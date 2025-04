Munilla acusa al Gobierno de "manipular" la resignificación del Valle de los Caídos

En plena cuenta atrás para la transformación del antiguo Valle de los Caídos, renombrado oficialmente como Valle de Cuelgamuros, el plan del Gobierno para resignificar el recinto ha provocado críticas desde dentro de la Iglesia. Aunque la Conferencia Episcopal Española ha cerrado filas en torno al proceso de diálogo con el Ejecutivo, mostrado un respaldo "total y unánime", algunas figuras eclesiásticas se desmarcan del discurso oficial. Una de las más destacadas ha sido la del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que ha alzado la voz contra de este proceso.

Munilla acusa al Gobierno de "manipular" el relato y de fingir un acuerdo con la Iglesia que, según él, nunca ha existido en los términos que se presentan públicamente. "La noticia no es que vayan a hacer lo que quieran con la resignificación, eso ya lo sabíamos, porque tienen capacidad legal para ello. La verdadera noticia es que en lo que conllevaba en los espacios sagrados la expulsión de los monjes y la retirada de los signos religiosos, en eso no han tenido que ceder porque la Iglesia ha sido firma y a dicho que en eso no ceden. La alernativa sería que nos expulseis", ha afirmado el obispo.

La "farsa" de un diálogo

El obispo ha realizado estas declaraciones durante su intervención en "Sexto Continente", un programa radiofónico que Munilla realiza en Radio María España los lunes y viernes en directo, odonde ha desmontado, a su juicio, la estrategia del Ejecutivo. En su análisis, Munilla recuerda que el conjunto de Cuelgamuros es propiedad estatal y no eclesial, lo que otorga al Gobierno margen legal para actuar. "Pueden cerrarlo, desacralizarlo, resignificarlo... pero no quieren pagar el coste político de expulsar a los monjes ni de cerrar un templo donde se reza", afirma.

La clave, según el Obispo, está en la narrativa que el Gobierno quiere proyectar. "Quieren dar la impresión de que necesitan el consentimiento de la Iglesia para la resignficación y no es así. Ellos pueden hacer la resignficación sin ningún tipo de colaboración por nuestra parte y, aunque el gobierno hiciese un esperpecto de resignificación, lo cual es probable, la Iglesia no podría impedirlo", indica Munilla.

Munilla acusa al Ejecutivo de "esperpento" con la resignificación y considera que las decisiones que se están tomando responden a criterios ideológicos, más que a una voluntad de memoria inclusiva. "Que sea más esperpento o menos esperpento no va a depender los historiadores, sino de la idología del gobierno que la gestione". señala el Obispo.

Unidad institucional... ¿sin fisuras?

Estas declaraciones contrastan con el respaldo expresado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al proceso de diálogo con el Gobierno. La pasada semana, el portavoz de la CEE, Francisco César García Magán, aseguró que los obispos dieron un "apoyo total y unánime, sin ninguna voz discrepante" al proceso que ha permitido mantener el culto en la basílica, la cruz y la comunidad benedictina.

Según García Magán, el acuerdo alcanzado es fruto de un diálogo a "cuatro bandas" entre el Arzobispado de Madrid, la CEE, la nunciatura y los propios monjes. "El cardenal Cobo se ha entrevistado con ellos en varias ocasiones. Y todo esto se ha desarrollado con plena comunicación con la Santa Sede", explicó, recordando también que el asunto fue tratado en la reunión entre Pedro Sánchez y el Papa Francisco en octubre de 2024.

La permanencia del culto y de la comunidad religiosa se interpreta desde la CEE como un logro, frente a la intención inicial del Ejecutivo de desacralizar la basílica y retirar a los monjes benedictinos. "Ha habido un cambio de enfoque gracias al diálogo", insisten desde la institución.

A pesar de la unanimidad formal proclamada por la CEE, Munilla ha dejado entrever que no todos comparten la línea oficial. "Entre nosotros hay quienes pican. En lugar de manifestarse ante la sede del Gobierno, lo hacen ante la Iglesia", lamenta.

El proyecto de resignificación, en marcha

Mientras tanto, la maquinaria institucional sigue su curso. En los próximos días, se publicarán las bases del concurso internacional de arquitectura para diseñar la nueva cara de Cuelgamuros, con una inversión prevista de más de 30 millones de euros. El nuevo centro de interpretación histórico-artístico se construirá previsiblemente en la explanada de acceso a la basílica, y se contempla que sea subterráneo o semisoterrado.

La musealización busca ofrecer un relato "inclusivo y acorde con los valores democráticos actuales", según fuentes de la comisión interministerial. Las obras comenzarán, si se cumplen los plazos, a principios de 2027, coincidiendo con el cierre de la legislatura.