Victoria, paz, cautivo y mutilado

Cristo moreno

pasa

de lirio de Judea

a clavel de España.

¡Miradlo por dónde viene!

De España.

Cielo limpio y oscuro,

tierra tostada,

y cauces donde corre

muy lenta el agua…

(Federico García Lorca. Saeta).

¡Primera Semana Santa con Jesús rescatado! (…) ¡Sevilla (…) traes sobre la bandera nacional –nueva Verónica- el rostro del Redentor sobre rojo y amarillo!

(César González Ruano. El pan Señor y la sangre de cada día. ABC Sevilla, 21 de marzo de 1937)

Luis Ortega Bru fue uno de los principales imagineros de la Semana Santa del siglo XX. Autor, por ejemplo, del «Cristo de la Fe», llamado «El Gitano», que viaja entre el cielo y la tierra en la procesión de Santa Cruz, el Miércoles Santo alicantino. Hay que mirar a los ojos a esa obra, y a otras que concibió, para entender algo que dijo: «Todas mis esculturas son desgarros. Mi arte es la expresión del alma de mis amigos que han muerto luchando por un ideal. Son como sueños torturados… Los que me tachan de duro no saben que no puedo vender mi arte a los que sólo quieren ver muñecos bonitos. Pero en las imágenes llenas de misticismo de la Virgen expreso todo mi amor hacia Ella, mientras que el Cristo es como un grito desgarrador». No debo interpretar categóricamente tan inusuales palabras. Pero es muy probable que tengan que ver con que su madre fuera ajusticiada por los franquistas durante la Guerra Civil, y su padre, anarquista, fusilado al acabar la contienda. Él mismo fue condenado, por «auxilio a la rebelión», a cárceles y campos de concentración. En aquellos convulsos años hubo autores que, a la vez, proclamaron su izquierdismo republicano y sus convicciones cristianas, como Antonio León Ortega, prolífico escultor de Ayamonte.

Quizá sea la biografía de Antonio Perea Sánchez la más emblemática. Fue condenado a muerte en 1937 por acarrear víveres a las barricadas que trataban de resistir la acometida salvaje de las tropas de Queipo de Llano en Sevilla. Permaneció meses en calabozos reservados a los que iban a ser ajusticiados, sin que faltara la tortura de ser avisado, de vez en cuando, falsamente, de que ese día sería ejecutado. Tenía 26 años cuando ingresó y el año anterior había tallado una imagen de la Virgen de los Dolores porque la anterior se había perdido en un ataque vandálico a la iglesia de San Marcos; se bendijo en diciembre de 1936, con la represión arrasando la capital andaluza. Lo que no le dio la libertad, ni le libró de ver morir a muchos amigos, ni del traslado al campo de concentración y trabajos forzados de Los Merinales. Finalmente su pena se revisó y redujo a 14 años, 8 meses y 1 día. No cumplió toda; sí la suficiente para marcar su vida. Mientras tanto, la Hermandad de Jesús Despojado, cuyo titular también se había perdido a manos izquierdistas, le pidió una talla para sustituirla. Las autoridades penitenciarias accedieron a convertir una parte de la enfermería en taller y permitirle acabar su obra, que hizo su primera salida el Domingo de Ramos de 1941. ABC celebró el recogimiento de sus penitentes. Aún se dice que el autor se inspiró, para la patética imagen del Cristo cercano a la crucifixión, en un compañero que iba a ser fusilado.

En 1942, la Hermandad fue expedientada, por «falta de orden y compostura», con otras cinco cofradías que pudieron rehacerse sin mayores problemas. Pero el Despojado no logró volver a salir hasta ¡1975! El culpable de este infortunio fue el canónigo José Sebastián y Bandarán, de oscura memoria en la Sevilla semanasantera. Actuaba como delegado del atrabiliario Cardenal Segura, monárquico exaltado, que lo mismo prohibía sombras de heterodoxia que levantar el brazo a los fascistas. Sebastián y Barandarán se confesó culpable del hundimiento de la Hermandad del Despojado, reconociendo sus prejuicios, sobre todo porque pensaba que aquella imagen debería estar excomulgada por haberla hecho «un comunista en la cárcel».

