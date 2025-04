El Ayuntamiento lanza el concurso para la Hoguera Oficial con el presupuesto congelado

Sin novedades respecto al año pasado. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que el plazo para presentar propuestas para construir las Hogueras Oficiales (adulta e infantil) de 2026 se fijará entre el 1 y el 15 de julio.

Es el segundo año que se apuesta por la primera quincena de julio después de que el consistorio, a través de la edil de Fiestas Cristina Cutanda, adquiriera el “compromiso” con el Gremio de Artistas a adelantar a este periodo la presentación de maquetas con la intención de que “la contratación posterior con las hogueras sea más fácil para los artistas que quieran hacerlas”.

Cabe recordar que anteriormente los plazos se alargaban hasta septiembre, un retraso que hacía disminuir el margen para cerrar acuerdos entre las distintas comisiones y los artistas foguerers.

El plazo de presentación de propuestas se abrirá el martes 1 de julio a las 8:00 de la mañana y concluirá el martes 15 de julio a las 13:00. La presentación de los proyectos incluirá maquetas y bocetos, y se hará en las oficinas de la Concejalía en la Casa de la Festa Manuel Ricarte.

Presupuestos

También se mantienen los presupuestos respecto al año pasado. En total habrá 143.500 euros, de los cuales 118.500 serán para la Hoguera Oficial adulta y 25.000 para la infantil.

Según Cristina Cutanda, concejala de Fiestas, la intención de establecer este plazo es “atender las lógicas reivindicaciones del Gremio de Artistas de Hogueras y que se puedan presentar propuestas de la mayor categoría para unas creaciones que suponen la mejor promoción para la Fiesta Oficial y Alicante”.

Detalles

La Hoguera Oficial adulta no superará los 20 metros de altura mientras que la infantil no podrá sobrepasar los 3. Igualmente, las bases no serán superiores a 12x12 y a 3x3 metros respectivamente. Los materiales básicos para la construcción serán el cartón y la madera y el número mínimo de ninots será de 28 en la adulta y de 18 en la infantil. La cartelería deberá ir escrita en castellano y en valenciano. Por último, la hoguera adulta tendrá que estar plantada a las 6:00 del 21 de junio y la infantil a la misma hora del día anterior.

Ediciones anteriores

En los últimos 10 años Pedro Espadero ha sido el artista que ha conseguido el beneplácito del jurado para plantar la Hoguera Oficial adulta. Para este 2025 Espadero se impuso a Lorenzo Santana. En esta misma edición la Hoguera Oficial Infantil será la de Sergio Gómez, quien también lleva repitiendo 10 años y en el último concurso no tuvo oposición.

En 2023 el número de propuestas para la Hoguera Oficial del año siguiente fue aún menor: sólo una para la categoría adulta y otra para la infantil. La modificación del plazo de presentación de propuestas para, teóricamente, estimular la participación, no consiguió el efecto deseado el año pasado, ya que sólo hubo disputa en categoría adulta entre dos únicas propuestas para las Hogueras de este 2025. Lo que ocurra este mes de julio, durante el plazo de presentación para 2026, aún es una incógnita.