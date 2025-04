Perfumería Laura: 50 años de historia, tradición y éxito en la era digital

En el corazón de Alicante, entre sus calles llenas de historia, hay comercios que han logrado trascender generaciones, convirtiéndose en parte del alma de la ciudad. Uno de esos negocios es Perfumería Laura, que este 2025 celebra 50 años de vida, consolidándose como una de las perfumerías más prestigiosas de España. Su combinación de tradición, exclusividad y modernidad la ha convertido en un auténtico templo para los amantes de la perfumería nicho y de lujo.

Una historia de pasión: María Dolores De la Villa, el alma de Perfumería Laura

Detrás de este icónico establecimiento se encuentra María Dolores De la Villa, una mujer cuya pasión por la perfumería la ha llevado a construir uno de los referentes nacionales en perfumes de alta gama. Con un conocimiento profundo del sector y un instinto excepcional para descubrir fragancias únicas, ha sabido convertir un negocio familiar en una perfumería de culto que atrae a clientes de toda España.

María Dolores ha mantenido intacta la esencia de un negocio tradicional basado en el asesoramiento experto, la atención personalizada y una cuidada selección de productos. Sin embargo, también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, logrando que Perfumería Laura se convierta en un caso de éxito dentro del comercio tradicional. Gracias a su apuesta por el e-commerce y el impacto de las redes sociales, la tienda ha ampliado su alcance de manera exponencial, atrayendo a clientes de toda España e incluso del extranjero.

Perfumería nicho de confianza / Perfumería Laura

La segunda generación: el futuro de Perfumería Laura

En los últimos años, Perfumería Laura ha vivido un impulso sin precedentes gracias a la incorporación de la segunda generación familiar, con Diana y Daniel al frente. Desde su nacimiento, ambos han crecido entre frascos de perfume, impregnados del conocimiento y la pasión que su madre ha transmitido a lo largo de los años.

Diana y Daniel han sido clave en la expansión del negocio, apostando por una fuerte presencia digital, innovando en la estrategia online y ayudando a posicionar Perfumería Laura como una de las perfumerías más influyentes en redes sociales. Su visión ha permitido que la tienda conecte con nuevas generaciones de clientes sin perder su esencia exclusiva y artesanal.

Hoy, Perfumería Laura no es solo un negocio familiar, sino una marca con una identidad sólida, reconocida no solo por su trayectoria, sino por su capacidad de adaptación y crecimiento constante.

Un santuario del perfume nicho y de lujo

Si algo diferencia a Perfumería Laura de otras perfumerías es su exclusiva selección de marcas. Entre sus vitrinas no se encuentran simples perfumes, sino auténticas obras de arte olfativas, creadas por las casas más prestigiosas del mundo.

Uno de los máximos exponentes del lujo en la perfumería es Spirit of Dubai, la firma responsable del perfume más caro del mundo, cuyo precio supera el millón de euros. Pero esta no es la única joya que alberga Perfumería Laura. También cuenta con referencias de grandes casas como Roja Parfums, Oman Luxury, Boadicea the Victorious y Xerjoff, nombres sinónimo de exclusividad y sofisticación.

Además, Perfumería Laura ha sido pionera en traer a España algunas de las marcas nicho más codiciadas a nivel internacional, como Lorenzo Pazzaglia, Sora Dora y Giardini di Toscana, cada una con su propio sello distintivo.

Uno de los mayores fenómenos recientes ha sido el boom de Bianco Latte, un perfume de la casa italiana Giardini di Toscana que ha arrasado en redes sociales, especialmente en TikTok. Su combinación de notas dulces de caramelo, vainilla y crema de leche lo ha convertido en un éxito de ventas, demostrando la capacidad de Perfumería Laura para detectar tendencias sin perder su carácter exclusivo.

Otro de los grandes logros de la perfumería ha sido convertirse en uno de los mayores distribuidores de Montale en España, con un catálogo de 46 referencias, una de las selecciones más amplias del país.

Ramón Monegal: el gran maestro de la perfumería española

Dentro del catálogo exclusivo de Perfumería Laura, hay un nombre que brilla con luz propia: Ramón Monegal, considerado el perfumista más influyente de España.

Proveniente de una familia con más de cuatro generaciones de perfumistas, Monegal ha llevado la perfumería española a lo más alto, fusionando tradición y vanguardia en cada una de sus creaciones. Sus fragancias son auténticas declaraciones de arte olfativo, capturando emociones, recuerdos y paisajes en cada frasco.

Gracias a su compromiso con la excelencia y su enfoque artesanal, Ramón Monegal se ha convertido en un embajador de la alta perfumería española en el mundo, y en Perfumería Laura sus creaciones ocupan un lugar especial, siendo algunas de las más buscadas por los amantes de los perfumes de autor.

Un destino de culto para los amantes de la perfumería

A lo largo de estos 50 años, Perfumería Laura ha sido testigo de cómo ha cambiado el sector, de la evolución de la perfumería y de cómo las nuevas generaciones buscan no solo un perfume, sino una experiencia sensorial y emocional.

Hoy, este negocio familiar ha trascendido más allá de Alicante. Perfumería Laura es un destino de culto, al que muchos clientes viajan exclusivamente para vivir la experiencia única de descubrir fragancias irrepetibles en un entorno donde el lujo y la tradición se entrelazan.

María Dolores, junto a Diana y Daniel, ha logrado que Perfumería Laura no solo sobreviva en un mercado cada vez más competitivo, sino que brille con más fuerza que nunca. Han demostrado que un negocio basado en la pasión, el conocimiento y el trato cercano puede no solo perdurar, sino convertirse en un icono.

Hoy, cincuenta años después de su fundación, Perfumería Laura sigue siendo mucho más que una perfumería. Es una historia de dedicación, un legado familiar y un referente indiscutible en el mundo de la perfumería de lujo.