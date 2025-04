Tomar la mona de Pascua entre escombros en Alicante

El mar de escombros resiste en las zonas adyacentes al Monasterio de la Santa Faz. Este Lunes de Pascua, cuando es habitual tomar la mona en Alicante, uno de los puntos más concurridos por esta fecha ha ofrecido una estampa de suciedad importante a quienes han decidido acudir a este lugar para pasar el día. Se trata del solar próximo al templo religioso, a la altura de la Avenida de Dénia, que lleva acumulando escombros de manera ilegal durante años y que este lunes, pese a los anuncios del Ayuntamiento, presentaba aún una imagen poco acogedora.

Las familias y amigos que han acudido este lunes a dicho solar se han tenido que instalar entre desechos esparcidos por toda la zona, muchos de ellos concentrados hasta el punto de formar pequeñas montañas en el solar.

Así lo ha lamentado José Piñero, un vecino de la Virgen del Remedio que se ha instalado en este punto con amigos por primera vez en Semana Santa. “No esperábamos que esto estuviera así. Sé que en Santa Faz la gente viene aquí y no creíamos que esto fuera a estar así. No sé por qué esto se consiente. No sé si el Ayuntamiento hace caso omiso. Nosotros lo vemos y ellos también lo tienen que ver. No se puede consentir. Este no es sitio para dejar los escombros”, ha criticado.

Míriam, que visita este lugar cada año acudiendo desde Mutxamel junto a su familia, ha dicho que es “una pena” encontrar así el solar, al que acude “con los niños para que jueguen y tengan un espacio”.

Un grupo de personas disfrutan del Lunes Santo en el solar próximo al Monasterio de la Santa Faz / Rafa Arjones

Suciedad reincidente

Este solar lleva siendo noticia durante años por haberse convertido en una escombrera ilegal a lo largo del año y se adecenta exclusivamente por La Peregrina de Santa Faz. Así lo denuncian los vecinos de la zona, que piden que la limpieza sea constante y que la administración busque una solución para impedir que el espacio siga recibiendo desechos.

El pasado jueves el Ayuntamiento de Alicante anunció el inicio de las tareas de limpieza previas al día de Santa Faz para adecentar el terreno. Pese a estas acciones, durante el Lunes de Pascua el solar presentaba un aspecto muy lejano a la limpieza exigida por los vecinos y por los que han elegido este lugar para disfrutar de este día festivo.