En este clima de violenta represión y de incoherencias, los dirigentes cofradieros, religiosos y jerarcas, improvisaron actitudes y decisiones sobre un esquema que tenía algunas constantes. La primera fue el afán de revancha por las barbaridades perpetradas contra imágenes, templos y personas ligadas a la Semana Santa. Sigue abierto el debate sobre cómo una sociedad identificada con iconos y tradiciones perdurables pasó a su asalto y destrucción –a veces con una suerte de sadismo ritual-. Pero algunas pistas podemos encontrar en estas vidas reseñadas: no todo era blanco o negro en aquellos momentos, aunque así querían las autoridades que fuera. Como en otros aspectos, esta etapa de máxima represión se desarrollaría en un estado formalmente de paz, y, sobre todo, en un ámbito en el que los mensajes cristianos contrastaban con la práctica vengativa, generando un espacio de contradicción que hace pensar que algunas acciones, que engrandecieron el marco ceremonial de la Semana Santa, fueron impostadas y no siempre íntimamente asumidas. Quizá había tres mentalidades superpuestas: la de los increyentes, la de una mayoría de la población –tibia, difusa, paradójica- y la de las élites –compacta en la medida en que era la suya-. Eso ya asomaba en las obras de Chaves Nogales, Núñez de Herrera o Noel. Esa superposición, silenciada una parte, sometida a presión, se prolongó durante la postguerra.

Fundación y refundación

Tampoco sería justo hacer de esta afirmación un axioma irrefutable: muchas circunstancias, incluida la Guerra Mundial -en 1941, estuvieron en Sevilla los embajadores de Alemania e Italia- tensaban las apreciaciones y decisiones. El hambre, realidad omnipresente, amo capilar de las conciencias de los humildes, también ayudaba a generar un ambiente capaz de mezclar el miedo y un cierto fanatismo compatible con el narcisismo bordado de piedad. Al sermón de las Siete Palabras de Valladolid de 1943 se dijo que acudieron 20.000 personas. No es casualidad, en este clima, la fundación o refundación de cofradías dedicadas a Cristos o Vírgenes de la Victoria o de la Paz, o la exaltación de Cautivos –según el modelo icnográfico del Jesús de Medinaceli de Madrid-. La Hermandad de la Paz se creó en Córdoba en 1939. En 1945 desfiló en Huelva un Cristo de la Victoria con fuerte presencia militar. Cuando se instituyó, algo después, la Agrupación de El Cautivo, en Cartagena, se intentó que estuviera esencialmente compuesta con excautivos o excombatientes. Muy probablemente esto se había convertido en una suerte de «cláusula de estilo» a aplicar en casos semejantes.

Procesión del paso del Cautivo, durante su recorrido por la conocida calle Larios de Málaga. / ALEX ZEA

El Cautivo malagueño, fundado anteriormente pero que no pudo procesionar hasta 1940, fue el ejemplo a seguir. Supo acercarse a la Delegación Nacional de Excautivos, con quien mantuvo un contacto constante hasta 1957, fecha en que desapareció el organismo: el Marqués de Valdavía, mucho tiempo delegado nacional, se nombró mayordomo de honor y siempre hubo representación en la presidencia. A cambio del mecenazgo obtenido, la imagen lució, los primeros años, la medalla de la Delegación. Como ha comentado Alberto J. Palomo, el término «cautivo» tenía unos «resabios medievales» afines a la mentalidad del Régimen, que casaba muy bien con la «grandilocuencia» de sus dirigentes, que incluyeron el término en su último parte de guerra, aplicado al «ejército rojo», subrayando el carácter de cruzada. La imagen que comentamos consigue, hasta hoy, insólitos niveles de adhesión popular. No ha faltado quien apunte una posible ambigüedad en el éxito de los Cautivos: signo de victoria franquista, era también recordatorio de familiares y compañeros encarcelados por esos mismos franquistas.

El Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas de Córdoba. / Manuel Murillo

Sobre la presencia de jerarquías militares y despliegue de tropas no es preciso insistir –señalemos, en todo caso, que la más famosa, la legión en Málaga, junto a «La Buena Muerte», fue anterior: se inició con una banda musical mientras que la incorporación de la compañía de honores se produjo en 1928–. También en Málaga arraigó el culto a un Cristo de la Clemencia, llamado «de los Mutilados», talla antigua que en la guerra había sido profanada en un incendio, perdiendo parte de sus piernas. Puesto en la calle en 1939, con permiso especial del obispado y del Vaticano –en general no se permitían imágenes incompletas pues podían considerarse indecorosas–, fue cargado por soldados y mutilados durante la Dictadura y hasta 1976 llevó un bastón de mando de Franco. El año de su salida, el inefable Millán Astray, dirigiéndose a la cofradía y a los mutilados presentes, proclamó: «Ese Cristo que los rojos, lo mismo que a España, habían mutilado, pero que no había podido quitarle el corazón, ni el alma, ni la cabeza, solamente mutilarlo como a nosotros (…). Hemos tenido suerte de derramar nuestra sangre y dar parte de vuestros cuerpos por la patria. Sois los más gloriosos después de los muertos». Y dejaba claro el significado último: «Hemos sacado en procesión a ese Cristo aclamado por la multitud por las mismas calles y plazas que lo mutilaron». En 1957, el Cuerpo de Caballeros Mutilados por la Patria organizó una Asamblea Nacional del Santísimo Cristo; dos años después se repitió, acordándose erigir un Santuario Nacional del Cristo Mutilado, con residencia anexa, en el castillo de Gibralfaro, que nunca se realizó. Por otra parte, en Huelva y en otros lugares se detecta que algunas de las nuevas hermandades procesionaron por lugares simbólicos, en especial templos destruidos en una suerte de peregrinación de desagravio.

Otro caso paradigmático lo ha contado José Carlos Mancha: en Huelva se creó en 1943 la que fue llamada Hermandad de los Mutilados, que sacó una Virgen de la Paz con un dramático cortejo de religiosos, militares, mutilados y excombatientes. Franco fue nombrado Hermano Mayor Honorario y en sus reglas se marcaba como fin primordial «mantener vivo y perenne el espíritu católico con los lazos de la fe (…), juntamente con los de la Patria», animando «a las juventudes españolas en lucha triunfal contra el comunismo ateo e internacional»: de ahí la advocación de Nuestra Señora de la Paz.

Procesión del paso del Cautivo, durante su recorrido por la conocida calle Larios de Málaga. / Alex Zea

Esta vía de ambigüedades convergentes favoreció la integración del complejísimo fenómeno semanasantero en el nacionalcatolicismo, que no debe considerarse como una construcción ideológica compacta, decidida por una suerte de gabinete en pos de reforzar la legitimación del nuevo régimen. Obedecía a creencias muy arraigadas en parte de los sublevados, pero, también, servía para buscar o consolidar apoyos externos incluyendo el del papado. Hubo algo más: los sucesivos estudios muestran que desde antes de la República, los niveles de adhesión a los rituales católicos habían caído mucho, en especial entre las clases trabajadoras y los varones. Eso podía debilitar como ideología disponible un catolicismo entroncado, indisolublemente, con el nacionalismo españolista. Como escribió el Primado de Toledo, Gomá, al cardenal Pacelli: la guerra había sido un «hecho providencial para evitar la ruina de todos los valores hispanos». Y como tal, como afirma Julián Casanova en La Iglesia de Franco, «el catolicismo, que había cohesionado a las diferentes fuerzas del bando rebelde durante la guerra, cumplió en la victoria una función similar». Lo que no significaba que fuera sencillo: en la invención de la tradición de la Nueva España podía haber ecos de Menéndez Pelayo o Pemán o del Tradicionalismo; pero con esos mimbres no podía esperarse una reconstrucción basada en el esteticismo refinado que, por ejemplo, algunos seguían en Francia. El militar español daba para misas de campaña y no para arrobamiento ante vitrales, el cacique cortijero para bailes en noche de romería y no para recuperación de canto gregoriano.

Hubo que integrar lo religioso-festivo que, en muchos lugares, con diversa intensidad y modos de expresión, era un factor primordial de cohesión simbólica. Eso permitía diversificar el mensaje. Y se hizo folklorizando, trivializando la cultura. La Semana Santa deberá seguir dos modelos estereotipados: la extraña alegría fúnebre andaluza-levantina o la seriedad sin fisuras de Castilla. Nunca consiguieron una mixtura, una Semana Santa española, aunque en ambos modelos hay tantas excepciones, intersecciones y matices, que ese discurso folklorizante no alcanzaría a eliminar rasgos ancestrales, aunque favoreció copias, plagios y la banalización de expresiones simbólicas comunitarias. Era el mismo ánimo que llevó a la Sección Femenina a rescatar o inventar bailes populares y trajes «típicos». Latía una pasión por establecer una relación dialéctica entre uniformidad y variedad, que diera una síntesis aceptable para la élite y que fuera admitida por la mayoría de la población. Por otra parte, las autoridades político-religiosas no actuaron de la misma manera en todas partes: la represión y la reinvención era más urgente en el sur, tanto por el peso social de la cultura pasional como porque fue tomada como tierra conquistada con mucha más saña que zonas castellanas que desde un principio quedaron en «zona nacional».

