Los nuevos adoquines del Teatro Principal de Alicante: entre el furor y los reparos

Durante estos meses, los vecinos del Centro Tradicional de Alicante han caminado con ciudado por las inmediaciones del Teatro Principal. El pavimento, desgastado y quebradizo, se había convertido en una trampa que acumulaba tropiezos, torceduras y más de un lamento. Por eso, cuando la pasada semana comenzaron las obras de renovación de las aceras del entorno, la noticia fue recibida con una mezcla de alivio y expectación. Sin embargo, el entusiasmo inicial ha venido acompañado de un debate estético inesperado: los nuevos adoquines, en tonos anaranjados y amarillos, poco tienen que ver con la sobriedad gris del entorno.

El cambio, visible desde la primera semana de trabajos, ha dejado a muchos con cara de sorpresa. El contraste cromático entre las nuevas piezas y el resto del pavimento ha generado opiniones divididas. Algunos lo ven como un soplo de aire fresco, otros como un desatino visual. Pero, eso sí, todos coinciden en algo: más vale un suelo nuevo y seguro, aunque sea multicolor, que uno viejo y peligroso.

Una reparación esperada

Las obras se enmarcan dentro del contrato de mantenimiento de la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante. Unos trabajos que, según el ejecutivo de Luis Barcala, deberían concluir en apenas "un par de semanas". Sin embargo, no fue hasta el lunes 31 de marzo cuando los primeros signos de actuación se hicieron evidentes: buena parte del acceso principal al Teatro ya estaba acordonado y a mediodía los operarios trabajaban a pleno rendimiento.

La intervención ha sido bien recibida, especialmente entre quienes han sufrido en carne propia los efectos del deterioro. "Ya me estrené con la anterior acera", comenta María Jesús Menárguez. "Me caí en uno de los tramos rotos y me quedé fastidiada de la rodilla. Ya hacía falta este cambio", comenta Menárguez. Aunque reconoce que los nuevos adoquines no encajan del todo, no le da mayor importancia: "Después de tanto tiempo, no pueden encontrar unas que sean iguales. En todo caso, que lo arreglen, porque esa zona estaba fatal", afirma.

¿Color o coherencia?

La cuestión estética es, sin duda, el epicentro de la controversia. Los nuevos adoquines, lejos de mantener la uniformidad visual del entorno, apuestan por una paleta cálida que sorprende, y no siempre agrada a los alicantinos. Para Asun Sánchez, vecina de la zona, el cambio tiene su parte positiva, pero también deja un sabor agridulce. "La acera estaba hundida y necesitaba un arreglo, pero no me gusta que hayan cambiado los adoquines, habría preferido que siguieran los mismos. Tal y como estaba antes era peligroso, pero espero que quede bien y, si es un pegote, ya veremos luego", señala Sánchez.

Opinión similar tiene Juan Gonzala, quien confiesa cierta resignación ante los cambios urbanos. "He visto que están haciendo reformas y han puesto unas baldosas de otro color. Queda raro, pero en esta vida todo se cambia. Si son más bonitas, chapó; pero si nos perjudica, entonces no es muy correcto. Nunca llueve a gusto de todos", destaca Gonzala.

Seguridad ante todo

A pesar del debate cromático, hay un consenso inamovible: la seguridad de los peatones debía ser prioritaria. "Estaba peligroso, más de una persona se había caído", afirma Lola Castro. "Están poniendo un ladrillo que no es el mismo, pero mientras esté arreglado, no importa. A veces ponen cosas que no son normales, pero ellos son los que hacen", asegura.

También Carmen García aplaude la intervención, aunque prefiere esperar antes de juzgar el resultado final. "Este suelo estaba muy deteriorado, me parece fenomenal que lo arreglen. Todo lo que sea para mejorar la ciudad me parece genial. Sobre las baldosas, prefiero esperarme a que esté acabado para ver bien el conjunto. Las cosas luego se pueden rectificar, lo importante era que lo arreglasen".

Reforma del Teatro Principal

El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Alicante anunció que había logrado "desbloquear" la reforma del Teatro Principal de Alicante, estancada desde 2018, cuando recibió los 3 millones de euros de la Generalitat Valenciana con su entrada como propietario, a partes iguales con el Banco Sabadell y el consistorio alicantino. A pesar de que esta partida se ingresó hace seis años, el servicio de Intervención del Ayuntamiento de Alicante frenaba su liberación hasta no recibir el compromiso por escrito de la entidad bancaria de que los 1,5 millones correspondientes al Sabadell -al igual que los 1,5 millones del Ayuntamiento- se destinarían a la rehabilitación del inmueble.

Un trámite que, según anunció el gobierno de Luis Barcala, se consiguió finalizar el pasado verano. No obstante, el ejecutivo local todavía no se aventura a adelantar una fecha concreta para la finalización de las obras. Mientras, el histórico edificio se encuentra en horas bajas: columnas agrietadas, suelos más que deteriorados, un patio de butacas que urge una renovación...

De hecho, el pasado mes de enero, operarios municipales tuvieron que subsanar una grieta detectada en una cornisa del lateral de la calle Castaños, con el fin de afianzar su estado y evitar que pudiera provocar un posible desprendimiento.