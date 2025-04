Antifraude ratifica ante la jueza que la parcela de bomberos de Alicante es de uso docente

Un funcionario de la Agencia Antifraude ratificó este miércoles ante la jueza que investiga las presuntas irregularidades en las obras de la parcela del antiguo parque de Bomberos en Alicante que la parcela es de uso docente y, por lo tanto, no podía albergar el Centro de Inteligencia del Agua. El técnico autor del informe en el que analizaban las presuntas irregularidades detecta la ausencia de documentación clave a lo largo de la tramitación del expediente y descartó que los trabajos realizados en las instalaciones de la plaza de Séneca fueran provisionales. De hecho, ninguno de los informes municipales aportados indican que lo fuera hasta que se empezó a pedir documentación.

El técnico estuvo declarando en calidad de perito por espacio de más de tres horas ante la magistrada Belén Gutiérrez, instructora del caso. En el interrogatorio, se ratificó punto por punto en el informe que dio pie a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y defendió sus conclusiones.

El informe señala que el convenio entre el Ayuntamiento de Alicante y Aguas de Alicante, promotora de las obras, por las que se habilitó el Centro de Inteligencia del Agua no se citaba la existencia de informes desfavorables por la incompatibilidad del uso del suelo con el Plan General. De hecho, los dictámenes que concluían que el proyecto era viable técnicamente, no señalaban «la normativa aplicable, ni la adecuación del proyecto al PGOU». También incide Antifraude en que la aprobación del proyecto se hizo sin ningún informe de la Conselleria de Educación, que incluso desconocía que el edificio estuviera adscrito a uso docente, a pesar de que era preceptivo. Del mismo modo, cuando el Ayuntamiento inició la desafectación del suelo para darle otro uso faltaba documentación que acreditara que había incoado expediente para hacerlo y, por tanto, dicho proceso no cumplía los requisitos.

Para el Ministerio Público las ausencias detectadas evidenciarían que se trató de llevar a cabo el proyecto tratando de sortear la legalidad vigente; mientras que para las defensas las supuestas irregularidades son meramente administrativas que en todo caso tendrían que enjuiciarse por la vía administrativa y no como un delito. Tan extensa fue la comparecencia que no se consideró necesaria la comparecencia de otros dos funcionarios que habían sido citados esa misma mañana por el juzgado.

Entre los investigados, que han sido citados hasta ahora por el juzgado por un presunto delito de prevaricación administrativa, se encuentran la edil Mari Carmen de España y el exconcejal Adrián Santos Pérez, quien en la actualidad se encuentra fuera de la política activa. También han comparecido hasta ahora otras siete personas como investigados entre responsables y técnicos del área de Desarrollo Económico y Social (Aldes), además de personal de la promotora de las obras, Aguas de Alicante. Con la declaración de los funcionarios de Antifraude la instrucción podría estar lista para terminar, salvo que alguna de las partes pida nuevas diligencias.

Licencia

El informe hace un repaso a toda la tramitación del proyecto entre el 27 de marzo de 2022, en el que se pide inicialmente la adscripción del uso a la concejalía de Empleo, y el 1 de diciembre de 2023, en el que se hace un informe jurídico por parte de una letrada municipal. En agosto de 2022 se pidió una licencia de obra menor por parte de la promotora para acometer el Centro de Inteligencia del Agua. Entre los errores subsanables que cita el Ayuntamiento en el expediente se encuentra que para otorgar la licencia era necesario pedir un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con la legalidad urbanística. En abril de 2023, desistió de la solicitud de licencia. El informe de Antifraude destaca «la gran celeridad» de los informes para el desestimiento formal de la licencia que se tramitó en menos de 48 horas, con informes internos entre departamentos, visitas a las obras y otros trámites.

Entre un momento y otro, se había emitido un informe técnico desfavorable, el 16 de noviembre, al considerar no apto el local para la actividad solicitada porque tenía calificación de equipamiento docente. El informe de Antifraude destaca que tras el informe desfavorable el expediente quedó paralizado, sin que consten motivos del porqué. El 23 de diciembre la promotora desiste del certificado de compatibilidad urbanística. Tras estas renuncias comenzaron los trámites para adscribir el local a la Aldes, momento tras el que se firmó el convenio entre el Ayuntamiento y la promotora para hacer las obras.

Provisionalidad

El informe señala que el Ayuntamiento empieza a hablar de la provisionalidad de las obras a partir de que se le empezó a requerir información sobre este proyecto. Una provisionalidad que se justificaba en que el convenio fijaba una vigencia de cuatro años para el acuerdo. Sin embargo, el informe señala que «los términos provisional y temporal, aunque puedan ser afines, no son idénticos y, por lo tanto, sustituibles en este caso».