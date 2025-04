El futuro del tráfico en Alicante: dudas en el TRAM, la eterna promesa de Vía Parque y soterrar la rotonda de Gibeller

El Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Infraestructuras han celebrado este miércoles un encuentro para abordar las diferentes inversiones pendientes en la ciudad. Entre los temas a tratar, ambas administraciones han destacado la finalización de la Vía Parque (sin presupuesto autonómico para ello); la ampliación del TRAM hacia los barrios del sur y hacia Sant Joan y Mutxamel; y el soterramiento del tráfico en la avenida de Dénia, a su paso por la conocida como rotonda de Gibeller.

Vía Parque

Así lo han manifestado el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y el conseller del área, Vicente Martínez Mus, en un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de la capital de la provincia. Una cita en la que se ha firmado el protocolo de colaboración para la finalización de la Vía Parque. "El Ayuntamiento ya tiene los terrenos y los ha cedido. Ahora procederemos a la firma del protocolo por el cual o bien la Generalitat directamente licita el proyecto o lo licita el Ayuntamiento con el pago por parte de la Generalitat", ha señalado el regidor alicantino.

No obstante, dicha licitación no se encuentra contemplada en los presupuestos de ninguna de las dos administraciones para este 2025. En el caso del Consell, Barcala ya señaló en el mes de marzo que el ejecutivo autonómico se había comprometido a incluirlo mediante remanentes de tesorería: "Tenemos el compromiso de, a lo largo de este año, incorporar los remanentes que sean necesarios para poder, también, incorporar la inversión en Vía Parque. Y después ejecutarlo a partir del año siguiente", concluyó.

Lo que tampoco está claro es cuáles son los plazos para ello. Así lo reconocía el propio conseller Martínez Mus, antes de entrar a la reunión: "No me atrevo a dar plazos de lo que va a pasar el mes que viene, como para dar plazos de algo que lo que vamos a firmar es el protocolo. Lo que está claro es que lo que hacemos hoy es avanzar pasos hacia el objetivo final: cuanto antes".

El TRAM, más claro hacia el sur que hacia el norte

Otro de los puntos a abordar en la reunión ha sido el del futuro de las nuevas líneas de TRAM que se espera incorporar a las existentes en Alicante: una que conecte con los barrios del sur y otra con los municipios de Sant Joan y Mutxamel, pasando por el hospital.

En este sentido, lo primordial es decidir de forma definitiva el recorrido de los nuevos trazados. Una hoja de ruta que parece más clara hacia el sur que hacia el norte. "Para el Ayuntamiento, sería un recorrido circular avenida Aguilera hasta Vía Parque y San Gabriel con un regreso por Babel-Florida y alcalde Lorenzo Carbonell para subir por Óscar Esplá", ha señalado Barcala.

Menos claro está el recorrido hacia Sant Joan y Mutxamel. Pese a que el Botànic ya concluyó el estudio sobre los trazados, llegando a proponer un itinerario concreto con las paradas detalladas, el Consell de Mazón ha señalado en diferentes ocasiones que sigue buscando "el mejor diseño" y revisando la propuesta elaborada en su día por la conselleria que dirigía la socialista Rebeca Torró.

Lo que también sigue en el aire es el "formato" que tendrán las futuras líneas, que podrían presentar cambios en el vehículo escogido respecto al TRAM actual. En un terreno donde ya se ha especulado en otras ocasiones con la posibilidad de incluir un trolebús (autocar con catenaria) el alcalde alicantino no cierra la puerta a ninguna modalidad: "Se plantean alternativas desde soterramientos a superficie. El mercado va avanzando y va surgiendo nueva tipología en cuanto al transporte. Yo no me voy a cerrar a ninguna modalidad con tal de que lo que haga sea conectar como necesita la ciudad de Alicante. Si no, que alguien venga a defender un único modelo. Nadie hoy en día lo hace, es un absurdo", ha apuntado el dirigente popular.

Pese al anuncio, por el momento el presupuesto autonómico reservado para "estudios técnicos para la expansión de la red TRAM de Alicante" contempla 35.000 euros para 2025 y 15.000 para el 2026, una cantidad del todo insuficiente para poder acometer ninguna actuación al respecto, lo que retrasaría su puesta en marcha al menos dos años más.

El PSOE pide fondos para las obras

Tras la reunión entre Barcala y Martínez Mus, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha señalado que "sirve de bien poco hablar de las futuras líneas de TRAM en la ciudad de Alicante si el Consell de Carlos Mazón no reserva ni un euro para ejecutar las obras que garanticen la conectividad con los barrios del sur".

La edil socialista cree que "el proyecto que realmente se necesita es que la Generalitat ponga dinero encima de la mesa para ejecutar las obras". Por ello, ha anunciado que el grupo del PSPV en las Cortes presentará enmiendas al presupuesto autonómico de 2025 para que la Generalitat reserve partidas económicas específicas con este fin.

"Todo lo demás es una nueva venta de humo de Barcala y Mazón, porque si no hay fondos económicos no se puede avanzar en conectividad", ha zanjado Barceló.

Soterramiento de la rotonda de Gibeller

También en el entorno del Hospital de Sant Joan, ambas administraciones buscan resolver los problemas de tráfico que se generan en el acceso a la conocida como rotonda de Gibeller.

En ese sentido, el conseller Martínez Mus ha destacado que la elaboración del proyecto para soterrar el paso de la avenida de Dénia por este punto conflictivo de la movilidad alicantina ya se encuentra recogida en los presupuestos para este 2025. De esta manera, se sumaría un nuevo paso subterráneo a los que ya existen en esta arteria de la circulación local.

Una vez aprobadas las cuentas autonómicas (pactadas por el PP de Carlos Mazón y Vox) será el turno de licitar y adjudicar la redacción. Tras ello, deberá incluirse partida para su construcción en futuros ejercicios con el objetivo de que puedan llevarse a cabo las obras.

El coste previsto para el soterramiento, que correrá íntegramente a cargo de la Generalitat, rondará los 6,5 millones de euros, con un plazo de ejecución de unos 18 meses, según avanzó en su momento el alcalde Barcala.