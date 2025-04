«Ya hay un fármaco contra el alzhéimer y esperamos poder tener una vacuna»

La doctora Mercè Boada, profesora distinguida de la Universidad Internacional de Cataluña, recogió el viernes el premio Balmis que otorga cada año el Rotary Club de Alicante, promotor de estos galardones desde 2009. La científica es también fundadora de Ace Alzheimer Center Barcelona.

¿Qué supone para usted ser el premio Balmis de Alicante?

Un gran honor porque el doctor Balmis es un personaje motivador. Nos hemos de referir a aquel momento histórico y a su visión de futuro, de compromiso con una sociedad que estaba distante, y con la responsabilidad de llevar la vida a una cantidad de países tremendamente desfavorecidos al poder acceder a la vacuna contra la viruela. Fue realmente un prodigio de persona, comprometido con la ciencia, con la innovación, con la salud pública, porque él estaba haciendo algo en beneficio público y comunitario. La expedición Balmis ha de ser motivadora para todos los investigadores.

Se identifica con él...

Llevo mucho tiempo dedicándome a la investigación científica y a entender cómo una innovación terapéutica, un descubrimiento y la ciencia han de tener esta traslacionalidad. Esta comparativa con Balmis realmente me llenó de ilusión, de motivación y responsabilidad para continuar trabajando. El Rotary entiende lo que quiere decir la ciencia, lo que ha de transmitir a la ciudadanía, a la salud pública y lo que representa para las políticas de un país.

Más de 25 años investigando

¿Cuánto tiempo lleva investigando en alzhéimer?

En investigación aplicada, lo que son ensayos clínicos, más de 25 años. Cuando empezaron los primeros fármacos, que se llaman «standard of care» (tratamientos usados de forma generalizada), que eran los inhibidores de la acetilcolinesterasa; o las «small molecules», dirigidas al proceso patológico vinculado con la beta amiloide. Tuve la gran suerte de poder trabajar también con las vacunas, con las primeras vacunas que aparecieron en la enfermedad de Alzheimer. Es notorio que esta patología ha tenido poco éxito a la hora de entender su enorme complejidad.

Pese a llevar un siglo descrita...

Se define muy bien desde 1906 y lo hace Alois Alzheimer, que describe la enfermedad, aunque previamente ya lo hizo Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel. Lo que explican es que las neuronas se conectan y que el cerebro es capaz de conectarse con todo el organismo y hacer diagramas de flujo, esto que ahora es tan obvio cuando estamos hablando de economía, de educación o de marketing. Los diagramas de flujo los explicó Ramón y Cajal para hablar de las conexiones neuronales a todo el organismo. Describió que la información neuronal fluye por todo el cuerpo y cuando esta información llega al hipocampo es capaz de acumularla correctamente de una forma determinada para contestar las preguntas que nos hemos hecho y hemos guardado. Otra de las cosas preciosas que dijo Cajal es que los ojos transmitían lo que veían a un cuadro que estaba en el cerebro y este es el que interpretaba esta realidad.

"Lo que hizo Alois Alzheimer es entender una enfermedad de una paciente suya y decir que lo que aparecía era nuevo"

¿Qué descubrió Alois Alzheimer?

Lo que hizo fue entender una enfermedad de una paciente suya (que murió) y decir que lo que aparecía era nuevo. Aquella mujer se comportaba de una forma extraña. Cuando pudo analizar este cerebro, vio que tenía un acúmulo de una patología, unas imágenes nuevas, y él lo definió como una rara enfermedad del cerebro. Y hasta ahora no hemos podido descubrir que era un acúmulo de proteína beta amiloide; que también había un acúmulo de proteína tau, y que hay una relación muy intensa, íntima, entre estas dos proteínas y que en esto radica una de las causas del alzhéimer.

Experimentación en modelo animal

¿Esto qué ha supuesto?

Esto dio lugar a la primera vacuna activa contra el alzhéimer, con la gran suerte de poder participar, en modelo animal de ratas. Se experimentó en 1999 y se publicó en la revista Nature. Después se trasladó a los humanos y parecía que iba bien, pero surgió una patología extraña, una meningoencefalitis aséptica, murieron pacientes y se eliminó.

"Hemos terminado la fase dos de la vacuna contra el alzhéimer con muy buenos resultados y esperamos poder tener financiación para entrar en la fase tres"

¿Qué pasó?

Pudimos ver que se atacaba a las proteínas beta amiloide y tau, que había una reactivación de la neuroinflamación. Esto ha dado lugar a dos estrategias terapéuticas precisas: el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales y el análisis de una nueva vacuna, la AB40, que la diseñó, descubrió y patentó el profesor Manuel Sarasa, catedrático de Veterinaria de Zaragoza, en la que estamos trabajando y hemos terminado la fase dos con muy buenos resultados y esperamos poder tener financiación para entrar en la fase tres. Esta es la gran historia que lleva a la vacuna. Por otro lado, ya tenemos aprobado en España el primer fármaco monoclonal "disease modifying», llamado así porque modifica el patrón biológico de ese cerebro. Ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y lo será en España. Podremos disponer de un fármaco modificador de la enfermedad en varios meses. Los pacientes españoles y europeos vamos a poder tener un nuevo fármaco y esperemos también tener la vacuna si llegamos a la fase tres.

¿Esto qué tiempo supone?

Siendo muy prudente y conservadora pero teniendo una buena expectativa, diría que en 2026 podríamos tener el fármaco, creo que no voy muy desencaminada. En cuanto a la vacuna, pones un patógeno para que tu organismo desarrolle anticuerpos, en este caso trocitos de la proteína para que el organismo se inmunice y forme un ejército contra esta beta amiloide. En los monoclonales, la respuesta la hemos hecho in vitro fuera del cuerpo. La vacuna entra ahora en una etapa de investigación, la fase tres, que es avanzada, pero pueden ser tres años más. De momento ha funcionado, no hemos tenido efectos adversos, se tolera muy bien, tiene una muy buena respuesta inmunológica e incluso ha tenido respuesta clínica.

"El concepto unánime del tratamiento de la enfermedad es que cuanto antes la diagnostiquemos mejor. No nos quedemos dormidos en los laureles"

Curación de la enfermedad

¿Se curará el alzhéimer?

El concepto unánime del tratamiento de la enfermedad es que cuanto antes la diagnostiquemos mejor. No nos quedemos dormidos en los laureles, sino que vayamos a hacer el diagnóstico cuando el paciente se queja, cuando una familia piensa que algo no va bien. Es decir, que no minimicemos esta queja. Cuanto antes tratemos a estos pacientes, mejor será su autonomía. Tendrán una supervivencia muy elevada y estaremos confortabilizando a estas personas y a sus familias. Al final lo que daremos es calidad de vida a una sociedad que está envejeciendo y que ha de envejecer bien, mantener su forma, y su autonomía y capacidad cognitiva.

