Todo lo que necesitas saber sobre cómo ser madre a partir de los 40 años

Una no elige cuándo quiere ser madre. Este sentimiento llega de repente y a muchas mujeres les roza después de los 40 años. A veces lo que pasa es que tampoco se elige cuándo se puede serlo: estabilidad, economía y otras cuestiones que cada persona pueda meter en su ecuación. Sin embargo, a partir de esta edad, de los 40, es una realidad que la fertilidad comienza a disminuir de manera significativa, lo que puede dificultar el embarazo natural. Sin embargo, gracias a los avances en la medicina reproductiva, existen soluciones eficaces que permiten aumentar las posibilidades.

El doctor Sergio Rogel Cayetano es ginecólogo especialista en medicina reproductiva en la clínica VITA Elche, y en este contenido explica los factores que influyen en la fertilidad después de los 40 años y las mejores opciones disponibles para aquellas mujeres que desean ser madres en esta etapa de su vida.

Cómo afecta la edad a la fertilidad

Las mujeres nacen con un número determinado de ovocitos que se van agotando a lo largo de su vida fértil. Este proceso tiene dos consecuencias fundamentales: "Los ovocitos no son infinitos, sino que se agotan", señala el doctor Rogel, y además "los ovocitos envejecen, puesto que no se renuevan. Tienen tantos años como la propia mujer, y por lo tanto pierden poco a poco calidad".

El doctor Sergio Rogel explica los factores que influyen en la fertilidad después de los 40 años. / Información

Uno de los principales problemas que surgen con la edad es el aumento de la probabilidad de aneuploidía, es decir, embriones con un número incorrecto de cromosomas. "Un embrión aneuploide, aunque sea de calidad metabólicamente hablando, no podrá dar lugar a un embarazo viable", aclara el especialista de VITA Medicina Reproductiva. Esto se traduce en dificultades para conseguir el embarazo y en un mayor número de abortos espontáneos.

Opciones de reproducción asistida para mayores de 40

Teniendo en cuenta que la probabilidad de embarazo disminuye significativamente a partir de los 35 años y mucho más al pasar los 40, se recomienda consultar con un especialista si después de seis meses de intentos no se ha conseguido una gestación. "Cada mujer es única, y dado que muchas pacientes intentan quedar gestantes por encima de 40 años, no es infrecuente que alguna lo consiga, y muchas otras no", apunta el Dr. Rogel.

La probabilidad de embarazo disminuye significativamente a partir de los 35 años. / Información

Para aumentar las posibilidades de embarazo en mujeres de esta franja de edad, la opción más recomendada es la Fecundación In Vitro (FIV). "Si se quiere ser eficiente en un tratamiento de reproducción asistida se debe recurrir en estos casos a la Fecundación In Vitro, siempre que haya ovocitos disponibles", explica el experto. Además, es recomendable realizar un análisis de los cromosomas de los embriones antes de su implantación (PGTA) para aumentar la tasa de éxito del tratamiento.

¿Cuál es la tasa de éxito de estos tratamientos?

No existe una respuesta única, ya que el éxito de la FIV depende de múltiples factores, como el número y calidad de los ovocitos, la existencia de enfermedades previas, la calidad del esperma y el estado del útero. "Podríamos decir que el gran problema de las pacientes mayores de 40 años es obtener un embrión genéticamente normal (euploide). Una vez conseguido, la probabilidad es similar, que no exactamente igual, a la de una paciente joven", comenta el Dr. Rogel.

Una vez logrado el embarazo, es fundamental llevar un control riguroso para evitar posibles complicaciones. "Se sabe que a mayor edad, mayor morbilidad materna y fetal", advierte el especialista. Entre los problemas más frecuentes en embarazadas mayores de 40 años se encuentran la preeclampsia, alteraciones placentarias, diabetes gestacional o los abortos espontáneos. Sin embargo, "en general es posible controlar estos riesgos, y de hecho cada vez son más las mujeres que tienen hijos a partir de los 40 años".

VITA, un centro especializado en medicina reproductiva

Para aquellas mujeres que buscan ser madres y enfrentan dificultades debido a la edad, VITA Medicina Reproductiva ofrece tratamientos de fertilidad personalizados. Cuentan con un equipo multidisciplinar que incluye ginecólogos, embriólogos y genetistas, además de la tecnología más avanzada para mejorar las tasas de éxito en el embarazo.

Instalaciones de VITA Elche. / Información

Uno de sus programas más innovadores es la Garantía de Embarazo VITA, que ofrece múltiples ciclos de FIV durante un período de 24 meses con el compromiso de lograr un embarazo viable. En caso de no conseguirlo, reembolsan el dinero invertido, brindando seguridad y tranquilidad a los pacientes.

Aunque la fertilidad disminuye con la edad, tal y como se ha explicado, la medicina reproductiva ofrece alternativas para que las mujeres mayores de 40 años puedan cumplir su sueño de ser madres. Consultar a un especialista y optar por tratamientos personalizados puede marcar la diferencia.