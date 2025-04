Sangueta, el barrio de Alicante que se levanta en protestas por sus contenedores

Las bolsas de basura se han convertido en el nuevo símbolo de protesta en el barrio de Sangueta, en Alicante. Pancartas, silbatos y rondas nocturnas marcan la rutina de unos vecinos que denuncian la retirada sin previo aviso de los contenedores que, durante más de 65 años, habían ocupado un espacio en la calle Arquitecto Jover. Desde hace veinte días, más de 400 residentes de esta zona, muchos de ellos mayores, personas con movilidad reducida o familias con carritos de bebé, se ven obligados a caminar más de 350 metros por aceras estrechas para deshacerse de sus residuos.

Protestas diarias

Desde hace 20 días, vecinos se concentran a diario a las 20.00 horas frente al que fue su punto habitual de recogida de residuos para reclamar que les devuelvan los contenedores. Allí ondean pancartas con mensajes como "Queremos nuestros contenedores ya" o "Necesitamos ayuda, Barcala óyenos" para exigir una respuesta, mientras realizan el recorrido hasta el nuevo punto de contenedores, situado fuera de las urbanizaciones. "Aquí siempre ha habido dos huecos para contenedores. Una mujer con andador lleva 15 días sin poder tirar la basura sola y nosotros tenemos que ayudarla. Esto es insostenible", lamenta Miguel Calatayud, portavoz vecinal.

"Estamos dejados de la mano de Dios", lamenta Calatayud, quien con tono de indignación, relata tras una reunión con varios residentes de la zona que han tenido que organizarse en grupos para recorrer ese trayecto por la noche, con bolsas en mano, debido al miedo e inseguridad. "Las aceras apenas tienen 60 cm de ancho, los coches nos rozan y la zona queda totalmente a oscuras. Es peligroso", comenta Calatayud.

Una retirada sin explicación

El malestar no se limita solo al esfuerzo físico que supone el nuevo punto de recogida. Hernán Ortolani, otro de los afectados, señala que no tienen "una explicación muy clara" sobre por qué se han retirado los contenedores. "Antes había dos puntos y ahora ninguno. Es algo muy molesto, sobre todo cuando no se da información", afirma Ortolani.

Por su parte, Víctor Mabrouk, residente desde hace tres años de este vecindario, recuerda que los contenedores "siempre han estado aquí". Ahora, asegura, la vida cotidiana del vecindario ha cambiado drásticamente: "Hay gente mayor que no puede caminar tanto. Nos gustaría que los pusieran de nuevo donde estaban", señala Mabrouk.

La versión del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, asegura que los contenedores se encontraban en una zona privada, concretamente en el interior de una urbanización, lo que dificultaba su recogida. Además, apuntan que el traslado forma parte de un proceso de renovación y replanteo de las islas de contenedores, enmarcado en el Plan Local de Residuos. Pese a ello, el Consistorio no cierra la puerta al diálogo y reconocen que se está "estudiando" una solución y que se va a hablar con los vecinos para ver si cabe alguna otra posibilidad en cuanto a la ubicación.