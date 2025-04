Amaya tiene 23 años y ha encontrado su sitio en un lugar que muchas veces se pasa por alto: la Formación Profesional (FP). Viene de la universidad, a la que le dio una oportunidad durante varios años hasta decidir que no era su mejor opción. “Me cansé un poco de verlo tan largo, no veía una salida clara”, explica. Sus fuertes son los números, hacer cálculos. Tras ver su abanico de opciones, se decidió por la rama industrial y se matriculó en el Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en Alicante.

“Elegí un ciclo de electricidad porque me llamó mucho la atención el tema de automatización de máquinas. Todo va conectado, entonces tienes que empezar por saber de electricidad”, cuenta la joven sobre el motivo que le atrajo en un primer momento. A partir de ahí, se le ha empezado a abrir una puerta que no se había planteado.

La FP Industrial, una vía directa al empleo

Uno de los grandes descubrimientos de Amaya al llegar a la FP Industrial ha sido el potencial real de cara al empleo. No es una promesa que se queda en el aire, sino una percepción clara que ha tenido desde dentro. “Hay muchísimas posibilidades en este sector para la inserción laboral”, asegura.

Los profesores combinan la docencia con la actividad profesional y destacan la necesidad de perfiles técnicos

Las perspectivas laborales están en el aula, bajo la pizarra. Muchos profesores compaginan la docencia con la actividad profesional, saben cómo está el mundo en cuanto a las empresas, y comparten con el alumnado esa necesidad de perfiles técnicos cualificados. “Las fábricas necesitan y quieren tener esa figura femenina”, destaca sobre el impulso de contar también con ellas como parte activa y necesaria del desarrollo industrial.

El papel de la mujer en la rama industrial

“Antes de entrar al ciclo no tenía ningún referente femenino. En el tema industrial sí, pero no que se dedicaran a esto”. Quizá por cuestiones como esta, Amaya, que pese a la ausencia de ese empuje se ha animado a lanzarse, es ahora la única mujer en su clase.

"Muchas chicas no dan el paso por falta de referentes"

Ahora bien, y como es obvio, no ha sentido ninguna barrera: “No siento ningún tipo de ‘desprecio’ o algo así. Todos somos estudiantes al mismo nivel”. Es consciente de que muchas chicas no dan el paso precisamente por eso, por la falta de referentes, aunque a ella no le frenara el hecho de no haberse topado con otros perfiles.

Su mensaje es simple y directo: el sector necesita personas formadas, y ellas claro que pueden ser parte. “La industria está creciendo muchísimo, se tienen que animar a estudiar en la rama industrial, que no hay ningún problema”.

FP Industrial, una fábrica de perfiles con alta demanda

La Formación Profesional Industrial se ha convertido en una de las opciones educativas con mayor proyección laboral en la actualidad. Lejos de la vía secundaria como la que se percibió durante años, hoy es una puerta directa al empleo en sectores clave como la electricidad, la mecánica, la automatización, la fabricación o el mantenimiento industrial.

Mecatrónica Industrial, Construcciones Metálicas, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o el de Automoción, entre muchos otros. El enfoque práctico de estas formaciones, vinculado a las necesidades reales de las empresas, permite a los estudiantes adquirir competencias técnicas muy demandadas desde el primer día.

La FP responde a los cambios constantes del mercado

La industria está en constante cambio y la FP Industrial tiene la capacidad de responder a estas transformaciones con agilidad: adaptando sus contenidos y conectando con empresas del entorno. Por lo que no es casualidad que las empresas busquen el talento que se forja en estas aulas.

Las salidas laborales son múltiples en la FP Industrial, y varían según el nivel de estudios. En grado medio, predominan los puestos de operario; tras realizar un grado superior, los cargos que abren las puertas a los alumnos son en puestos con mayor responsabilidad y proyección.