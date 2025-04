¿No te ha llegado el recibo de la basura en Alicante? Este es el motivo

Incertidumbre entre los vecinos de Alicante por el cobro de la tasa de basuras, que además este año sufrirá un importante incremento. Pese a que, habitualmente el recibo de la recogida de residuos llega de la mano del Impuesto de Bienes Inmuebles, este año no está siendo así, por lo que los residentes tienen la duda de si todo está correcto en su tramitación. Está circunstancia está llenando los grupos de propietarios en los últimos días de dudas sobre el procedimiento para pagar la nueva tasa, que además los vecinos desconocen exactamente de qué importe será.

Una situación de desconcierto que se ve agravada porque los números de teléfono de la Concejalía de Hacienda, publicados en la página web municipal, comunican de forma constante o, aunque den tono, no terminan atendiendo la consulta de los residentes. No obstante, no se trata de ninguna incidencia puntual ni de casos aislados, sino que es una circunstancia generalizada.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, el plazo de pago voluntario del IBI será como de costumbre: del 15 de marzo al 30 de junio. Sin embargo, esta circunstancia cambiará de forma excepcional para la tasa de basuras durante este año, en el que el importe se tiene que reajustar en función de los metros cuadrados y el valor catastral de cada vivienda, experimentando subidas de hasta tres veces más que el año anterior.

Por este motivo, dada la necesidad de realizar un nuevo cálculo del recibo, el periodo de pago voluntario se extenderá durante 2025, pudiendo hacer frente al importe de la tasa a lo largo de todo el año. Para comunicar esta circunstancia, está previsto que los vecinos reciban progresivamente una comunicación en sus domicilios.

Eso sí, de no hacerlo, deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento para solicitar expresamente su recibo, ya que la falta de comunicación no exime al contribuyente de sufragar la citada tasa.

"Alivio al contribuyente"

Desde el Ayuntamiento aseguran además que este cambio pretende suavizar el impacto que el "tasazo" pueda tener para los alicantinos. Fuentes municipales consultadas por este diario han señalado que al cambiar la ordenanza fiscal, "se ha determinado pasar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles en el primer semestre" mientras que, "el resto de impuestos municipales (entre los que se encuentra el de la Basura) en la segunda mitad del año para aliviar la carga fiscal al contribuyente".

En este ajuste, se incluirán junto con la recogida de los residuos sólidos, el impuesto de circulación y las tasas de los vados.

Cambio en los importes

A finales del pasado año, el Ayuntamiento de Alicante aprobó el incremento del recibo de la basura, con el quel os alicantinos pagarán este 2025 hasta tres veces más por la recogida y tratamiento de residuos.

Los residentes de Alicante verán cómo las cuotas experimentan una subida de entre 48 y 72 euros. El importe del recibo dependerá, principalmente, del tamaño de la vivienda y de su valor catastral pero el incremento de precios lo notarán especialmente las viviendas de menor tamaño.

Los residentes de pisos pequeños (de hasta 60 metros cuadrados) y con un valor por debajo de los 300 euros por metro cuadrado, pasarán de pagar 22 euros, como han hecho hasta ahora, a tener que hacer frente a casi 70. En concreto, los propietarios pagarán a partir del 1 de enero de 2025 entre 69,85 y 134,67 euros, en función de su valor.

Nueva tabla de tarifas de la tasa de basura para 2025, en función de la superficie y valor catastral / INFORMACIÓN

En el caso de las viviendas medianas, aquellas de entre 61 y 90 metros cuadrados, el importe del recibo irá desde los 77,41 euros a los 142,23. Mientras que para las propiedades más grandes, las de más de 91 metros cuadrados, el próximo cobro de la tasa se situará entre los 20,12 y los 144,94 euros cuando hasta ahora era de 56,59 euros. Así pues, las viviendas con mayor tamaño y valor catastral verán como su factura se incrementa en más de 80 euros.