«Nos gustaría que las hermandades con ruedas a pasaran a tener costaleros»

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de la Semana Santa 2025?

RESPUESTA: Destacaría la suerte que hemos tenido pese a las inclemencias meteorológicas de los primeros días. Quiero agradecer a las hermandades el esfuerzo realizado. Este año he observado un incremento generalizado de hermanos, sobre todo jóvenes entre 10 y 25 años, y también de mujeres, tanto como damas de mantilla como costaleras. Las hermandades cuidan cada vez más la organización de los cortejos y las bandas musicales, que han alcanzado un nivel altísimo. Todo esto es fruto del tesón y trabajo de las hermandades.

P: ¿Cómo se ha llegado a este momento de alta participación?

El alcalde no para de repetir que estamos en una época dorada. No sé si es así, pero sí estamos en un gran momento. Lo hemos conseguido concienciándonos todos sobre la importancia de la Semana Santa y su patrimonio. Desde la Junta Mayor se ha trabajado para visibilizarla, haciendo ver que somos gente normal, que sabe divertirse y también ponerse seria cuando corresponde. Antes muchos alicantinos no eran conscientes de la riqueza de nuestra Semana Santa.

P: Este año se han conseguido más festivos escolares. ¿Qué importancia tiene?

Fundamental. Lo llevamos reclamando años y este año el Ayuntamiento de Alicante lo ha conseguido. Nuestra intención es ampliar aún más esos festivos. El viernes de Dolores en Madrid ya no hay clase, ¿por qué aquí sí? Si hay colegio al día siguiente, los jóvenes no pueden quedarse hasta tarde porque tienen que madrugar, y eso afecta también al ambiente en la ciudad.

P: ¿Qué aspectos cree que se pueden mejorar?

El horario de cierre de bares y restaurantes. Muchas veces cuando terminan los desfiles a las 23:30, ya está todo cerrado. En Semana Santa debería permitirse cerrar más tarde. Este año hemos conseguido mantener el TRAM hasta la madrugada, lo que ha sido muy positivo. Para el año que viene, pediremos también que se amplíen líneas de autobús en barrios clave.

P: ¿Cuenta la Semana Santa con suficiente apoyo institucional?

Siempre se puede hacer más, pero el Ayuntamiento está volcado. La ocupación hotelera ha rozado el 90 %. Obviamente, el sol y playa hace mucho, pero desde la declaración de Interés Turístico Nacional hemos visto un gran impulso, y estamos trabajando ya en la Internacional. Más apoyo institucional facilitaría este reconocimiento, y eso sería positivo no solo para la Semana Santa, sino para toda Alicante.

P: ¿Qué importancia tiene la vinculación con los colegios?

Es fundamental para incorporar gente joven. Antes los colegios no querían saber nada, ahora están encantados de colaborar. Muchas hermandades vinculadas a colegios tienen bandas de tambores, que son un atractivo claro para los más pequeños. Es una dinámica positiva que va creciendo.

P: La mayoría se realiza con centros concertados, ¿se trabaja también con colegios públicos?

Sí. Por ejemplo, desde la Junta Mayor organizamos concursos como el de dibujo escolar y participan tanto públicos como concertados. La Semana Santa es patrimonio de todos los alicantinos, no solo religioso, también cultural. La Semana Santa está abierta al 100 % a participar.

P: Está en su segundo año de mandato de su segunda legislatura, ¿qué le queda por hacer?

Uno de los objetivos es la declaración de Interés Turístico Internacional. También queremos redactar nuevos estatutos y reglamentos de régimen internos, que están obsoletos. Otro pendiente es el monumento a la Semana Santa y el museo, que creemos que sería un importante atractivo turístico y un espacio clave para conservar nuestro patrimonio.

P: ¿Se presentará a la reelección?

En principio sí, aunque lo decidiremos en equipo. El obispado ha aprobado una normativa que nos permitiría presentarnos una vez más. Pero es una responsabilidad enorme y muy demandante, hay que valorarlo bien.

P: ¿Qué valoración hace del cambio en el Miércoles Santo?

La valoración es positiva, ya que las dos hermandades implicadas, Santa Cruz y Divino Amor, han alcanzado un acuerdo que ha permitido un reajuste en el orden del día. Desde la Junta Mayor, nuestro papel ha sido supervisar que todo el proceso se haya realizado conforme al reglamento de régimen interno y a los estatutos, ya que no tenemos capacidad para imponer decisiones. Son las propias hermandades quienes, dentro del marco normativo, deciden entre ellas los horarios

P: ¿Qué ocurre con las hermandades que quieren entrar ese día?

El Miércoles Santo es una jornada muy atractiva para muchas hermandades, pero hay que tener en cuenta que Santa Cruz y Divino Amor cuentan con derechos adquiridos por su trayectoria histórica. Si una nueva hermandad quiere incorporarse, debe hacerlo con el consentimiento de ambas, ya que, tal y como recogen los estatutos y el reglamento de régimen interno, con el horario actual, sería posible entrar más tarde, alrededor de las 23:30 horas. La Junta Mayor debe respetar esa antigüedad.

P: ¿Es un problema que algunas hermandades salgan pese al mal tiempo?

El patrimonio está por encima de todo. Si hay dudas, no se debe salir. Cada hermano mayor debe entender que el patrimonio no es solo de su hermandad, sino de todos los alicantinos. No se puede asumir el riesgo de dañar imágenes, mantos o bordados. La Junta no tiene ahora potestad para impedir una salida, pero creemos que debe haber un reglamento de sanciones que regule estos casos.

P: Este año se ha probado el seguimiento GPS en algunas hermandades. ¿Se extenderá?

Sería fantástico. Ya hablamos con el creador del sistema y lo queremos aplicar en todos los pasos. No lo conseguimos en el primer capuchino virtual, pero lo retomaremos para el año que viene.

P: ¿Qué le gustaría conseguir de cara a 2026?

Consolidar lo logrado. También nos gustaría que las pocas hermandades que aún sacan sus pasos con ruedas hagan el esfuerzo de hacerlo costaleros. Y seguir con la buena línea de los carteles, que han gustado mucho estos dos últimos años.