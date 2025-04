Mazón, sobre la declaración de Salomé Pradas ante la jueza: "Total respeto al proceso"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha respondido a una única pregunta a su llegada a un acto en Alicante en relación a la causa judicial sobre la dana, relativa a la declaración, que tiene lugar este viernes, de la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas.

Cuestionado sobre está declaración judicial, el presidente ha señalado que "hoy es un día muy bonito para la salud mental en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana, que estaban muy olvidadas", en referencia a la firma del convenio de salud mental entre la Diputación y la Generalitat para la cesión de las instalaciones del complejo Doctor Esquerdo.

El centro Doctor Esquerdo será el mayor complejo de salud mental de la Comunidad Valenciana /

Mazón ha destacado su "total respeto al proceso, como siempre desde la Generalitat Valenciana". Sobre si ha hablado con ella estos días, ha contestado de nuevo con las palabras "total respeto. Ya está, gracias a todos". Pradas declara este viernes junto al exsecretario autónomico Emilio Argüeso en la causa citada.

La confesión de Pradas entre lágrimas

Mazón habla en Alicante de la salud mental y las víctimas de la dana / Pilar Cortés

A su salida del Doctor Esquerdo, ante una nube de cámaras, Mazón no ha querido responder a una nueva pregunta sobre la declaración de Pradas, en la que la exconsellera ha reconocido que no tenía experiencia en Emergencias. Cuestionado sobre por qué la nombró para este cargo, ha eludido contestar y ha dicho de nuevo que los procesos se respetan siempre y que hoy no es una excepción. "Hay que respetar el proceso, se respeta siempre y es lo que corresponde hacer". Seguidamente, ha añadido de nuevo que "hoy es un día muy importante para la salud mental en Alicante. Hemos firmado un convenio histórico y seguimos trabajando en todos los sentidos", y se ha refugiado en el coche oficial.

Tampoco ha querido responder a una pregunta sobre los alarmantes mensajes del exsecretario autónomico de Emergencias el día de la dana, ni a otra cuestión sobre si se retirará la subvención de la Generalitat a las obras ilegales de la Cámara de Comercio.