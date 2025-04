«Es preocupante que los médicos se vayan a la privada nada más acabar el MIR»

El nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de las Facultades de Medicina Españolas considera necesario un registro profesional de médicos y especialidades para una planificación adecuada a nivel estatal, y aumentar las plazas MIR ante el déficit de especialistas.

¿Por qué optó a representar a los decanos de Medicina del país?

Como decano en la facultad de Medicina de la UMH llevo 14 años. Soy el decano de una universidad pública con más antigüedad en España y, en lo que nosotros llamamos comisión permanente, llevo 10 años, de ellos dos como vicepresidente. Era un paso lógico. El decano de Medicina de Málaga, el profesor Lara, dejaba el puesto porque por estatutos no podía seguir, y me presenté.

¿Cuáles son sus retos?

Todas las universidades hemos hecho un esfuerzo extraordinario adaptando nuestros planes de estudio a la declaración de Bolonia pero es un proceso dinámico y continuo. Ahora mismo tenemos que adaptarnos a a los nuevos tiempos, a la inteligencia artificial, al big data, a la medicina personalizada. No tenemos una varita mágica para decir: a partir de ahora introduzco esto en el plan de estudios. Hay un proceso y una tramitación burocrática.

Inteligencia Artificial

¿Cómo conjugar IA y Medicina?

Lo más importante como médicos es no olvidar los orígenes: el humanismo, la ética, la empatía, la relación con el paciente, eso es lo principal de una carrera como la nuestra. No somos tecnólogos, no somos un apéndice más del ordenador ni la inteligencia artificial nos va a decir el diagnóstico y el tratamiento de un paciente. Los médicos debemos ser otra cosa. Tenemos que conseguir la formación en excelencia docente para las necesidades de la población hoy en día. Para eso tenemos que saber exactamente qué necesita. A lo mejor hay que preguntar a la sociedad. La medicina no es solo curar, es acompañar al paciente para mejorar su calidad de vida y su confort.

Comisión permanente de la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Medicina de España que eligió al médico alicantino / INFORMACIÓN

¿Algún otro objetivo?

Llevamos años advirtiendo de las dificultades que tiene ser profesor universitario. Para poder ser docente te tienes que acreditar, como profesor titular o catedrático, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca). Los criterios han sido muy restrictivos, dándole mucha importancia a la investigación y olvidando aspectos fundamentales en el día a día del médico. Antes podías estar 20 años como jefe de servicio de un hospital y no puntuaba a la hora de acreditar. Para los médicos clínicos, si el 90 % de nuestra actividad diaria es en un hospital o centro de salud, y no en la universidad, nuestro trabajo debe medirse para poder puntuar.

Déficit de profesorado

¿Faltan profesores?

El déficit de profesorado en España en Medicina es muy preocupante y serio, de unos 4.000 docentes, que no se sacan de la noche a la mañana. Hay que hacer toda una carrera, acreditarse, y eso cuesta tiempo y esfuerzo. Hemos conseguido gracias a la colaboración con la Aneca que esos criterios se pongan al día para incluir el liderazgo, el trabajo en hospitales y centros de salud, además de los tradicionales de docencia e investigación. Con esto creemos que aumentará la cifra de profesores acreditados necesarios. Nos preocupa que la edad a la que se acreditan es madura, a los 57 años los profesores titulares y a los 61 los catedráticos. Cuando le digo a los residentes de mi servicio si quieren entrar en la vida universitaria, no les interesa. De los 28 años de un residente a los 57 de un profesor hay una vida muy larga y pueden pasar muchas cosas.

¿Qué se puede hacer?

Tenemos que fomentar actuaciones que hagan que la gente joven quiera introducirse en el mundo académico. Hemos conseguido, después de muchos años de trabajo y de convencer a las autonomías, introducir la nueva figura de profesor o doctor vinculado, o profesor permanente. También creemos que es fundamental una figura que ya existía en la universidad española, el profesor ayudante doctor, que la ley permitía que se vinculase a los hospitales y que hasta ahora no se ha hecho. Un profesor ayudante vinculado doctor no es necesario que se acredite por la Aneca, con lo cual es más fácil que entre en el sistema. Por otro lado, en la Conferencia somos ejecutivos cada uno en su universidad, pero a nivel general somos asesores, analizamos y reflexionamos sobre la educación médica en España y sobre cómo potenciar la excelencia.

¿Por qué faltan médicos en España si hay muchas facultades?

