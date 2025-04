Lío en el Ayuntamiento de Alicante por una subida salarial para los funcionarios con menor sueldo

Lo que podría parecer un acuerdo sin polémica (una subida salarial para los funcionarios que menos cobran en el Ayuntamiento de Alicante), terminó haciendo estallar la mesa negociadora de este juves. Y lo hizo por dos motivos fundamentales: el importe del incremento, de apenas 20 euros mensuales, y el voto de una representante sindical a la que la medida afecta personalmente. Esta circunstancia, impugnada por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, generó gran controversia en la reunión.

En el punto del día destinado a debatir la subida del complemento de destino del grupo C2 (el que menor salario percibe del Consistorio) los sindicatos mayoritarios SEP y CC OO, así como la oposición municipal tanto de izquierdas como Vox, se abstuvieron al entender que la medida era "insuficiente". Tanto por su importe, de unos 20 euros netos, como por no afectar a los miembros del subgrupo C1, así como por excluir a quienes tengan menos de un año de antigüedad en puestos base o quienes ya hayan alcanzado el complemento de destino máximo, lo que disminuye el número de beneficiarios de 500 a unas 400 personas.

"De nuevo, se opta por una solución parcial, arbitraria y discriminatoria, que no responde a un criterio de equidad ni de justicia laboral". Señalaron desde los dos sindicatos con mayor representación en el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Impugnación de la votación

Frente a ello, la propuesta sumó el respaldo del Partido Popular y los sindicatos afines al gobierno local, UGT y el CSIF, cuyo voto supuso el momento más tenso de la sesión. El portavoz de Compromís, Rafa Mas, apuntó que la representante del CSIF Marián Molero había votado a favor de un incremento que le afectaba directamente, como empleada municipal del grupo en cuestión, por lo que tendría que haberse abstenido. De hecho, el valencianista solicitó un informe a la secretaria de la mesa, así como las grabaciones que se realizan de cada convocatoria.

Por su parte, Molero argumentó que no había sido ella sino su compañero quien había emitido el voto en representación de su sindicato, algo que varios testigos presentes en la reunión contradicen. Por su parte, el presidente de la mesa, el concejal de Recursos Humanos, Julio Calero, aseguró no haber visto quién se había pronunciado por el CSIF, pese a que tuvo que contabilizar el voto del sindicato. Horas más tarde, la agrupación representada por Molero, junto con UGT y el Fesep (sindicato que no participó en la reunión) emitieron un comunicado conjunto en el que, entre otras cuestiones, cargaban contra Rafa Mas.

"Una pena que el concejal de Compromís no apoyara y quisiera impugnar la votación de las mejoras salariales a los grupos más bajo", señalaron los tres sindicatos, que añadieron que el objetivo de Mas era "hacer daño a una sindicalista". Al respecto, los representantes de los funcionarios indicaron que "siguen utilizando a los trabajadores para hacer su política" y defendieron que el portavoz de la coalición "se golpea el pecho tachándose de sindicalista", por su pasado en CC OO, mientras "se dedica a montar el circo".

"Podría ser ilegal"

Para Compromís, lo ocurrido "no solo es éticamente reprobable, sino que podría ser ilegal". Rafa Mas recuerda que el artículo 23 de la Ley 40/2015 "deja claro que quienes tengan un interés personal en un asunto deben abstenerse de participar en su resolución".

En este sentido, el valencianista afirma que "los representantes sindicales están para defender los intereses colectivos del conjunto de trabajadores y trabajadoras, e incluso puede acompañar causas individuales justificadas, pero jamás puede beneficiarse directamente de una votación". Además, añade que "no se va a permitir trampas, privilegios ni que se use la Mesa Negociadora para otros intereses políticos o personales".

En la misma línea, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha argumentado que el voto de Molero "es una mala práctica sindical" y "pone en duda" la transparencia del proceso. "No pensamos que hubiera mala intención, pero lo ético y reglamentario habría sido que otro representante del sindicato ejerciera el voto o que se rectificara pidiendo repetir la votación, pero no se hizo", mantiene Copé.

Para el de EU-Podemos, "aunque parezca un detalle, estas acciones dañan la confianza de los trabajadores y debilitan la negociación colectiva, que debe basarse en honestidad y justicia, sin dejar dudas de que pueda haber intereses personales".