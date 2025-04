La renovación completa del Plan General de Alicante, para el próximo mandato

La aprobación de un nuevo Plan General es un reto que ningún gobierno municipal ha sido capaz de completar desde que el documento viese la luz en 1987. Hasta la fecha, se han producido dos intentos oficiales: uno en 1998, adjudicado al equipo de Lluis Cantallops; y otro en 2008, cuando el trabajo fue retomado por el estudio de Jesús Quesada, que presentó su borrador en 2010.

Un documento del que el Ayuntamiento, dirigido por Sonia Castedo (PP), desistió en 2015, entre acusaciones de amaño que no fueron confirmadas. «A la tercera va la vencida», señalaba este lunes el actual regidor alicantino, Luis Barcala, en la presentación del proceso participativo. Eso sí, no será este mandato, al menos no por completo.

Cambios en el PGOU

Con el cambio en la legislación estatal, la figura de planeamiento conocida como Plan General de Ordenación Urbana se divide ahora en dos documentos esenciales: el Plan General Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada, por lo que ambos deben ver la luz para que pueda considerarse renovado el actual PGOU de Alicante.

Los planes del ejecutivo popular, según avanzó el propio Barcala el pasado año, pasaban por dar luz verde a la parte estructural del nuevo plan antes de finalizar 2024. Un plazo que no fue posible cumplir y cuya meta se ha fijado ahora en el verano de 2025.

Una vez concluida su tramitación, será el momento de avanzar en la parte pormenorizada del documento, que no llegará hasta después de las elecciones de 2027. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha reconocido a preguntas de los medios que las aspiraciones del ejecutivo popular pasan por dar luz verde definitiva a la parte estructural antes de los comicios, pero que completar el Plan General en su totalidad no será posible antes de esa fecha.

«Nuestra intención es tener aprobado el borrador este verano y todo lo que dependa de nosotros vamos a correr todo lo posible, pero es cierto que dependemos de otras administraciones. La intención es aprobar el estructural esta legislatura, el pormenorizado continuaría detrás», ha apuntado la concejala popular.

Participación ciudadana

En cuanto al proceso de participación que ha impulsado su gobierno, Gómez lo ha definido como un momento en el que se busca «iniciar una conversación colectiva para que todos los ciudadanos puedan mostrar sus inquietudes sobre el futuro de la ciudad».

Al respecto, la responsable de Urbanismo ha avanzado que la concejalía mostrará «todos los estudios previos» que son «el punto de partida» del documento. No obstante, también ha querido dejar claro que se trata de informes «elaborados por personas externas», por lo que el hecho de que se den a conocer no quiere decir que todo lo que indican esos estudios se vaya a recoger en el futuro Plan General. «Son una opinión externa que analizamos», ha matizado la concejala.