Quizá el ejemplo más asombroso sea el del Patronat de la muy antigua e interesantísima Dansa de la Mort de Verges, que aceptó que saliera de su pueblo por primera vez en su historia, para participar en los fastos patriótico-sindicales que se celebraban en Madrid el 1 de mayo de 1955: durante una semana recorrieron diversos locales y calles principales, siendo bien remunerados económicamente. Encabezados por su director, que enarbolaba una bandera catalana, obtuvieron un gran éxito. Sin embargo la opinión popular se dividió y aunque volvió a la misma celebración cuatro años después, se acordó que la Dansa no viajaría más, pese a las muchas ofertas. En la década de 1990 hubo un par de desplazamientos a festivales rigurosos en lo artístico y científico sobre música y teatro medieval. Como en este caso, no siempre era posible el consenso. En 1950, Caro Baroja señaló conflictos en Puente Genil: los intentos de algunos de reformar la tradición con prácticas más sobrias, chocaban con la realidad heredada en una Semana Santa especialmente festiva y cuya identidad era rica en elementos simbólicos que no se ajustaban a las premisas oficiales.

La Semana Santa del franquismo fue como una pantalla en blanco y negro, pletórica de ostentación funeraria, militarizada y, a su debido tiempo, colonizadora de las pantallas de televisión, entre lo empalagoso de las liturgias infinitas, los comentarios de blanda teología y lo espectacular de películas de romanos. Todo hay que decirlo: ver ahora las retransmisiones de aquellas procesiones es una delicia para el interesado. Y la presencia en el Nodo de Franco y otros jerarcas presidiendo desfiles es impagable como documento de una época triunfal, vinculada fatalmente al Régimen. Incluso se corrió el rumor de un intento de asesinato del dictador en la Semana Santa sevillana de 1940, a la que acudió como Hermano Mayor Honorario del Santo Entierro; según escribió el ABC después, los conjurados fueron abatidos a tiros.

El Régimen sabía de los riesgos de todo esto. Al fin y al cabo el tiempo festivo, para ser fiel a su destino, exigirá la relajación de las jerarquías sociales, justo lo contrario de lo que el franquismo pretendió con unas fiestas pasionarias radicalizadas en su oficialidad y verticalidad. Nuevos antropólogos e historiadores están descifrando estas cuestiones, atribuyendo distintos significados a pasados mitos. Una obra de referencia –no solo para Semana Santa– es el que dirigieron César Rina y Claudio Hernández con el muy adecuado título de El franquismo se fue de fiesta. Quizá la mejor anécdota de parvas rebeliones en este ámbito sea la que cuenta José Calvo en La España austera: no hacía mucho que había concluido la guerra cuando en una población de la costa granadina procesionó una Virgen Dolorosa: delante del trono iba una representación del clero y por detrás autoridades civiles y militares, escoltados por la Benemérita; en mitad del recorrido se escuchó recitar con fuerte voz:

Madre de los Dolores,

que mal acompañada vas.

Si granujas son los de delante,

peores son los de detrás.

Imagen de la Dolorosa, uno de los pasos de la Semana Santa marinera de València. / ALEX DOMÍNGUEZ

No se tienen más noticias, salvo que el espontáneo acabó en el cuartelillo.

De ese afán de banalización pasada por solemnidad encontramos sabrosos ejemplos. Un caso especial es el del intento de recuperación de la antigua tradición de que fueran los gremios de oficios los que, a su vez, constituyeran, como fórmula de piedad colectiva y socorro mutuo, Hermandades de penitencia. Se pretendió sin excesiva fortuna: era esencialmente contradictorio con la nueva fórmula totalitaria de sindicalismo vertical. Pero en algún caso la idea casi prosperó. En Cádiz se establecieron vínculos entre cofradías y empresas municipales, militares, guardia civil, trabajadores de astilleros… Surgieron en diversos lugares hermandades de ferroviarios y obtuvieron cierto éxito las que en varias celebraciones se ocuparon de procesionar la Santa Cena: empresarios y trabajadores de la hostelería encargados de sacralizar su trabajo cuando se desarrolló el turismo, asunto muy sensible para el mundo cofradiero en algunas poblaciones.

