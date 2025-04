El alicantino Alió, el único español entre los 50 mejores oftalmólogos del mundo

La prestigiosa revista inglesa The Ophthalmologist ha vuelto a publicar la lista de los profesionales con mayor impacto internacional en oftalmología. El doctor Jorge Alió aparece como el séptimo oftalmólogo más influyente e inspirador del mundo en cirugía de cataratas y refractiva. Es la séptima vez que el catedrático de Oftalmología e investigador de honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche aparece en el ranking "Power List", siendo el único médico español entre los 50 mejores.

Al formar parte de la clasificación global " The Ophthalmologist Power List 2025 ", se ha vuelto a reconocer la amplia trayectoria del experto. Y es que desde su primera edición, el doctor Alió ha sido una figura destacada de la revista científica, considerada una de las más importantes del sector por analizar y evaluar el trabajo y la reputación de las personas con más influencia en el campo de la oftalmología, según explican desde su entorno.

Pioneros

“Nos enorgullece presentar a los innovadores que impulsan el cambio en la cirugía de cataratas y refractiva, una categoría repleta de pensadores audaces, pioneros quirúrgicos y visionarios que moldean el futuro de la atención oftalmológica. Su trabajo continúa transformando los resultados quirúrgicos, inspirando a sus colegas y estableciendo nuevos estándares en la atención al paciente”, explican los editores de la publicación médica con los cincuenta profesionales de la oftalmología con más impacto internacional.

Para elaborar el top 50 de los oftalmólogos pioneros y líderes, The Ophthalmologist pidió a sus suscriptores médicos que eligieran a las personas cuya influencia y logros fueran una fuente constante de inspiración y admiración entre sus colegas. Posteriormente, un jurado internacional redujo las nominaciones a un total de cincuenta profesionales, que este año dividió la lista en cinco categorías: cirugía de cataratas y refractiva, glaucoma, retina, innovación e investigación.

Lente innovadora

La presencia en esta clasificación del creador del concepto de cirugía microincisional de cataratas (MICS, por sus siglas en inglés) es un nuevo hito en su fructífera carrera. En ella, el profesor Jorge Alió también destaca por publicar recientemente el desarrollo de la innovadora lente intraocular acomodativa (AIOL) Lumina tras 14 años de estudio. Y es que Alió es el único oftalmólogo en España que implanta en casos de cataratas y presbicia esta lente, que se adapta al paciente para restaurar su rango completo de visión sin necesidad de usar gafas en etapas posteriores.

Además, el fundador de las clínicas oftalmológicas Vissum (Grupo Miranza) fue destacado en un artículo de la revista Journal of Refractive Surgery como el autor con más artículos publicados en el ámbito de la cirugía refractiva del mundo, siendo también el más citado. Y según el estudio de la editorial académica Elsevier es uno de los investigadores más influyentes internacionalmente.

Otros premios

Entre las distinciones que atesora, el doctor Alió recibió de la Sociedad Española de Oftalmología ( SEO ) el Premio Castroviejo, establecido en 1979 para distinguir los servicios y méritos realizados a la oftalmología en España. También obtuvo el premio Alberto Sols a la "Mejor Labor Investigadora" y fue nombrado miembro numerario de la Asociación Española de Médicos y Escritores Artistas ( ASEMEYA ), por la que han pasado celebridades tan importantes como Santiago Ramón y Cajal o Gregorio Marañón.