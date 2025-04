Una Sentencia de Jesús que resuena en las calles de Alicante

El silencio del Viernes Santo en Alicante se rompe con las marchas ligeras que retumba en la calle Altamira, marcando el paso firme de la Cofradía de la Sentencia de Jesús. La entidad se prepara, un año más, para llevar a cabo su estación de penitencia por las calles de la ciudad, con el recogimiento, la emoción y la solemnidad que la caracterizan. Y aunque las novedades no sean muchas en esta ocasión, hay un aire de ilusión que se respira en cada ensayo, en cada túnica roja planchada por los cofrades nazarenos, en cada mirada expectante de aquellos fieles que año a año acuden a presenciar este desfile procesional.

Desde que en 2002 un grupo de cofrades decidiera refundar este histórico paso, cuyo origen se remonta al siglo XIX, la Cofradía ha vivido un continuo proceso de reconstrucción y consolidación. "Después de la pandemia, todo ha sido nuevo", admite Encarnación Sobrino, presidenta de la cofradía. "Hubo un tiempo en que la gente tenía recelo de volver, pero poco a poco estamos recuperando a quienes se alejaron. Ahora mismo, más que novedades, lo importante es mantenernos y seguir adelante", comenta Sobrino.

Punto de partida

Una de las modificaciones más significativas del año pasado, que se mantendrá en esta edición, es el cambio de lugar de salida de la procesión. A raíz del traslado del local social, la cofradía ya no parte desde la calle Doctor Ayela. En su lugar, el desfile procesional comienza en la calle Haroldo Parres, junto a la parroquia de la Inmaculada del Pla, sede canónica de la cofradía. Desde allí, los hermanos realizan un breve traslado hasta la puerta principal del templo, donde se inicia oficialmente la procesión.

El recorrido se mantiene casi intacto a partir de ese punto. "Desde la parroquia doblamos por Padre Esplá hasta llegar a Pío XII, y luego seguimos como siempre manteniendo el encuentro en la plaza del Hospital Viejo", explica Sobrino. Este pequeño cambio logístico ha modificado, sin embargo, la forma de vivir uno de los momentos más característicos de la procesión: la lectura de la Sentencia.

Tres lecturas

Una de las señas de identidad de la Cofradía de la Sentencia es la lectura pública de la Sentencia, que se supone es la misma que se le leyó a Jesús antes de ser condenado. Este texto se declama en tres puntos estratégicos del recorrido: en la puerta de la parroquia al inicio, en la Carrera Oficial, y justo antes de finalizar el itinerario.

"El momento del inicio es muy especial para mí, porque estamos por fin en la calle, y se siente el nervio, la emoción. Y el final… el final es igual de importante, porque supone esperar un año más con salud para poder repetirlo", confiesa emocionada la presidenta quien también destaca la llegada a la plaza del Ayuntamiento como punto relevante en el recorrido: "es muy característico que al doblar la calle Altamira hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento con una marcha militar y la calle se recorre del tirón".

Un paso imponente que revive la historia

El conjunto escultórico que acompaña la procesión es una obra de José María García Mengual, fechada en 2002. Se trata de un paso de misterio que representa a Jesús azotado y coronado de espinas, acompañado por Pilatos, un centurión, Claudia Prócula, la esposa de Pilato, y un esclavo. La imagen no solo representa un momento bíblico, sino que también simboliza la recuperación del patrimonio perdido durante la Guerra Civil. La procesión cuenta con el acompañamiento musical de dos agrupaciones: la A.M. Nuestra Señora del Consuelo de Alicante y la A.M. Virgen del Sufragio de Benidorm, que aportan solemnidad y emoción a cada paso del desfile.