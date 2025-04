¿Cuánto dinero se suele dar de regalo en una boda en Alicante? Hablan los expertos

Decidir qué cantidad de dinero aportar en forma de regalo cuando recibes una invitación de boda en Alicante puede ser un auténtico quebradero de cabeza: ¿Cómo quedar bien? ¿Pregunto a otros cuánto les van a dar? ¿Me habré quedado corto o me he pasado? ¿Vale con "pagar" lo que a los novios les cuesta cada menú?

Aunque se trate de uno de los días más especiales para los novios, no deja de ser un gasto relevante para los invitados, que además deben tener presentes otros factores como el lugar de la celebración, la ropa adecuada o incluso el posible coste del alojamiento en caso de desplazarse desde otra ciudad.

Lo primero es analizar tu propia situación económica. Si asistir al evento supone un desequilibrio grave para tu presupuesto familiar, tal vez sea aconsejable valorar si es viable acudir o, en su defecto, reducir al máximo el desembolso. Dicho esto, en la provincia de Alicante se sigue manteniendo una estimación similar a la de otras zonas costeras españolas: el importe suele oscilar entre los 200 y los 300 euros por persona.

El grado de cercanía es clave

Una pareja de novios disfruta de la pista de baile durante su enlace en el salón de bodas. / INFORMACIÓN

Sin embargo, el grado de cercanía con los novios juega un papel fundamental: no es lo mismo un vínculo cercano —ya sea familiar o de amistad profunda— que una relación más formal, como podría ser la de un compañero de trabajo o un conocido, en cuyo caso la cantidad suele disminuir hasta los 150 o 100 euros incluso.

Otro aspecto relevante es el tipo de boda. En Alicante, no faltan celebraciones al aire libre o banquetes en restaurantes de playa, lo que puede añadir un plus de encanto, pero también implicar gastos extra, como un hotel cercano al lugar del enlace si no vives en la misma ciudad. Así, hay que tomar en cuenta transporte, alojamiento, vestuario y posibles servicios de peluquería, pues todos estos factores influyen en la decisión final sobre el importe del regalo.

En los últimos tiempos, se ha popularizado la práctica de facilitar un número de cuenta donde los invitados pueden ingresar su aportación o, en algunas ocasiones, la pareja crea una lista de regalos con artículos específicos que desean. Estas alternativas ofrecen un margen de maniobra a los asistentes, que pueden adaptar mejor su contribución a su presupuesto personal sin dejar de participar en los planes de los novios.

Así pues, la cantidad que decidas entregar debe equilibrar tu interés por ser generoso, la cercanía emocional que tengas con la pareja y, por supuesto, tus propias posibilidades económicas. Más allá de cifras concretas, lo esencial es que el regalo sirva como muestra de cariño y apoyo, sin comprometer tu estabilidad financiera. Al fin y al cabo, la auténtica celebración reside en compartir la alegría de los novios en su gran día.