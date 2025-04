Un manto de júbilo para la Alegría y el Resucitado

El Domingo de Resurrección en Alicante no es solo una mañana de fe, es también una explosión de alegría, devoción, tradición y comunidad. Desde el silencio reverente del Sábado de Gloria hasta el estallido colorido de aleluyas lanzadas desde los balcones del Ayuntamiento, la Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría y la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado preparan ya una de las celebraciones más emotivas y singulares de la Semana Santa de Alicante. Este año, además, lo hacen con importantes novedades que refuerzan la identidad conjunta de estas dos hermandades unidas por una misma causa: celebrar con fuerza la victoria de la vida sobre la muerte.

Ambas hermandades, que comparten protagonismo en la mañana del Domingo de Resurrección, llegan a esta cita con una serie de estrenos y gestos que miran al futuro sin olvidar el legado de sus fundadores. La Virgen de la Alegría, imagen titular de la hermandad nacida en el entorno de las Hogueras de Alicante, estrenará una saya bordada por el prestigioso Pepe Espadero, en una puesta en escena donde el trono reformado el pasado año del Cristo Resucitado volverá a brillar tras impedirle la lluvia lucir en todo su esplendor.

Manto floral a la Virgen

Uno de los elementos más esperados de esta edición será el nuevo manto floral de la Virgen una pieza efímera pero llena de significado. El diseño parte del dibujo de una niña, ganadora de un concurso organizado entre pequeños de hogueras y barracas, cuyas obras fueron seleccionadas durante las convivencias. El dibujo, convertido ahora en un manto de flores naturales, representa la unión entre tradición, infancia y devoción.

"El año pasado esta niña no pudo procesionar por la lluvia, pero este año sí lo hará. Y verá que su dibujo no cayó en saco roto. Es un premio a su ilusión y una muestra de lo que representa nuestra hermandad", explica con emoción Juan Miguel García, hermano mayor de la Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría. "La Alegría es una hermandad de Hogueras, pero no por eso dejamos de ser Semana Santa. No somos una fiesta de cachondeo, somos alegría con respeto", afirma García.

Homenaje al fundador

La programación de este año se iniciará con un homenaje a José Ángel Guirao, el alma fundadora de esta hermandad y quien soñó con unir la esencia de las Hogueras con el recogimiento de la Semana Santa. "El pregón de este año ha sido especial porque le rendimos homenaje a Guirao con un pequeño concierto de dolçaina y tabal, como no podía ser de otra manera", confirma García. La música tradicional valenciana, presente también en la dansa que se realiza a la salida de la Virgen el Domingo de Resurrección, da vida a un acto que ha ido creciendo en seguimiento año tras año.

Una hermandad con unidad

En paralelo, el Cristo Resucitado también presenta sus propias renovaciones. Aunque su organización depende de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Alicante, el esfuerzo conjunto de las cofradías alicantinas lo convierte en símbolo de unidad. "Es una hermandad atípica, pero también por eso tan significativa. Todos tienen derecho a poner sus costaleros. Es una representación común del conjunto de las hermandades", apunta Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor y hermano mayor del Resucitado.

Semana Santa Alicante: Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado / Rafa Arjones

Este año, la imagen del Cristo saldrá completamente restaurada tras los trabajos realizados por su propio autor el año pasado. La restauración incluyó el trono, los faldones y los forros de los varales, en un esfuerzo por preservar una talla que provoca gran devoción entre el público. "La gente quiere tocarlo, y eso ha hecho que tengamos que protegerlo mejor", añade Llopis.

La procesión matinal del Domingo de Resurrección arranca con una petalada desde la Concatedral de San Nicolás. Desde ahí, el Cristo recorre el corazón de la ciudad hasta encontrarse con la Virgen de la Alegría en la Plaza del Ayuntamiento. Allí se produce el momento más esperado: el Encuentro. Madre e Hijo se saludan entre una lluvia de aleluyas que llenan el cielo de papeles de colores, una tradición rescatada de principios del siglo XX gracias al trabajo de recuperación realizado en 1997 por la Hermandad de la Alegría.

Un recorrido emocionante

La jornada no termina con ese Encuentro. Ambas imágenes recorren juntas la Explanada y la Rambla hasta llegar de nuevo a la Concatedral de San Nicolás, donde se produce la despedida. La Virgen regresa entonces al Convento de las Monjas de la Sangre, mientras el Cristo permanece en la Concatedral hasta el año siguiente. Y en esa despedida, cuando la Virgen inicia la subida por la calle San Nicolás, vuelve a sonar el himno de las Hogueras.

La de este año será una procesión rica en simbolismo, memoria, emoción y participación porque en Alicante, la Resurrección no solo se celebra, se celebra en flores, música y aleluyas. Y, sobre todo, con alegría.

Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría Sede: Basílica de Santa María

Fundación: 1996 Imágenes titulares Nuestra Señora de la Alegría, obra de Jose María Leal Bernáldez (2016) Horarios Salida, a las 11:30 horas.

Encuentro, a las 12:00 horas Puntos recomendados Bajada por las escaleras de la calle Jorge Juan, encuentro con el Resucitado en la Plaza Ayuntamiento y subida por la cuesta de San Nicolás