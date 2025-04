Las futuras universitarias de Alicante quieren carreras STEM

Las carreras STEM tienen un efecto directo en la vida de las personas. Así lo ha enfatizado en el campus de la Universidad de Alicante la subdirectora de coordinación y planificación de la Escuela Politécnica Superior (EPS), María José Moya, durante la jornada "Quiero ser ingeniera".

En esta actividad han participado estudiantes de Secundaria de 17 institutos de Alicante, Elche, Alcoy, Dénia, San Vicente del Raspeig, Mutxamel, El Campello, Sant Joan d’Alacant, Muro de Alcoy, Crevillent y Rafal. Cerca de un millar se ha dado cita en el Paraninfo en un evento que ha servido para poner de manifiesto el entusiasmo con el que los alumnos viven sus primeros acercamientos a la vida universitaria.

"¿Os imagináis un mundo sin tecnologías en los hospitales? ¿Podríais vivir sin internet?”, a lo que el auditorio ha respondido con un sonoro “¡No!”. “Con vuestro potencial, vuestro talento y vuestro esfuerzo afrontaréis los retos del futuro, donde habrá profesiones que ni siquiera sabemos aún que existirán”, ha manifestado la profesora de la Politécnica.

El ambiente ha sido emocionante y ha propiciado que los participantes de la jornada hayan visitado una feria de 11 estands sobre estudios y profesiones relativas a las áreas de conocimiento denominadas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en inglés), organizados por distintos departamentos y estudios de la Politécnica de la UA, además de su delegación estudiantil.

Pocas rectoras en España

Seguidamente, el Paraninfo se ha llenado para el tradicional encuentro con mujeres referentes en distintos campos de la ciencia y la tecnología. La inauguración ha contado con la intervención de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, acompañada por la propia María José Moya.

Navarro, tras agradecer su trabajo al equipo organizador, ha confesado que “cuando tenía vuestra edad no sabía si quería ser ingeniera o no, como os pasará a vosotros y a vosotras, pero no pensaba en ser rectora”. A ello ha añadido que "todavía hoy, de las 57 universidades públicas que hay en España, solo nueve son mujeres”. “Como sucede en los estudios relacionados con las ingenierías, las tecnologías y las matemáticas, tenéis un gran futuro por delante, especialmente las chicas que abriréis camino a otras chicas, como estas mujeres referentes que nos acompañan en este evento".

Alumnos de Secundaria que buscan orientación para sus futuros estudios llenan el Paraninfo / Héctor Fuentes

Mujeres referentes

Noelia Martín Hernández, ingeniera de telecomunicación en Convotis Iberia; Cristina Saurín Zamora, ingeniera química en la empresa Cemex, y Susana Soler Miró, ingeniera informática y directora del Centro de Competencias Tecnológico de Alicante del Banco Sabadell, como dinamizadora del evento, han sido las profesionales referentes.

Las tres mujeres, en contacto directo con el patio de butacas y con la participación directa en determinados momentos del público joven, no solo han podido relatar sus experiencias y sus profesiones actuales, sino que han acercado a los participantes a un posible futuro mejor gracias a nuevas vocaciones.

Apoyos

La iniciativa "Quiero ser ingeniera" cuenta con el apoyo de los vicerrectorados de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, de Transferencia y Divulgación Científica y de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, en el apartado institucional, y de entidades y empresas como Vectalia, Cátedra Vectalia Movilidad, Aludium, Convotis Iberia, NTTDATA, el Colegio Oficial de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, el Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana, Banco Sabadell, Grupo Valero y Terra Natura Benidorm.

El equipo de profesores organizador del evento se compone por María Francisca Gómez-Rico Núñez de Arenas, Encarnación Gimeno Nieves, Alícia Font Escamilla, Mireia Luisa Sempere Tortosa, María José Moya Llamas, Virgilio Gilart Iglesias, Carlos Rizo Maestre, Sonia Vázquez Pérez, Silvia Spairani Berrio, Raquel Pérez del Hoyo, Josué Antonio Nescolarde Selva, Luis Aragonés Pomares, María Dolores Andújar Montoya, Diego Marcos Jorquera, Ignacio Toledo Sepulcre y Silvia García Espinosa. Toda la información del programa se puede consultar en su página web y en sus perfiles en las redes sociales Instagram y LinkedIn.