Hace 15 años había 28, ahora 53 entre públicas y privadas. Está aumentando su número sin una argumentación clara de por qué. Es un poco extraño que seamos el número uno mundial en facultades de Medicina y haya un déficit de profesorado importante. En los últimos 15 años se habla de que faltan médicos. Hay que explicar claramente algo que la población en general no sabe y no sé si los políticos lo explican bien. España tiene un déficit en determinadas especialidades y áreas geográficas. Para poder ser médico y trabajar hace falta ser especialista, es decir, haber pasado por la vía MIR. Si lo que haces, ante un déficit de especialistas, es aumentar el número de facultades, no solucionas el problema sino que tienes un montón de médicos que no pueden trabajar. Hay que aumentar el número de entrada al sistema MIR con más plazas si efectivamente existe un déficit de especialistas.

Antonio Compañ, decano de Medicina de la UMH, nuevo presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos para 4 años con el 95 % de los votos. / Héctor Fuentes

¿Preocupa la marcha de médicos al extranjero?

Médicos que se van fuera siempre ha habido, pero es cierto que ahora se van muchos más porque es más fácil. Es mi generación algunos hablábamos inglés, pero la mayoría no. Hoy en día cualquier estudiante de mi facultad lo habla y además otro idioma; y están acostumbrados los fines de semana a coger un vuelo e irse por Europa. No les cuesta nada moverse. Nosotros nos casábamos e íbamos a París de viaje de novios. Hoy se van a Tailandia, tiene una gran capacidad de adaptación y no ven un problema el irse fuera. Con lo cual, si no tienen trabajo aquí y fuera hay mejores condiciones laborales, más estabilidad, la gente se marcha. Esto habrá que controlarlo pero hay algo que me preocupa más si cabe.

¿A qué se refiere?

Estamos observando que residentes que acaban ahora la formación no se van fuera, pero tampoco se quedan en la Seguridad Social, se van directamente a la privada. Eso antes no era así, antes acababas la residencia y tú lo que querías conseguir era un puesto estable en la sanidad pública, y luego ya harías lo que quisieras. Ahora no, la Seguridad Social no resulta atractiva. Si la gente joven ahora se está yendo directamente a la privada, sin pasar por la pública, y fuese el responsable político, tendría que ver qué condiciones darle a mis médicos para que ni se vayan al extranjero ni a la privada, porque lo que quiero es formar médicos buenos para que atiendan a la población española.

Falta de especialistas

Volviendo a los especialistas, ¿Cómo solucionar su déficit?

Para formar a un especialista hacen falta los seis años de carrera para graduarse en Medicina, otro más como mínimo para poder examinarse del MIR, yendo muy bien y aprobando, y luego los cuatro o cinco de la especialidad. Desde que un estudiante entra en la facultad hasta que sale como especialista pasan 12 años. Si tengo un déficit y lo único que hago es aumentar el número de estudiantes de Medicina, conseguiré tener más especialistas dentro de 12 años pero no ahora. Insisto, no faltan médicos sino especialistas. Cualquier actuación que hagamos solo en las facultades de Medicina no va a solucionar el problema porque tendremos estudiantes pero no especialistas que puedan trabajar. La planificación que se ha hecho no ha sido la correcta.

¿Por qué causa?

Algunas variables han condicionado el sistema. Si en 2011 hubo una crisis económica, a partir de ese año la oferta de plazas bajó porque no había dinero para formación. Es pura matemática, como decía Obama. Cualquier planificación de las necesidades de médicos en España pasará primero por saber cuántos somos. Desde hace 15 años venimos recalcando que hace falta un registro profesional de los que somos, especialidades, edades, etc...que no existe. ¿Cómo se puede planificar a largo plazo si no se sabe los que somos? El Ministerio de Sanidad encargó hace unos 20 años a una catedrática de la Universidad de Las Palmas un estudio sobre la oferta y la demanda de médicos, que es público, y dice claramente las especialidades con saturación o excedente de especialistas y los que faltan que, como todo el mundo sabe, son radiólogos, anestesistas, geriatras o médicos de Atención Primaria. Si el propio Ministerio sabe eso, habrá que tomar medidas a medio y largo plazo.

¿Y Medicina de Familia?

Habrá que analizar por qué quedan vacías plazas de médico de Familia siendo una especialidad fabulosa y preciosa. Pero si ven más de 60 pacientes diarios o les mandan un día aquí y otro allá, es una situación laboral que nadie quiere. O cambian las condiciones o seguirán sin coger Atención Primaria aunque aumenten en 7.000 las plazas MIR. El estudio establecía que el déficit de médicos en España será muy alto hasta 2027 pero hemos calculado que en la próxima década, con las facultades de Medicina que hay, con el número de estudiantes que acabarán y con las jubilaciones, sobrarán 20.000 médicos que no tendrán trabajo. Habrá que planificar bien, no se puede hacer a golpe de corneta.

Suscríbete para seguir leyendo