sin rencor, sin odio, y sigues adelante", afirma.

Conocemos nuestra propia mente. Aprendemos a mirar hacia dentro, y eso lo cambia todo Susi — Participante

Ángela refuerza esa idea de empatía transformadora, explicando cómo han aprendido a mirar más allá del conflicto: "Si alguien se pelea con nosotros, intentamos ponernos en su lugar. Pensamos que tal vez está pasando por una situación difícil, que carga con sus propias mochilas. En lugar de entrar al trapo, tomamos distancia y buscamos la calma para poder ayudarle". Finalmente, Susi resume con claridad uno de los grandes aprendizajes del budismo kadampa: "Conocemos nuestra propia mente. Aprendemos a mirar hacia dentro, y eso lo cambia todo".

Y así, entre silencios compartidos, miradas cómplices y el susurro de los pinos en la Font Roja, los participantes regresan a casa con una energía distinta. No solo más tranquilos, sino también con herramientas para vivir mejor y convivir con los demás desde la comprensión, el amor y la paz.