Rizando el rizo, en Valladolid se obtuvo una dispensa especial para que una cofradía formada por obreros desfilara, contra las reglas generales, con la cara descubierta: se trataba de mostrar a la población, precisamente, que eran trabajadores y cristianos, por si hubiera duda de su compatibilidad. Pero quizá latiera otra preocupación: el miedo oficial a los rostros velados –el nacionalcatolicismo también prohibió los carnavales-. Así, sabemos que en la València de 1941 el Gobernador Civil prohibió un vía crucis por llevar los participantes ocultos los rostros. Por otra parte, la expresión más clara que he encontrado sobre el uso inmediato de los ideales del Régimen, aconteció en Medina del Campo con la organización de un vía crucis contra la presencia soviética en la católica Hungría. Cada cual gestionaba la Guerra Fría como podía.

En la propia Iglesia

Es fácil imaginar que el crecimiento de cofradías fue importante, a veces de nueva creación, a veces recuperando otras desaparecidas. Si organismos del Régimen se aprestaban a patrocinar el programa implícito de recristianización popular, otras instituciones católicas aportaban nuevas formas de espiritualidad y las autoridades locales, salvo casos puntuales, colaboraban en pos de imagen. La mayoría de problemas fueron originados en el seno de la propia Iglesia: no todos veían de igual manera este rebrote que a veces se escapaba de los cánones. En algunos casos esto fue acompañado de cambios significativos en la forma de procesionar: se puede constatar en muchos lugares una obsesión por la «seriedad» y un aparente mayor ascetismo, que en la práctica se verificaba en un control moral sobre la sociedad, que progresivamente fue impugnado por sus risibles excesos. En otros sitios fue el momento de incorporar otros elementos que hicieran más enfática la procesión, como la percusión en Zaragoza.

Una mención particular merece la recuperación en 1949 de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios y Benditas Ánimas del Purgatorio en Córdoba, que procesionó por vez primera en 1951 con una estética que, se supone, rememoraba una pretérita comitiva, con una estética saturada de rezos, himnos, incienso, toques de campana y pasos memorables por su «antigua novedad». Esta Hermandad, que sigue desfilando el Lunes Santo, fue inspirada por un grupo de artistas, escritores y teólogos, en especial los poetas agrupados en la revista Cántico, cuyo más notable representante, a mi entender, fue Pablo García Baena, dado a un clasicismo que buscaba refugio en una religiosidad purificada. Es un ejemplo que no puede separarse del clima general pero que tampoco casa estrictamente con el modelo nacionalcatólico.

Podemos comprobar que las fórmulas seguidas para insertar la Semana Santa en el nuevo esquema político-religioso fueron múltiples y concurrentes. Las celebraciones festivo-pasionarias admiten –exigen– una pluralidad de análisis y significados. Podríamos decir que uno de ellos es la manifestación en la calle del triunfo del catolicismo –que no excluye otras afirmaciones de religiosidad e identidad colectiva–. En este sentido las coincidencias e intereses compartidos fueron más que frecuentes. ¿Qué quedó de todo ello? Mucho y poco, según se mire. Hubo un impulso en el número de hermandades que, en buena medida, fijó una nómina que se mantuvo por lustros. La ayuda oficial permitió «engrandecer» los cortejos y algunos favores particulares fueron eficaces para hacerse perdonar u olvidar ideas o comportamientos que no agradaban al franquismo y a sus aliados episcopales. A la vez estableció un sentido jerárquico y uniformador que cambió la forma de desfilar y de organizar las estructuras de mando y coordinación. Mucho de eso ha permanecido.

