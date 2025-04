Alumnos de FP de Alicante ayudan a sacarse el máximo partido a pacientes de cáncer de mama

Beatriz Vicente, coordinadora del proyecto Innovatec en el instituto El Pla, afirma que está siendo una experiencia muy satisfactoria tanto para el alumnado y el profesorado, como para las voluntarias de la Asociación contra el Cáncer de Mama, «que nos han hecho llegar mensajes de agradecimiento de lo más emotivos. Para el alumnado no solo es un aprendizaje a nivel profesional y una forma de trabajar mucho más motivadora, si no una experiencia personal que estoy segura que no olvidarán jamás».

«Es importante destacar que este proyecto, enmarcado dentro del Programa de Innovación Educativa Innovatec, del que soy coordinadora, no hubiera sido posible sin el espacio en el que ha tenido lugar: la recién estrenada aula Ateca. Este curso recibimos una dotación europea, como otros 38 centros de la Comunidad Valenciana, para crear aulas tecnológicas para FP y eso nos ha permitido crear un espacio con una forma de trabajo más adaptada al siglo 21». Esto supone que han podido dotarse con las últimas tecnologías, creando un espacio versátil que podría ser también un gabinete de asesoría de imagen personal en el que recibir clientas externas. Según el convenio, se hará análisis de la piel y el cabello, del color, morfología y estilo personal; asesoramiento en vestuario, accesorios, peinado, maquillaje, estética y cosmética; y propuesta de imagen personalizada acorde a las características de cada participante en asesorías que terminarán en mayo. Se prorrogará si hay suficientes voluntarias o bien se recurrirá a otro colectivo. «Sería maravilloso que hubiera empresas del sector de la imagen como peluquerías, centros de estética, tiendas de ropa que estuvieran dispuestas a participar en el proyecto, para que no sólo les diéramos un dossier con consejos, si no que esas recomendaciones se pudieran hacer reales», concluye la coordinadora.