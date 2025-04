Ultimátum al Peret de Alicante para su cierre definitivo

Cuenta atrás para el adiós definitivo del Peret de Alicante. El emblemático establecimiento, que acumula deudas de más de 130.000 euros con el Ayuntamiento, será precintado por la Policía Local si no procede a su clausura en los próximos días. De esta forma, la heladería saldrá de la Explanada, donde se ubica desde principios del siglo pasado, antes de que termine el mes de abril.

Así lo ha confirmado el gobierno municipal este martes, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local. La decisión de resolver la concesión se comunicó formalmente al propietario del negocio (ya desligado de la familia que lo puso en marcha en sus orígenes) el pasado 17 de abril. Tras ello, el dueño del quiosco dispone de diez días naturales para su clausura. De lo contrario, el Ayuntamiento solicitará a la Policía Local que precinte las instalaciones.

"Hay unos periodos que no podemos saltarnos en cuanto a la Administración y hasta que no se cumple con ese periodo no se puede proceder al cierre definitivo. Una vez pase ese plazo, si siguen abiertos se procederá al cierre", ha señalado este martes la concejala de Ocupación de Vía Pública y portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda.

Ahogado por las deudas

El Ayuntamiento ya trató de resolver el contrato en mayo del año pasado, después de que la empresa adjudicataria acumulase deudas con la administración local de más de 130.000 euros. En ese momento, el ejecutivo municipal solicitó un preceptivo informe al Consell Jurídic Consultiu, para que este autorizase la anulación de la concesión.

El permiso autonómico llegó en julio, aunque debido a un error no fue notificado al equipo de gobierno. Ahora, el ejecutivo que dirige Luis Barcala espera poder consumar la resolución en los próximos siete días, antes de tener que recurrir a la Policía Local.

Aunque no solo el Ayuntamiento reclama impagos al propietario del Peret, también algunos de los que formaron parte de su plantilla. En febrero de 2024, media decena de trabajadores de la empresa acudieron al Consistorio para denunciar ante el gobierno local la situación laboral en la que se encontraban. Los exempleados del Peret llevaron al propietario del negocio a los tribunales por atrasos e impagos en las nóminas durante varios meses entre los años 2022 y 2023.

En su escrito, la plantilla aludía a diferentes sentencias firmes emitidas por los juzgados de lo Social 3 y 5 de Alicante, en las que se reconoce una deuda superior a los 210.000 euros, lo que a su juicio "constata un claro incumplimiento del pliego de condiciones económicas y administrativas en perjuicio de los derechos de los trabajadores". Además, señalaron que el importe impagado sería aún mayor, al haber varios procedimientos en marcha iniciados por otros de sus excompañeros, que todavía están pendientes de sentencia.

Por todo ello, reclamaron al Ayuntamiento la resolución de la concesión, que se ha producido ahora.

Adiós a un histórico

La historia del Peret ha estado ligada a la de Alicante desde principios del siglo pasado. Abrió sus puertas en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, mediante una real orden por la que se adjudicaba a Vicente Richard Ballester la instalación de un quiosco de refrescos denominado «Quiosco de Peret» en lo que hoy es la Explanada, pero que entonces se llamaba Paseo de los Mártires, nombre que desapareció del callejero tras la Guerra Civil.

Pocas semanas después, un vendedor ambulante local de frutos secos llamado Pedro Fuster Iborra y conocido como "Pere el cacahuero" hizo una oferta por el kiosco. Vicente Richard la aceptó. Desde ese momento, el establecimiento pasó a vender refrescos, horchata, golosinas, frutos secos y similares.

El hijo de Pedro Fuster (llamado igual, pero conocido como "Peret") le ayudó en el negocio y a la muerte de su padre en 1923 se hizo cargo del establecimiento. Por esto, los alicantinos empezaron a conocer al lugar como "el kiosco de Peret" o simplemente "Peret".

La instalación ha sido testigo de acontecimientos fundamentales de la historia de la ciudad y de la gran reforma del paseo de la Explanada de 1955, cuando adquirió su aspecto actual. En 1971 cambió nuevamente de titularidad y pasó a Hermanos Fuster. En 2011 fue sometido a una reforma, que amplió su terraza y diseño.