Pero el modelo, en su conjunto, no sobrevivió a la Dictadura, aunque queden personas de alguna edad cuyo recuerdo dominante sea el de Semanas Santas que, en gran parte, ya no existen: la Semana Santa ganó mucho cuando dejó de ser obligatoria. La decadencia fue larga y obedeció, esencialmente, a dos factores. El primero fue la propia secularización de la sociedad, con la industrialización, el incremento de la educación y los flujos migratorios. Quizá todo ello no eliminara demasiadas celebraciones, pero sí trastocó su sentido, diluyendo sobriedades e impugnando algunas fórmulas desmedidamente autoritarias. El otro fue la celebración del Concilio Vaticano II, que puso al mundo cofrade ante un espejo inesperado. Aún resuena alguna diatriba de monseñor Tarancón y los ataques al obispo Buxarrais en Málaga, cuando en el pregón de 1976 propuso que las cofradías vendieran su patrimonio que no fuera indispensable para el culto para dedicarlo a caridad: fue tal la avalancha de críticas que tuvo que desdecirse. Muchos sacerdotes, sencillamente, interpretaron los dictados conciliares como definidores de una modernización de la espiritualidad que no parecía coincidir con la propia de la Semana Santa y, mucho menos, con el modelo nacionalcatólico que reclamaba una apropiación de todo el espacio público –físico y mental– para la celebración católica.

La decadencia fue pausada y desigual. Desde mediados de la década de 1950 se aprecian signos de fatiga: dejan de crearse hermandades, el número de penitentes desciende, la incapacidad de conexión con nuevos fenómenos urbanos es patente y las relaciones con la Iglesia viven casi en estado de alarma. Es un fenómeno que va desde Alicante –lo explicó Cutillas– hasta la Semana Santa marinera de València y en multitud de ciudades andaluzas, como, por ejemplo, se ha estudiado en Granada. No faltaron intentos de buscar vías de escape, de aggiornamento, como se decía por entonces. En Huelva se creó una nueva cofradía que incluyó y proclamó en su título su carácter «postconciliar». En 1967 se fundó en Zamora la Hermandad de las Siete Palabras, mayoritariamente constituida por estudiantes, al calor del apoyo de algún sacerdote progresista y de sectores de Acción Católica. Entre sus muchos mensajes, uno llamó la atención: no podría ser cofrade quien tuviera más de 35 años, lo que era una crítica a la Semana Santa recibida. Igualmente se abrieron a la participación de mujeres, con limitaciones. Las críticas y hasta actos de sabotaje fueron múltiples y ni siquiera habría consenso en sectores próximos: hubo quien estimaba que existían urgencias mayores que crear nuevas cofradías.

En 1972 dejó de procesionar en Salamanca la Cofradía de Excombatientes, pero en 1971 se había fundado la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz, con aires renovadores y espíritu postconciliar, que consiguió movilizar a nuevos sectores rescatando la Semana Santa de la ciudad de un sopor dilatado. Entre otras cosas presumen de ser la primera cofradía española que incorporó a la mujer como miembro de pleno derecho. En sus primeros años acostumbraron a portar auténticas pancartas, a veces enganchadas de cruces, con versículos bíblicos de carácter igualitarista y profético que provocaron enfados y algún conflicto con las autoridades.

Un rasgo común a muchas de estas nuevas cofradías fue el gusto por una estética recogida, una reivindicación de tenebrosa autenticidad. Aún quedaba por producirse otro fenómeno en la frontera con la democracia en Andalucía: la crisis de los costaleros y la sustitución de cargadores de pago por hermanos, que se irían convirtiendo en centro del discurso cofrade y condicionando actuaciones de los Cabildos. Bien mirado también era una expresión –inesperada y contradictoria– de esos nuevos aires postconciliares y moderadamente rebeldes. Cuando se acercó la democracia los elementos nacionalcatólicos que aún permanecían en las cofradías –y eran bastantes– auguraron una trágica reproducción de los tiempos republicanos, embargados de fantasía y nostalgia martirial. No sólo no se produjo, sino que la Semana Santa adquirió un nuevo protagonismo, mostró otras de sus caras como «hecho cultural total», como gusta recordar el maestro Isidoro Moreno. Fue capaz de reinventar –una vez más- su tradición. La Semana Santa había sido una pieza importante del nacionalcatolicismo pero éste no consiguió dominar su inercia, de leer su complejidad. Cuando acabó la imposición permanecieron costumbres desgastadas, pero acabó el impulso.

Hablar de su éxito como «fiesta democrática» será asunto que quedará para mejor ocasión.