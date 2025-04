Los turistas se pierden el Palmeral de Alicante

Llegan ilusionados, algunos incluso con la ruta planificada al detalle, con la idea de pasar la mañana entre palmeras y zonas verdes. Pero al llegar al parque de Palmeral de Alicante, se encuentran con una verja cerrada, un cartel en español que pocos entienden, y un gesto de desconcierto que se repite en cada visitante. "¿Está cerrado? ¿Por qué?", se preguntan entre ellos mirando alrededor en busca de alguien que pueda darles una explicación.

Y es que el conocido parque alicantino está cerrado desde el lunes 7 y así seguirá durante todo el viernes 11 de abril por obras de mejora. Sin embargo, aunque en los buscadores online y en los servicios de GPS se indica estos días que el recinto está "temporalmente cerrado", la noticia no ha llegado a los turistas. En la puerta del parque solo un escueto cartel deja a muchos sin entender qué está pasando.

En la puerta del parque solo un escueto cartel en español deja a muchos sin entender qué está pasando. / HÉCTOR FUENTES

Desconcierto internacional

"Venimos desde Polonia a pasar unos días y queríamos conocer este parque porque nos habían hablado muy bien", cuenta Tomasz Wójcik, que observa con resignación la entrada cerrada. "No sabíamos que estaba en obras ni que cerraba esta semana. Es una pena". Su compañera de viaje, Magda Kaminska, añade: "Hemos venido andando desde el centro. Al llegar, hemos tenido que traducir el cartel con el móvil. Nos hemos hecho unas fotos fuera y ahora nos iremos a la playa", comenta.

La escena se repite a lo largo de la mañana. Parejas, familias y grupos de amigos llegan, miran, comentan, y se marchan con cara de decepción. Algunos intentan salvar el momento: selfis con las palmeras de la acera, móviles entre las rejas para captar una imagen del interior, vídeos cortos para compartir en redes y, al menos, simular que estuvieron allí. "Es muy popular en redes, todo el mundo se hace fotos aquí", comenta Anna Olszewska, una joven turista polaca que busca mantener la ilusión de haber estado dentro.

La situación no frena a los que se hacen selfies con las palmeras de la acera para simular su visita / HÉCTOR FUENTES

Entre los turistas nacionales, el panorama de los que llegan a la puerta del parque es bastante similar. "Tenía pensado venir con mi nieta en vacaciones. Sabía que hace tiempo estaban reformando los parques infantiles, pero no me imaginaba que estaría todo cerrado”, se lamenta María González, turista nacional. "Vine a ver si ya habían terminado, pero mira el panorama… Está hecho un churro. A ver si el sábado lo abren porque nos gustaría disfrutar estos días del parque infantil", comenta González.

Ni los vecinos lo sabían

La falta de información no afecta solo a los visitantes. Incluso entre los vecinos del barrio de San Gabriel, colindante al Palmeral, la noticia ha pasado desapercibida. José Ramón Ruiz llegaba esta semana con su padre para dar un paseo por el parque, pero no fue posible: "Vivimos aquí al lado y no sabíamos nada. Nos hemos llevado la sorpresa al llegar. Es solo una semana, pero no nos hemos enterado si han avisado la verdad", comenta Ruiz.

Los turistas se pierden el Palmeral de Alicante / HÉCTOR FUENTES

La reforma forma parte de un proyecto iniciado en 2021, con múltiples retrasos, pero que por fin encara lo que parece ser su recta final. A la vuelta, un parque renovado con zonas de juego inclusivas, áreas de calistenia, pícnic, embarcadero y vegetación nueva. Una inversión de más de 800.000 euros que pretende modernizar uno de los espacios más visitados del sur de la ciudad.

La reapertura está prevista para este sábado 12 de abril. Pero mientras tanto, lo que debería ser un lugar de encuentro y descanso, se ha convertido en una postal cerrada, que muchos no esperaban ver.